Vlajkové smartphony s optikou ZEISS fotí ostře zblízka, zdálky i potmě
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Kdo dnes vybírá nový telefon, vybírá z velké části i fotoaparát. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max proto staví na optice vyvinuté se společností ZEISS, teleobjektivech s certifikací ZEISS APO a hlavním fotoaparátu, který zvládá i náročné světlo. Doplňuje je 2nm čipset a baterie s kapacitou až 6750 mAh.
Chytrý telefon dávno nahradil kompaktní fotoaparát i videokameru. Fotíme na něm děti, dovolenou, jídlo v restauraci i západ slunce z okna kanceláře a čekáme, že výsledek bude pokaždé ostrý. Právě v těch nejčastějších situacích ale běžné telefony narážejí na limity: při přiblížení ztrácejí detail, v šeru šumí a proti světlu z obličejů dělají tmavé siluety. Nová vlajková řada vivo X500 se zaměřuje přesně na tato slabá místa. Nabízí dva modely, kompaktnější X500 Pro a vrcholný X500 Pro Max, které sdílejí většinu fotografické výbavy.
Detail i na velkou vzdálenost
Chloubou modelu X500 Pro Max je 200Mpx teleobjektiv s certifikací ZEISS APO, velkým snímačem 1/1,4" a ekvivalentem ohniska 85 mm. Tahle ohnisková vzdálenost je oblíbená u portrétů, protože zachovává přirozené proporce tváře, a vysoké rozlišení zároveň dovoluje snímek oříznout bez ztráty detailu. Stabilizace na úrovni CIPA 7.0 umožňuje delší expozici z ruky a omezuje rozmazání ve slabém světle. X500 Pro má teleobjektiv ZEISS APO 85 mm se 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610 a antireflexní vrstvou ZEISS T*. Pro rychlé momentky slouží funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením u Pro Max a 20násobným u Pro. Kdo chce dosáhnout ještě dál, může dokoupit telekonvertor s ekvivalentem 400 mm pro Pro Max, respektive 200 mm pro Pro.
Světlo i stín v jednom záběru
Druhým pilířem je hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, kterým jsou vybavené oba modely. Je navržený pro situace s velkými rozdíly mezi světlem a stínem, typicky pro portréty v protisvětle nebo záběry při východu a západu slunce. Ve videu nabízí profil Cinematic Pro Log s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV a funkci 4K Cinematic Portrait Video, která zachová přirozené tóny pleti i ve složitém osvětlení. Pro rychlý pohyb je k dispozici nativní 4K video při 240 snímcích za sekundu, pro běžné natáčení 4K při 120 snímcích za sekundu. Technologie X-Track Engine se přitom stará o to, aby objekt zůstal v ostrosti při focení i natáčení.
Výkon a výdrž na celý den
Zpracování takového množství obrazových dat vyžaduje odpovídající výkon. Oba modely pohání čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem. Pro Max nabízí 6,85palcový displej ZEISS Master Color s rozlišením 2K, obnovovací frekvencí až 144 Hz a lokálním jasem až 4400 nitů, X500 Pro sází na kompaktní 6,36palcový displej. Baterie má kapacitu 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjet lze výkonem 90 W kabelem nebo 40 W bezdrátově.
Oba telefony splňují certifikace IP68 a IP69 proti prachu a vodě a čočky fotoaparátů chrání vrstva Ultra Hard AR Coating. Pro Max má navíc odolné sklo Armor Glass.
Na českém trhu jsou oba modely v předprodeji od 27. října. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do 30. listopadu je v akci od 41 999 Kč. Do konce roku navíc nabídka zahrnuje slevu na protiúčet, prodlouženou záruku na tři roky a splátky bez navýšení.