Volkswagen bude štíhlejší. Oseká okrajové modely a zefektivní výrobu
Volkswagen prochází nejradikálnější očistnou kúrou ve své novodobé historii. Pod taktovkou generálního ředitele Olivera Blumeho dává koncern sbohem éře bezbřehé expanze a přepíná na režim tvrdé byznysové efektivity. Zákazníci na tom však mají vydělat. Modelové portfolio bude přehlednější a ceny dostupnější.
Dlouhá léta žil Wolfsburg v přesvědčení, že klíčem k úspěchu je nabídnout auto pro každého. Jenže pod obrovským tlakem konkurence, zejména té čínské, tento recept přestal fungovat. Z nepřehledného pralesa verzí a výbav nyní krystalizuje srozumitelná nabídka složená z prověřených bestsellerů a zbrusu nové vlny dostupných elektromobilů.
Oliver Blume na valné hromadě otevřeně přiznal, že koncern doplatil na přílišnou složitost. Velké množství modelových řad a výbav znamená pomalejší a nákladnější výrobu. Cíl nové strategie je proto přímočarý: ořezat nabídky pro okrajové zákazníky, sjednotit techniku a zvednout provozní marži podniku na deset procent do roku 2030.
Ústup megalomanství
V praxi to znamená drastické zeštíhlení, kdy koncern plánuje seškrtat současné portfolio zhruba 150 modelů napříč všemi svými značkami a zeměmi na méně než stovku.
Tato masivní restrukturalizace a sázka na unifikaci – kdy například budoucí elektrické Audi A4 a VW Passat dostanou identickou technickou základnu – s sebou ale nese i vystřízlivění z megalomanských plánů na neustálý růst. Volkswagen dříve dimenzoval své továrny na roční produkci dvanácti milionů aut. Management se dlouhá léta snažil především o to, aby tato působivá čísla jen a jen rostla.
Blume tradiční hon za maximální velikostí koncernu označil za iluzi a nařídil snížit globální výrobní kapacity o celé tři miliony vozů ročně, což už teď pociťují zaměstnanci omezováním směn a linek v domovských závodech ve Zwickau, Emdenu či Wolfsburgu. Do konce dekády by mělo v Německu postupně a skrze přirozené odchody zaniknout kolem padesáti tisíc pracovních míst.
Hloubku plánovaného zásahu dobře ilustruje pohled do aktuálního německého konfigurátoru. Tamní nabídka nyní čítá dvaadvacet modelů, u nás máme o čtyři méně. Německá nabídka se tak v blízké budoucnosti přiblíží té české. Typickým příkladem je T-Roc Cabriolet, jenž za rok odejde bez nástupce. Nebo elektrické SUV-kupé ID.5, které v českém výběru už také nenajdete. Na oba trhy naopak přibude chystané elektrické SUV ID. Cross.
V Česku již jednodušší
Český importér už vlastně Blumeho vizi zhmotnil v předstihu. Konfigurátor tvoří v podstatě jen neochvějné prodejní jistoty a firemní bestsellery. Žádné experimenty či kabriolety zde již delší dobu nenajdete.
Základ české nabídky Volkswagenu drží osvědčená garda v podobě hatchbacků Polo a Golf, crossoverů T-Cross a Taigo či oblíbeného modelu Tiguan. Kámen na kameni naopak nezůstává na poli elektromobility, kde Volkswagen začíná útočit velmi agresivní cenovou politikou, aby přitáhl širší publikum.
Český importér díky akční kampani dokázal stlačit cenu nového ID. Pola na lákavých 619.000 Kč. Podobný útok na peněženky zákazníků předvádí i modernizovaný hatchback ID.3 s doplňkovým označením Neo, který se u nás nabízí od 749.000 Kč. Oba modely jsou tak o desítky tisíc levnější než na domácím německém trhu.
Typickým příkladem globální unifikace je sedmimístné SUV Tayron, které v nabídce střídá dřívější Volkswagen Tiguan Allspace. Místo složitého vyvíjení specifické prodloužené verze pro Evropu sem koncern importoval svůj globální model. Podobný pragmatismus vidíme u ikonického passatu, který se nabízí výhradně jako kombi.
Éra velké modelové rozmanitosti sice končí, ale nahrazuje ji nabídka, která má fungovat globálně, efektivně a s cenovkami, které dokážou obstát v novém světovém pojetí. Výsledkem této tvrdé kúry bude štíhlejší, finančně stabilnější a flexibilnější automobilka.
Zdroje: 36kr, Auto Bild, Auto Motor und Sport, Volkswagen AG