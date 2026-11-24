Volkswagen chce z Číny vyvážet statisíce aut i technologie. Dočká se jich i Škoda?
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Koncern Volkswagen chystá zásadní obrat své asijské strategie. Z Číny chce do roku 2030 udělat klíčové exportní a vývojové centrum s vývozem nejméně 300 tisíc vozů ročně. Čínskou techniku možná dostanou i škodovky.
Důvod k radikální změně kurzu na největším světovém automobilovém trhu je jednoduchý: prodeje Volkswagenu v Číně čelí tvrdému tlaku místních značek, jako jsou BYD či Geely. Společné podniky koncernu tam za prvních devět měsíců roku 2026 prodaly 1,224 milionu vozů, což představuje meziroční propad o 35 procent.
Z provozního zisku 744 milionů eur (asi 18,20 miliardy korun) se propadly do ztráty 113 milionů eur, v přepočtu přibližně 2,76 miliardy korun. Automobilka navíc výrazně snížila svůj výhled pro celý čínský trh v roce 2030 – z původních 27 až 30 milionů prodaných vozů na 19 až 21 milionů.
Finanční ředitel Volkswagenu Arno Antlitz označil plánovaný export 300 tisíc vozů ročně z Číny za „konzervativní“ cíl, který má pomoci vykompenzovat slabší vyhlídky na čínském trhu. Přesto ani masový export nevyřeší vše. V rámci úsporného plánu Future Plan 2030 chce koncern snížit roční výrobní kapacity o půl milionu aut v Číně a o dalších půl milionu v Evropě, kde v příští dekádě nedokáže zaručit plné vytížení německých továren v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu.
Kam čínské volkswageny zamíří
Evropští ani američtí zákazníci se samotných vozů vyrobených v Číně zatím nedočkají. Volkswagen svou exportní ofenzivu cílí především na rozvíjející se trhy takzvaného globálního jihu, kde hraje hlavní roli nízká cena.
Závody v Číně už začaly vyvážet modely značek Volkswagen a Jetta na Blízký východ, do Uzbekistánu, Kazachstánu a subsaharské Afriky. V první vlně jde hlavně o cenově dostupné spalovací vozy z podniku FAW-Volkswagen, konkrétně o modely Jetta VA3, VS5 a VS7. Ještě do konce roku 2026 se k odběratelům přidají Mexiko, Egypt a Vietnam, na což má navázat další expanze v Jižní Americe, Africe a jihovýchodní Asii.
Čínská technika i pro enyaq
Ještě zajímavější než samotný vývoz aut je export technologií. V čínském vývojovém centru v Che-fej, kde pracuje přes tři tisíce inženýrů, dal Volkswagen dohromady technologický balík nazvaný Vega. Ten kromě lokální platformy CMP a asistenčních systémů vyvíjených s firmou Horizon Robotics zahrnuje i zónovou elektronickou architekturu CEA (China Electronic Architecture), na jejímž vzniku se podílela čínská automobilka Xpeng.
Podle Volkswagenu snižuje architektura CEA počet řídicích jednotek ve voze zhruba o 30 procent a umožňuje zkrátit vývoj nových aut až o třetinu. Její velkou výhodou je univerzálnost – letos už funguje v pěti čínských elektromobilech, jejichž odbyt v říjnu konečně naznačil oživení, a od roku 2027 zamíří i do plug-in hybridů a čistě spalovacích vozů.
Zatímco nasazení čínské platformy a elektroniky v Jižní Americe už Volkswagen potvrdil, na stole je údajně mnohem odvážnější krok. Podle zpráv z německých ekonomických médií koncern zvažuje, že by architekturu CEA využil až u 75 % budoucích klíčových evropských modelů značek Volkswagen, Škoda a Cupra – konkrétně se hovoří o nástupcích vozů ID.3, ID.7 či Škoda Enyaq.
Proti alternativnímu vývoji s americkým partnerem Rivian by to podle těchto informací mohlo přinést úsporu 4 až 5 miliard eur (zhruba 98 až 122 miliard korun). Samotná automobilka však evropské nasazení čínské elektroniky ani vyčíslené úspory zatím oficiálně nepotvrdila.
Zdroj: CarNewsChina, foto: Volkswagen, video: Auto.cz