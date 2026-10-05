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Volkswagen bude vyrábět baterie přímo v Evropě. Na Slovensku a spolu s Číňany

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Volkswagen

Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
Na Slovensku se budou vyrábět baterie do elektromobilů
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Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
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Elektromobily mají Evropě pomoci v energetické soběstačnosti, což ale naráží na paradoxní problém. Baterie samotné si totiž Evropa neumí vyrábět v dostatečném množství. Pomoci s tím může nový projekt, který ale opět závisí na nepřátelské mocnosti.

Přechod na elektromobilitu má mít jako jednu z hlavních výhod větší soběstačnost zemí, které nemají vlastní zdroje ropy. To je také důvodem, proč jsou agresivně promovány v zemích, jako je Nepál, Etiopie nebo Laos. V Evropě by to dávalo smysl také, pokud bychom zároveň nebyli v bateriích zcela závislí na Číně.

O řešení, tedy vytvoření vlastního dodavatelského a zpracovatelského řetězce přímo v Evropě, se dlouho mluví. Reálně se zde ve větším množství pouze montují bateriové celky z dovezených článků. Samotná výroba článků je buď v malém množství, anebo jde opět o továrny vlastněné Číňany (výjimky se najdou). Evropské projekty mají problém s financováním, jak dokázal třeba krach švédského Northvoltu.

Jsou to opět Číňané, kteří chtějí celou výrobu baterií od článků po celky rozjet ve větším měřítku. Za nejnovějším projektem je Gotion, v roce 2006 založená firma, která dnes patří mezi deset největších výrobců lithiových baterií. Podíl 24 % v něm drží Volkswagen, který jej koupil v roce 2020 a je největším akcionářem čínské firmy.

Právě s Volkswagen Group nově plánuje Gotion společně investovat přibližně 3,22 miliardy eur do projektů na výrobu baterií a materiálů v Evropě a Severní Africe. Ty byly nastartovány už minulý rok, nově ale přecházejí do společného vlastnictví Gotionu a VW. Firmy totiž plánují prostřednictvím svých dceřiných společností založit tři společné podniky ve Španělsku, na Slovensku a v Maroku.

Gotion chce investovat přibližně 1,6 miliardy eur, zatímco společnost PowerCo ze skupiny Volkswagen plánuje přispět částkou přibližně 1,62 miliardy eur s tím, že financování bude probíhat po etapách. PowerCo je v roce 2022 založená dceřiná společnost Volkswagenu, která má za úkol dodávky baterií pro celý koncern.

Největší projekt ve španělské Valencii, který začal pod taktovkou PowerCo, počítá s investicí ve výši přibližně 2,26 miliardy eur na výstavbu roční výrobní kapacity lithium-iontových baterií o objemu 29,1 GWh. Gotion plánuje navýšením kapitálu získat 49% podíl v již existující společnosti PowerCo Spain. PowerCo si i po dokončení transakce ponechá kontrolní podíl ve výši 51 %.

Projekt v Šuranech na Slovensku zahrnuje plánovanou investici ve výši přibližně 480 milionů eur na roční výrobní kapacitu lithium-iontových baterií o objemu 8,4 GWh. Společnost Gotion v tomto podniku získá 51 % a PowerCo 49 %. Vyrábět by se zde stejně jako ve Španělsku měly i samotné bateriové články. O tomto projektu jsme psali už loni. Tehdy ještě byla slovenská továrna v 80% vlastnictví Gotionu, nově přijde pod společný podnik s PowerCo.

Společnosti rovněž plánují investovat přibližně 480 milionů eur v marocké Kenitře do projektu na výrobu katodových materiálů z fosforečnanu lithno-železnatého (LFP) s roční kapacitou 100.000 tun, které budou přednostně dodávány do obou společných bateriových podniků. Gotion bude ovládat 51% podíl i v tomto marockém společném podniku, zatímco PowerCo si ponechá zbývajících 49 %.

Koncern Volkswagen už dnes v menším množství na Slovensku provozuje výrobu baterií. Bateriové balíky tam staví Porsche ve svém závodě Porsche Smart Battery Shop v Horné Strede, cca 100 km od Bratislavy. Tam zhruba 280 robotů skládá navrženou konstrukci včetně unikátního oboustranného chlazení. Bateriové články, ze kterých se tyto moduly v Horné Strede skládají, nevyrábí Porsche samo, ale nakupuje je od jihokorejského výrobce LG Energy Solution.

Gotion v roce 2021 koupil bývalou továrnu společnosti Bosch v německém Göttingenu a v roce 2023 tam oficiálně spustil první evropskou výrobní linku. Nejde ale o plnohodnotnou gigatovárnu na výrobu samotných článků, ale především o montážní závod a vývojové centrum. Gotion do Německa dováží články z Číny a v Göttingenu z nich sestavuje finální bateriové systémy pro evropské zákazníky.

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Škoda Auto: výroba LFP baterií • Škoda Auto

Zdroj: Gotion, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Škoda

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