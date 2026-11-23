Volkswagen Golf míří do náruče Googlu. Vezme si od něj mapy a další aplikace
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Volkswagen chystá v modelové řadě Golf změnu, kterou ocení hlavně ti, kdo v autě stejně jezdí podle mobilu. Od podzimu 2027 má mít nejprodávanější model značky služby Googlu přímo v infotainmentu. Ve stejnou dobu se výroba ikony stěhuje z Wolfsburgu do Mexika.
Podle německého deníku Handelsblatt se Volkswagen přidá na stranu těch automobilek, které integrují služby americké společnosti Google do svých aut. První vlaštovkou se má příští rok stát kompakt Golf, v kterém aplikace Google Mapy nahradí vlastní navigaci Volkswagenu. K dispozici samozřejmě budou i další aplikace.
Nástup takzvaných Google Automotive Services má začít na podzim 2027, nejspíš v říjnu. Mluvčí Volkswagenu plán na dotaz potvrdil a dodal, že se změna dotkne i dalších modelových řad.
Německý koncern pod tlakem neúspěšné softwarové divize Cariad a chystané radikální restrukturalizace evidentně zvolil jednodušší a uživatelsky přívětivější řešení. Ostatně již ve svých elektromobilech včetně těch od Škody čerstvě nabízí nová multimédia postavená na operačním systému Android Automotive od amerického technologického giganta. Němci se tak přidali do klubu, v kterém najdeme například Renault či Volvo. Nutno dodat, že u těchto zmíněných značek palubní systémy fungují obvykle na jedničku.
Golf se stěhuje do Mexika
S Googlem souvisí i další velká změna. Volkswagen už na konci roku 2024 potvrdil, že výroba modelové řady Golf se od roku 2027 přesune do mexické Puebly. Ve Wolfsburgu přitom od roku 1974 vzniklo zhruba 22 milionů golfů. V německé továrně se má místo toho do konce dekády zavést nová platforma SSP pro plně elektrické nástupce golfu a crossoveru T-Roc, v posledních letech nejprodávanějšího modelu značky v Evropě.
S elektrickým golfem to ale zatím vypadá bledě. Vývoj modelu ID. Golf je kvůli úsporám pozastavený a není jasné, jestli se objeví ještě před rokem 2030. Spalovací Volkswagen Golf osmé generace proto vydrží v nabídce déle, než se původně čekalo.
Nový full-hybrid místo nafty
Kompaktní volkswagen mezitím dostal nový pohon. Volkswagen letos na vybraných trzích včetně toho českého zahájil prodej full hybridu v řadách Golf a T-Roc. Systém kombinuje motor 1.5 TSI evo2 se dvěma elektromotory a baterií s celkovou kapacitou 1,6 kWh. Proti mild hybridu 1.5 eTSI se 110 kW má ušetřit 10 až 15 procent paliva.
Elektromotor auto pohání hlavně ve městě, na okreskách a dálnici nad 60 km/h přebírá hlavní roli spalovací motor. V Česku Golf Hybrid startuje na 849.000 Kč, přičemž se počítá s tím, že příští rok nahradí legendární diesel 2.0 TDI. Alespoň tak tomu je u sesterské Škody Octavia.
Zdroj: Handelsblatt, Volkswagen, Motor1, foto. Auto.cz a Volkswagen, video: Škoda