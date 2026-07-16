Volkswagen chtěl produkovat protivzdušnou obranu. Zatrhnul mu to blízkovýchodní spor
Evropské automobilky se snaží zachránit továrny a pracovní místa produkcí pro armádu. Zkoušel to i Volkswagen, doplatil ale na vlastnickou strukturu. Spolupráci se zbrojovkou mu totiž zatrhl spor dvou blízkovýchodních zemí.
Volkswagenu jsou poslední dobou plné zprávy, převážně v souvislosti s plánovanými vyhazovy zaměstnanců a zavíráním továren. V tom všem trochu zapadla zpráva, která ukazuje, jaké problémy také mohou trápit největší evropskou automobilku. Volkswagen si chtěl vypomoci výrobou vojenského materiálu ve spolupráci s izraelskou zbrojovkou Rafael, jenže mu to zatrhl stát Katar.
Podle agentury Bloomberg a německého deníku Bild vetoval katarský státní investiční fond Qatar Investment Authority navrhovaný společný podnik mezi koncernem Volkswagen a izraelskou zbrojovkou Rafael Advanced Defense Systems, která stojí za vývojem systému protivzdušné obrany Železná kopule (Iron Dome).
Bloomberg uvádí, že v rámci tohoto partnerství měl být přebudován závod Volkswagenu v německém Osnabrücku, kde se měly vyrábět vojenské nákladní vozy určené k přepravě prvků mobilního systému protivzdušné obrany. To mělo pomoci zachránit některá z 2.300 pracovních míst v ohrožené továrně, kde se dnes vyrábí už jen kabrio verze modelu T-Roc.
Ten zde stále vzniká i přes to, že model s pevnou střechou už má od loňska nástupce. Kabrio skončí příští rok a podle dřívějšího plánu se spolu s ním měla zavřít i celá továrna. Zprávy nicméně naznačují, že společnosti VW a Rafael již začátkem tohoto roku podepsaly prohlášení o záměru, jehož cílem bylo prozkoumat možnosti přeměny závodu na výrobu pro obrané účely.
Jestli na to opravdu dojde, je teď nepravděpodobné kvůli vlastnické struktuře Volkswagenu. Hlavním kamenem úrazu je katarský státní investiční fond Qatar Investment Authority (QIA), který je třetím největším akcionářem koncernu Volkswagen. QIA vlastní přibližně 10,4 % akcií Volkswagenu a prostřednictvím svého podílu ovládá asi 17 % hlasovacích práv, což mu dává významný vliv na zásadní rozhodnutí společnosti.
Katar má kvůli tomu dva lidi přímo v dozorčí radě Volkswagenu. Mohammed Saif Al-Sowaidi je výkonný ředitel zmíněného fondu a Hessa Sultan Al Jaber je bývalá katarská ministryně pro informační a komunikační technologie. Spolupráce Volkswagenu s izraelskou firmou se Kataru nelíbila od počátku současného konfliktu s Palestinci. Tehdy se relativně funkční vztahy mezi oběma zeměmi dostaly do hluboké krize.
Agentura Bloomberg také uvádí, že otazník visí nad tím, zda by německá vláda tato vozidla nakonec vůbec odebrala. Stávající vrstvená síť protivzdušné obrany země již zahrnuje izraelský systém Arrow 3, americký systém Patriot, německý IRIS-T a platformy Skyranger. Zbrojovka Rafael pouze uvedla, že má i nadále zájem o rozšiřování průmyslové spolupráce v Německu.
Pokud by se výroba vojenských vozů v továrně opravdu rozběhla, nešlo by o jediný podobný projekt v poslední době. Renault ve spolupráci s francouzským zbrojařským koncernem Thales vyvíjí nové taktické obrněné vozidlo určené pro průzkum, koordinaci jednotek a nasazování dronů.
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Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Volkswagen, Rafael, zdroj videa: Auto.cz