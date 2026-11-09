Vlajkové fotomobily s optikou ZEISS se nezaleknou ani podzimní tmy
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Listopad patří k nejtěžším měsícům pro mobilní fotografii: slunce zapadá před pátou a světla je málo i přes den. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max na to vyzrává stabilizací CIPA 7.0, hlavním fotoaparátem ZEISS TrueDynamic a teleobjektivy s certifikací ZEISS APO.
Podzim umí být fotogenický. Mlha nad loukou, mokré ulice odrážející světla lamp nebo krátká chvíle, kdy se zapadající slunce opře do barevného listí. Krátké dny navíc nutí fotit v čase, kdy je světlo nejhorší, tedy ráno za šera a odpoledne po setmění. A právě tyhle scény jsou pro telefony nejtěžší. Málo světla znamená šum a rozmazané snímky, prudký kontrast zase přepálenou oblohu nebo černé stíny. Nová vlajková řada vivo X500 vznikla ve spolupráci se společností ZEISS a na zimní měsíce je dobře připravená. Ať fotíte cestou z práce, na víkendovém výletě nebo při večerní procházce.
Stabilní obraz i v šeru
X500 Pro Max nese 200Mpx teleobjektiv s certifikací ZEISS APO, velkým snímačem 1/1,4" a ekvivalentem ohniska 85 mm. Velký snímač pojme víc světla a stabilizace na úrovni CIPA 7.0 umožňuje delší expozici z ruky, takže snímek v šeru zůstane ostrý a méně zrnitý. Na večerní snímek tak nepotřebujete stativ. Při natáčení pak pomáhá stabilizace 3° Gimbal-Grade OIS. Kompaktnější X500 Pro má teleobjektiv ZEISS APO 85 mm se 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610 a antireflexní vrstvou ZEISS T*, která omezuje odlesky pouličních lamp a světel ve výlohách.
Světlo i stín v jednom záběru
Oba modely mají hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, navržený pro scény s velkými rozdíly mezi světlem a stínem. Ve videu nabízí profil Cinematic Pro Log s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV, takže záběr do mlžného protisvětla nebo do večerní ulice zachová detaily v jasných i tmavých místech. Funkce 4K Cinematic Portrait Video udrží přirozené tóny pleti i ve složitém osvětlení a barevné styly 4K Cinematic Color Video, například Golden Hour, pomohou vytěžit maximum z krátké podzimní zlaté hodinky.
Výdrž na dlouhé večery
Krátké dny znamenají víc času s displejem. Pro Max nabízí 6,85palcový displej ZEISS Master Color s rozlišením 2K, obnovovací frekvencí 1–144 Hz a lokálním jasem až 4400 nitů, X500 Pro kompaktní 6,36palcový panel. Oba telefony pohání čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem. Baterie má kapacitu 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro a nabíjí se výkonem 90 W kabelem nebo 40 W bezdrátově. Podzimní plískanice telefonům nevadí, oba splňují certifikace IP68 a IP69.
Telefony jsou v předprodeji, do běžného prodeje zamíří 16. listopadu. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do konce roku je v akci od 41 999 Kč. Ve stejném období nabídka zahrnuje také slevu na protiúčet, prodlouženou záruku na tři roky a splátky bez navýšení.