Volkswagen ID.1 zřejmě nevznikne. Nejlevnější elektromobil má dostat známější jméno
Číselné názvy nových elektromobilů Volkswagenu ustupují označením, která zákazníci znají ze spalovacích aut. Po ID. Polu má dalším případem být nejlevnější elektrický model značky, jehož jméno by navázalo na někdejší městský vůz.
Volkswagen před rokem ukázal ID. Every1 jako předobraz elektromobilu za přibližně 20.000 eur, který má v roce 2027 sloužit jako vstup do jeho elektrické nabídky. Sériový model se od té doby neoficiálně označoval jako ID.1, nakonec se ale toto jméno možná vůbec nepoužije. Podle zdrojů obeznámených se situací Volkswagen už údajně vybral označení ID. Up. Samotná automobilka však nové jméno zatím nepotvrdila.
Informace ale působí podstatně věrohodněji než před rokem. Volkswagen totiž mezitím úplně změnil způsob pojmenovávání svých elektromobilů. Původní systém, v němž velikost a postavení auta naznačovalo číslo od ID.3 po ID.7, už nebude u nových modelů pokračovat. Automobilka oficiálně oznámila, že do elektrické řady začne přenášet zavedená jména známá ze spalovacích vozů. Prvním výsledkem je ID. Polo, které nahradilo dřívější pracovní označení studie ID.2all, následovat má ID. Cross. Volkswagen zároveň výslovně uvedl, že další známá označení budou následovat.
Právě tady začíná dávat ID. Up mnohem větší smysl než ID.1. Při premiéře studie ID. Every1 totiž Volkswagen sám označil původní up! za jejího přímého předchůdce. Malý model se vyráběl do roku 2023 a elektrická verze e-up! patřila mezi první dostupné elektromobily značky. Návrat jména by tedy nebyl umělým saháním do historie, ale přímým pokračováním modelu, na který Volkswagen nový vůz už dnes oficiálně navazuje.
Ve hře mělo být také označení ID. Lupo, nakonec ale měl Volkswagen dát přednost jménu Up. I to odpovídá nové strategii značky, která se snaží elektromobily přiblížit zákazníkům prostřednictvím názvů, které už znají, místo budování druhé paralelní řady založené pouze na číslech.
Samotné auto se proti původnímu plánu zásadně nemění. Volkswagen počítá se sériovým provedením v roce 2027 za cenu kolem 20.000 eur (482.000 Kč), takže ID. Up má stát ještě pod novým ID. Polo. Koncept ID. Every1 měří 3880 mm na délku, proti někdejšímu upu je tedy o 280 mm delší, ale stále zůstává výrazně pod čtyřmetrovou hranicí. Uvnitř nabízí čtyři místa a zavazadlový prostor o objemu 305 litrů.
Technickým základem je nová varianta platformy MEB s pohonem předních kol. Studie používá elektromotor o výkonu 70 kW (95 k), dosahuje 130 km/h a Volkswagen u ní uvádí dojezd nejméně 250 kilometrů. Kapacitu baterie výrobce zatím oficiálně neoznámil.
Právě sdílení techniky bude pro dosažení ceny kolem 20.000 eur zásadní. Sériový vůz má využít maximum komponentů z ostatních modelů stejné rodiny, protože nejlevnější elektromobil by nebylo ekonomické vyvíjet jako zcela samostatné auto. Například konstrukce přední části do oblasti A-sloupků proto výrazně vychází z většího ID. Polo. Studie má sériovému vozu odpovídat přibližně z 80 procent, takže zásadní proporce ani vzhled se už výrazně měnit nemají.
Novinka přitom nemá být pouze levnější zmenšeninou dnešních elektromobilů. Sériový následník ID. Every1 se stane prvním modelem koncernu Volkswagen s novou softwarovou architekturou, která má umožnit průběžné aktualizace a dodatečné přidávání funkcí i po koupi auta. Právě software tak paradoxně patří mezi oblasti, kde nejlevnější elektromobil značky dostane novější techniku než většina současné nabídky.
Výroba má podle současných informací začít přibližně v polovině roku 2027 v portugalském závodě Palmela a uvedení na trh následovat na podzim. Volkswagen zatím oficiálně potvrzuje pouze rok uvedení a cenu kolem 20.000 eur.
Zdroj: Auto Express, Electrive, Golem, Volkswagen