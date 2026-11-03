Volkswagen by mohl v Turecku vyrábět auta vyvinutá pro Čínu
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Volkswagen a jeho dlouholetý turecký distributor Doğuş Otomotiv zkoumají montáž aut v Turecku. Podle německých médií by se mohly skládat vozy z čínských dílů.
Pamatujete si na rok 2019? Tehdy Volkswagen reálně uvažoval o stavbě nové továrny v Turecku s kapacitou až 300 tisíc aut ročně, v níž měly vznikat současné generace Škody Superb a Volkswagenu Passat. Jenže pak přišel covid, německý koncern velkou investici odpískal a místo Turecka výrobu obou modelů přesunul do Bratislavy. Němci se však nyní k myšlence výroby aut v Turecku vrací.
Spolu s tamním distributorem Doğuş Otomotiv podepsal memorandum o záměru, v němž firmy prověřují možnost výroby osobních volkswagenů. Firmy chtějí tureckému trhu nabídnout modernější produkty a podpořit domácí automobilový průmysl. Konkrétní modely, výši investice, výrobní kapacitu ani časový plán zatím neuvedly.
Výroba, nebo montáž?
Podle informací magazínu auto motor und sport by Volkswagen mohl využít auta, která původně vznikla pro čínský trh. Údajně se uvažuje o produkci metodou CKD (Completely Knocked Down), kdy se vozy dovezou jako sady dílů z existujících závodů a teprve v cílové zemi se dokončí.
Podle informací jde o modely čínského joint venture FAW-Volkswagen. Mezi nimi je i varianta passatu s názvem Magotan, vozy Jetta a modely Audi. Volkswagen turecké webové stránce Automobil Produktion potvrdil, že spolu s Doğuş Otomotiv zvažuje export částečně smontovaných vozů z mimoevropských závodů do Turecka. Zatím není jasné, zda by mezi nimi byly i elektromobily.
„In China, Beyond China“
Úvahy zapadají do nové strategie Volkswagenu, který chce vozy a technologie vyvinuté v Číně využívat ve světě. Koncern ji koncem října představil na technologickém dni v Hefei pod názvem „In China, Beyond China“. Čína má sloužit nejen domácímu trhu, ale také jako vývojová a exportní základna pro další regiony, zřejmě včetně Evropy.
Volkswagen už dnes auta vyrobená v Číně exportuje například na Blízký východ, do Uzbekistánu a Kazachstánu a do části subsaharské Afriky. Do konce roku 2026 mají přibýt další trhy, mezi nimi Mexiko, Egypt a Vietnam. Čínské platformy CMP a elektronická architektura CEA mají od roku 2030 poprvé sloužit v Jižní Americe jako základ pro místní modelové řady.
Tlak na náklady
Nové úvahy přicházejí ve chvíli, kdy koncern omezuje investice. Koncem října oznámil, že kvůli vysokému tlaku na náklady dočasně pozastavil předvývojové práce na elektrickém ID. Golfu. Čistý cashflow skupiny Brand Group Core, která zahrnuje velkoobjemové značky Volkswagen, Škoda a Seat/Cupra, za prvních devět měsíců roku 2026 klesl z 4,34 na 1,43 miliardy eur (ze 149 na 34,8 miliardy korun). Zda s úsporami souvisí také záměr v Turecku, není známo.
Zdroje: Reuters, auto motor und sport, Automobil Produktion, electrive.net, foto a video: Auto.cz