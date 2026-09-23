Vodíkové kamiony dostávají novou vzpruhu. Daimler, Volvo a Toyota spojují síly s energetiky
Osm velkých firem z automobilového, technologického a energetického průmyslu chce společně urychlit nástup vodíkových kamionů v Evropě. Prvním modelovým trhem má být Německo, kde se mají současně rozvíjet vozidla, dodávky vodíku i výkonné plnicí stanice.
Na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru oznámily spolupráci Daimler Truck, Volvo Group, Toyota Motor Corporation, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility a MB Energy. Jejich cílem je do roku 2030 vytvořit v Německu podmínky pro širší nasazení vodíkových nákladních vozidel a následně stejný model rozšířit do dalších evropských zemí.
Novinkou přitom nejsou jednotlivé technologie nebo kamiony. Řada z nich už existuje nebo byla oznámena dříve. Podstatou nové iniciativy je snaha propojit celý řetězec, který musí fungovat současně: výrobce vozidel, dodavatele palivových článků a dalších komponentů, výrobu a distribuci vodíku, provozovatele plnicích stanic a nakonec dopravce.
Výrobci totiž dlouhodobě narážejí na začarovaný kruh: dopravci nechtějí ve větším nakupovat vodíkové kamiony bez dostatečné sítě stanic a přijatelné ceny paliva; a provozovatelům infrastruktury se naopak nevyplatí budovat drahé stanice, pokud nemají jistotu dostatečného odběru.
Stanice až pro sto kamionů denně
Energetickou část uskupení tvoří Air Liquide, TotalEnergies, MB Energy a TEAL Mobility, což je společný podnik Air Liquide a TotalEnergies. Firmy chtějí rozvíjet dodávky plynného i kapalného vodíku a výkonné plnicí stanice na důležitých dopravních koridorech.
Deklarovaným cílem jsou velkokapacitní stanice schopné obsloužit až stovku nákladních vozidel denně. Nejde tedy o kapacitu celé budoucí sítě, ale o výkon jednotlivých zařízení.
Co se vozidel týká, iniciativa se opírá převážně o projekty, které její členové rozvíjeli už před jejím vznikem. Daimler Truck například plánuje od konce roku 2026 nasadit u zákazníků malou sérii asi stovky vozů nové generace s palivovými články. Výrobce tvrdí, že jeho zákazníci už s dosavadními vodíkovými kamiony najeli téměř šest set tisíc kilometrů a že do vodíkových nákladních vozidel zamýšlí do konce desetiletí investovat částku ve středních stovkách milionů eur (někde mezi deseti a čtrnácti miliardami korun).
Volvo Group pracuje jak s palivovými články, tak s motory spalujícími vodík. Toyota se zapojuje především jako technologický partner se zkušenostmi s palivovými články a Bosch dodává komponenty pro vozidla i technologie pro tankování plynného a kapalného vodíku.
Bez veřejné podpory to nepůjde
Významnou součástí celého plánu jsou veřejné peníze. Německé ministerstvo dopravy letos vyčlenilo 220 milionů eur (5,3 miliardy korun) na podporu počáteční sítě vodíkových stanic pro těžká užitková vozidla a na související nákup kamionů.
Zájem je výrazně vyšší. Do uzávěrky na konci června přišlo 526 žádostí požadujících dohromady 455 milionů eur (jedenáct miliard korun). Z toho 71 žádostí připadalo na plnicí stanice a 455 na vozidla nebo celé flotily. Samotná iniciativa uvádí, že projekty zahrnují více než sedmdesát velkokapacitních stanic a přes osm set těžkých nákladních vozidel.
Převis žádostí ukazuje zájem firem o podporované projekty, ne však ekonomickou soběstačnost vodíkové dopravy. To ostatně přiznávají i samotní členové iniciativy. Za důležité považují podporu při nákupu vozidel, dosažení takových cen vodíku, které budou moci konkurovat naftě, a provozní zvýhodnění, například osvobození bezemisních vozidel od mýta.
Evropa už stavbu vodíkové sítě nařizuje
Rozvoj infrastruktury zároveň není pouze dobrovolným plánem průmyslu. Evropské nařízení AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) ukládá členským státům vytvořit do konce roku 2030 základní síť veřejných vodíkových stanic.
Na hlavní transevropské dopravní síti TEN-T smějí být stanice nejvýš dvě stě kilometrů od sebe. Každá má mít projektovanou kumulativní kapacitu nejméně jednu tunu vodíku denně a alespoň jeden výdejní stojan s tlakem sedm set barů. Ve stejném termínu má být nejméně jedna veřejná vodíková stanice také v každém městském uzlu sítě TEN-T.
A právě tady vzniká potenciální přesah i pro české dopravce. Pokud Německo skutečně vybuduje síť velkokapacitních stanic na hlavních dálkových koridorech, budou ji moci využívat také kamiony českých firem jezdící do Německa nebo přes jeho území. Povinnosti AFIR se navíc vztahují i na Česko.
Největší výzvou je tak v tuto chvíli samotná koordinace. Osm velkých hráčů propojuje nabídku vozidel, technologie, výrobu a distribuci vodíku i plnicí infrastrukturu a Německo má posloužit jako první modelový trh. Zveřejněn ale zatím nebyl společný závazný investiční plán, přesný počet stanic, které jednotlivé firmy skutečně postaví, ani objem vodíku, který má jejich sítí protékat.
Zdroj: AirLiqiude, Daimler Truck, Electrive, Welt