Volkswagen bude vyrábět baterie přímo v Evropě. Na Slovensku a spolu s Číňany
Elektromobily mají Evropě pomoci v energetické soběstačnosti, což ale naráží na paradoxní problém. Baterie samotné si totiž Evropa neumí vyrábět v dostatečném množství. Pomoci s tím může nový projekt, který ale opět závisí na nepřátelské mocnosti.
Přechod na elektromobilitu má mít jako jednu z hlavních výhod větší soběstačnost zemí, které nemají vlastní zdroje ropy. To je také důvodem, proč jsou agresivně promovány v zemích, jako je Nepál, Etiopie nebo Laos. V Evropě by to dávalo smysl také, pokud bychom zároveň nebyli v bateriích zcela závislí na Číně.
O řešení, tedy vytvoření vlastního dodavatelského a zpracovatelského řetězce přímo v Evropě, se dlouho mluví. Reálně se zde ve větším množství pouze montují bateriové celky z dovezených článků. Samotná výroba článků je buď v malém množství, anebo jde opět o továrny vlastněné Číňany (výjimky se najdou). Evropské projekty mají problém s financováním, jak dokázal třeba krach švédského Northvoltu.
Jsou to opět Číňané, kteří chtějí celou výrobu baterií od článků po celky rozjet ve větším měřítku. Za nejnovějším projektem je Gotion, v roce 2006 založená firma, která dnes patří mezi deset největších výrobců lithiových baterií. Podíl 24 % v něm drží Volkswagen, který jej koupil v roce 2020 a je největším akcionářem čínské firmy.
Právě s Volkswagen Group nově plánuje Gotion společně investovat přibližně 3,22 miliardy eur do projektů na výrobu baterií a materiálů v Evropě a Severní Africe. Ty byly nastartovány už minulý rok, nově ale přecházejí do společného vlastnictví Gotionu a VW. Firmy totiž plánují prostřednictvím svých dceřiných společností založit tři společné podniky ve Španělsku, na Slovensku a v Maroku.
Gotion chce investovat přibližně 1,6 miliardy eur, zatímco společnost PowerCo ze skupiny Volkswagen plánuje přispět částkou přibližně 1,62 miliardy eur s tím, že financování bude probíhat po etapách. PowerCo je v roce 2022 založená dceřiná společnost Volkswagenu, která má za úkol dodávky baterií pro celý koncern.
Největší projekt ve španělské Valencii, který začal pod taktovkou PowerCo, počítá s investicí ve výši přibližně 2,26 miliardy eur na výstavbu roční výrobní kapacity lithium-iontových baterií o objemu 29,1 GWh. Gotion plánuje navýšením kapitálu získat 49% podíl v již existující společnosti PowerCo Spain. PowerCo si i po dokončení transakce ponechá kontrolní podíl ve výši 51 %.
Projekt v Šuranech na Slovensku zahrnuje plánovanou investici ve výši přibližně 480 milionů eur na roční výrobní kapacitu lithium-iontových baterií o objemu 8,4 GWh. Společnost Gotion v tomto podniku získá 51 % a PowerCo 49 %. Vyrábět by se zde stejně jako ve Španělsku měly i samotné bateriové články. O tomto projektu jsme psali už loni. Tehdy ještě byla slovenská továrna v 80% vlastnictví Gotionu, nově přijde pod společný podnik s PowerCo.
Společnosti rovněž plánují investovat přibližně 480 milionů eur v marocké Kenitře do projektu na výrobu katodových materiálů z fosforečnanu lithno-železnatého (LFP) s roční kapacitou 100.000 tun, které budou přednostně dodávány do obou společných bateriových podniků. Gotion bude ovládat 51% podíl i v tomto marockém společném podniku, zatímco PowerCo si ponechá zbývajících 49 %.
Koncern Volkswagen už dnes v menším množství na Slovensku provozuje výrobu baterií. Bateriové balíky tam staví Porsche ve svém závodě Porsche Smart Battery Shop v Horné Strede, cca 100 km od Bratislavy. Tam zhruba 280 robotů skládá navrženou konstrukci včetně unikátního oboustranného chlazení. Bateriové články, ze kterých se tyto moduly v Horné Strede skládají, nevyrábí Porsche samo, ale nakupuje je od jihokorejského výrobce LG Energy Solution.
Gotion v roce 2021 koupil bývalou továrnu společnosti Bosch v německém Göttingenu a v roce 2023 tam oficiálně spustil první evropskou výrobní linku. Nejde ale o plnohodnotnou gigatovárnu na výrobu samotných článků, ale především o montážní závod a vývojové centrum. Gotion do Německa dováží články z Číny a v Göttingenu z nich sestavuje finální bateriové systémy pro evropské zákazníky.
Zdroj: Gotion, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Škoda