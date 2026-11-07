Vodík v osobácích není mrtvý, tvrdí Hyundai. Jenže ve skutečnosti asi je
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Korejská automobilka věří, že vodíkové vozy mají budoucnost. Zároveň ale přiznává, že největší problém je sehnat zákazníky pro taková auta. A my se tomu při pohledu na celosvětovou síť plniček vůbec nedivíme.
Vodíkové vozy s palivovými články se dlouho považovaly za další velký krok v automobilovém světě. Jsou to totiž elektromobily, které však místo dlouhého a nepraktického nabíjení během několika jednotek minut natankují vodík, s kterým vydrží minimálně stejnou porci kilometrů.
Na první pohled vynikající myšlenka ovšem vlastně „zabíjí“ sebe samu. Výroba vodíku, zejména toho čistého, je však energeticky velmi náročná, tudíž i drahá. Finančně nákladné je též skladování. Molekula vodíku totiž je nejmenší a nejlehčí dvouatomovou molekulou ve vesmíru.
I proto se osobní vozy s palivovými články prosadily jen minimálně. Toyota se o to pokouší s modelem Mirai a Hyundai s novou generací SUV Nexo. Zájem o technologii s různým úspěchem projevily také automobilky BMW, General Motors a Honda.
Jak jezdit, když není kde tankovat?
Zatímco tradiční bateriový elektromobil nabijete klidně i ze sítě (nebo vlastní fotovoltaikou), vodík si doma tak lehce nevyrobíte. V tomhle případě se musíte spolehnout na řídkou síť čerpacích stanic. Na světě by jich mělo být něco okolo 1200 až 1400, přičemž více než polovina se jich nachází v Číně a Jižní Koreji.
Podle Hyundaie je tedy hlavním úkolem najít zákazníky. Korejci ale zároveň tvrdí, že vodík v osobních autech „není mrtvý“. Vozy s palivovými články jsou přitom dražší než srovnatelné spalovací vozy i elektromobily.
Hlavou proti zdi
Proč tedy automobilky vodík nevzdávají, když vlastně nedává smysl? Odpovědí je technologická diverzifikace. I přes vysoké náklady na vývoj palivových článků a budování čerpacích stanic některé značky včetně Hyundaie věří, že vodík bude mít své místo v budoucnu, až benzin a nafta nebudou tak rozšířené jako dnes.
Také proto Hyundai loni představil SUV Nexo druhé generace jako globální model. Na plnou nádrž ujede asi 700 kilometrů, což není málo. Pohání ho elektromotor o výkonu 110 kW, přičemž funguje vysokonapěťová baterie s kapacitou 2,64 kWh jako úložiště pro energii z brzdění a jako vyrovnávací článek mezi motorem a svazkem palivových článků.
S ohledem na výrazně vyšší vývojové, výrobní a pořizovací náklady aut na vodík a faktické absenci čerpacích stanic je minimálně v příštích patnácti letech jasné, že tudy cesta nevede.
Zdroj: InsideEVs, CarExpert a autorský článek, foto: Hyundai a Auto.cz, video: Orlen