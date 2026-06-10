Vodíkové BMW X5 se blíží. Němci vyřešili jeden z hlavních problémů vodíku
Zatímco dříve se veliká budoucnost předpovídala vodíkovým vozům, realita narazila na chybějící infrastrukturu a nepraktické zabudování do aut samotných. BMW nicméně ve vodík věří a v roce 2028 uvede první produkční model s palivovými články. Ten vyřešil i problém s neskladnými nádržemi.
Podle situace na trhu to nevypadá, že by se v dohledné době mohlo více dařit vodíku. Na evropském trhu jsou dnes jen dva vozy s tímto pohonem a prodejní trháky to nejsou. Toyoty Mirai se zde loni prodalo jen 567 kusů a modelu nexo jen 7. V Japonsku, které na vodík vsadilo více, máme čísla jen pro 80 nejprodávanějších modelů a mirai mezi nimi není, čísla ale nerozlišují vodíkovou verzi sedanu Crown od hybridní.
Částečný úspěch zažívá vodík v Koreji, kde se model nexo loni dostal na 39. místo celkově s 5678 prodanými kusy a meziročním nárůstem o 106 %. Prodeje podpořil příchod druhé generace a také státní podpora. Největším světovým trhem s vodíkovými auty zůstává Čína, kde se loni prodalo přes 7700 vodíkových vozů. V naprosté většině jde ovšem o nákladní modely. Z osobních se zde prodává Toyota Mirai, místní automobilky mají také pár modelů, ale vyrábějí je spíše v symbolickém počtu.
Přes to vše vodíku stále věří i BMW, které se chystá na uvedení svého prvního produkčního modelu s tímto pohonem. O příchodu vodíkového iX5 víme už roky a testování probíhalo i na minulé generaci modelu. Na uvedení produkční verze založené na současné generaci si ještě dva roky počkáme.
BMW mezitím ukázalo, jakým způsobem se mu daří snižovat náklady na výrobu vodíkové verze. To není nic snadného kvůli nutnosti uchovávat vodík v tlakových nádržích o tlaku 700 barů. To znamená velmi tlusté zdi a nepraktický kulatý tvar. Je to ostatně vidět třeba právě na modelu mirai, ve kterém i přes obrovské rozměry není moc místa. Přidat se navíc musí i trakční baterie, protože každé auto s vodíkovými palivovými články je zároveň také hybrid.
Němci přitom využívají vodíkový pohon získaný od Toyoty, konkrétně třetí generaci jejího palivového článku. Tedy o generaci novější, než je použitý v současném modelu mirai. BMW ale využívá vlastní elektromotory, které bude vodíkové iX5 sdílet s elektrickou verzí. Tím nejzajímavějším jsou ale palivové nádrže, které se BMW podařilo vtěsnat do stejného prostoru jako baterii elektrické verze.
Místo tří velkých nádrží, jako má mirai a nexo, totiž Němci využili sedm menších, které se vedle sebe vešly do stejného prostoru jako baterie. Ta bude mít v iX5 kapacitu kolem 115 kWh. Dohromady nádrže udrží 7 kg vodíku, což je podobné jako u modelů mirai a nexo. Tyto vozy ujedou zhruba 100 km na jeden kg, BMW udává dojezd 620 kilometrů a 5 minut tankování. Dřívější prototypy měly dvě nádrže dohromady na 6 kg a ujely s nimi 504 km.
Díky tomu se bude vodíková verze montovat na stejné lince jako ta elektrická. Muselo se tedy najít místo také na menší lithiovou baterii, BMW ale zatím nepotvrdilo, kde ji umístí. Nová generace SUV X5 se bude vedle vodíkové verze vyrábět i s benzinovými a dieselovými motory, jako plug-in hybrid i bateriový elektromobil.
Pátá generace BMW X5 se má představit ještě letos v létě a výroba bude zahájena na podzim, první kusy k zákazníkům zamíří příští rok. Počítat se dá s designem silně inspirovaným Neue Klasse a výrobou v americké továrně ve Spartanburgu.
Zdroj: BMW, zdroj foto: BMW, zdroj videa: BMW