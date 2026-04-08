Volkswagen Group představí čtyři nové modely. Jetta se vrací samostatná jako značka
Na autosalonu v čínském Pekingu se očekává smršť novinek. Pozadu nezůstane ani koncern VW Group, který kromě představení nových modelů Volkswagen a AUDI plánuje představit zcela novou značku JETTA. Má šanci uspět?
Koncern Volkswagen je momentálně jedničkou na čínském trhu a svou pozici hodlá i nadále upevňovat. Svou strategii „V Číně, pro Čínu“ realizuje s dosud největší produktovou ofenzivou na tamním trhu. „Za méně než 36 měsíců jsme pro Čínu vyvinuli zcela nové produktové portfolio. Od roku 2026 budeme v průměru každé dva týdny uvádět na trh nové vozidlo,“ zmínil Ralf Brandstätter, generální ředitel Volkswagen Group China.
V letošním roce plánuje Volkswagen Group na čínském trhu uvést více než 20 nových elektrifikovaných modelů a řadu modernizovaných vozidel se spalovacími motory. Na akci Group Media Night se v Pekingu skupina Volkswagen chystá představit 10 modelů včetně čtyř světových premiér.
Již víme o dvou z řady mateřského Volkswagenu. Prvním modelem, který si odbude světovou premiéru, bude model ID.UNYX 08, plně elektrické SUV vyvinuté za pouhých 24 měsíců ve spolupráci s čínskou automobilkou XPeng. Na jedno nabití ujede až 700 kilometrů a stojí na 800V platformě využívající baterie společnosti CATL.
Druhým modelem bude obrovské SUV s prodlužovačem dojezdu v podobě modelu ID.Era 9X, který byl vyvinut ve spolupráci s automobilovým gigantem SAIC. Na délku má 5,2 metru a uvnitř nabídne plejádu displejů a konfiguraci sedadel 2+2+2. Vůbec poprvé v historii Volkswagenu kombinuje techniku elektromobilu se spalovacím motorem o objemu 1,5 litru v roli prodlužovače dojezdu.
Nyní se dostáváme do momentu, který nejspíš zaryté fanoušky značky rozesmutní a mnohé minimálně překvapí. Volkswagen totiž na čínském trhu přichází se jménem Jetta, které bylo se značkou zejména v devadesátých letech minulého století silně spojeno také v Evropě.
Nová jetta však nepřichází zpět jako tříprostorová varianta golfu ani jako odvozené dvoudveřové kupé, nýbrž jako samostatná automobilka, jejíž jméno se píše kapitálkami. JETTA tak na čínském trhu následuje automobilku AUDI, která v souladu se strategií „dvojí značky“ prodává automobily výhradně na čínském trhu, a to po boku automobilky Audi se čtyřmi kruhy, kterou známe v Evropě.
Automobilka JETTA uvede koncept plně elektrického vozu, který podle tiskové zprávy „zpřístupní chytrou elektrickou mobilitu většímu počtu zákazníků.“ Nejspíše tak značka JETTA bude sloužit jako levnější alternativa modelů AUDI.
Ta v Pekingu plánuje světovou premiéru exteriéru modelu AUDI E7X, který se stane teprve druhým sériově vyráběným modelem značky. Jde o plně elektrické SUV, které designově navazuje na první model značky AUDI E5 Sportback, jen jsou jeho proporce o něco mohutnější a samozřejmě je celý vůz také vyšší.
Automobilka Audi se čtyřmi kruhy na kapotě do Pekingu přiveze modely A6 a A6 e-tron s prodlouženým rozvorem, který se na čínském trhu dlouhodobě těší popularitě. Na výstavě bude vystaven také monopost Audi R26 F1 a další produktové novinky automobilek koncernu Volkswagen, mimo jiné nový plně elektrický model Cayenne.
Zdroj: Volkswagen Group