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Volkswagen ID.3 Neo proti všem. Jak si stojí v konkurenci ostatních značek?

Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen ID.3 Neo Zdroj: Volkswagen

Volkswagen ID.3 Neo
Volkswagen ID.3 Neo
Volkswagen ID.3 Neo
Volkswagen ID.3 Neo
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Volkswagen ID.3 Neo právě vstoupil na český trh, byť ceník byl znám už od dubna v předprodeji. Porovnali jsme ho tedy s nejbližšími konkurenty. 

Volkswagen uvádí na český trh modernizovaný ID.3 Neo. Elektrický hatchback dostal nové označení, upravený design, hodnotnější interiér a tři výbavové linie Trend, Life a Style. Základní Trend s výkonem 125 kW a baterií 50 kWh začíná na 749.000 Kč včetně DPH.

Už základní výbava nabízí 12,9" infotainment Innovision, digitální kokpit, automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, LED světlomety, zadní parkovací senzory, bezdrátový App-Connect, funkci Vehicle-to-Load a asistenty Lane Assist, Side Assist, Front Assist i Light Assist. Dobrou zprávou je také návrat klasických tlačítek na multifunkční volant.

Základní kombinace přináší elektromotor s výkonem 125 kW doplněný 50kWh baterií, na kterou ujede až 412 km podle WLTP. Nabíjení střídavým proudem probíhá výkonem 11 kW, u stejnosměrného proudu zvládá 100 kW.

Výbava Life přidává tepelné čerpadlo, litá kola, zadní kameru, dvouzónovou klimatizaci, indukční nabíjení telefonu a proaktivní ochranu cestujících. Začíná na 829.000 Kč, silnější verze se 140 kW a 58kWh akumulátorem stojí 919.000 Kč a provedení o výkonu 170 kW a 79kWh baterií vyjde na 1.079.000 Kč. U větších baterií lze využít DC nabíjení až 183 kW.

Vrcholná verze Style přidává matrixové LED světlomety, bezklíčové odemykání, alarm, vyhřívaný volant i přední sedadla, udržitelné čalounění, navigaci a ambientní osvětlení s 30 barvami. Ceny začínají na 919.000 Kč a končí na 1.179.000 Kč za nejsilnější verzi 170 kW/79 kWh.

ID.3 Neo vs. konkurence

Volkswagen ID.3 Neo zůstává ve vysoce konkurenčním segmentu s několika hlavními soupeři, kteří ale mají pohon předních kol. Také nabíjení střídavým proudem o výkonu 11 kW je stejné. Jedním z nich je MG4 EV Urban nabízené s baterií o kapacitě 43 a 54 kWh. Menší najdeme u provedení s výkonem 100 kW, větší pak u 118kW verze. Malé jsou i rozdíly ve výkonech rychlého nabíjení, konkrétně 82 a 87 kW. Na jedno nabití ujede MG podle verze 325 až 416 kilometrů.

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Volkswagen ID.3 Neo • Volkswagen

Renault Mégane E-Tech Electric zvedá hladinu výkonu na 160 kW se 60kWh baterií u všech provedení. Jednotné je také rychlonabíjení s výkonem 130 kW a na plně nabitou baterii ujede 458 až 464 kilometrů.

Volkswagen ID.3 Neo: srovnání s konkurencí
ModelVýkon (kW/k)Kapacita baterie (kWh)Dojezd (km)Cena (Kč)
Volkswagen ID.3125/17050417749.000 
MG4 EV Urban110/149 43 325599.990 
Renault Megane E-Tech160/22060 464960.000
Hyundai Kona Electric115/15648,4380799.990
Kia EV4150/20458,3440939.980
Kia EV3150/20458,3436809.980

Zbytek konkurentů pochází z Koreje. Elektrický Hyundai Kona nabízí výkon 99 a 150 kW, v obou případech se 65kWh akumulátorem, který lze nabíjet výkonem 100 kW. V závislosti na vaší volbě ujede 377 až 510 kilometrů.

Kia do boje vyráží s modely EV3 a EV4. Kompaktní SUV EV3 zaujme výkonem 150 kW a výběrem baterií s kapacitami 58 a 81 kWh. Nabíjení na DC stanici o výkonu 350 kW je v segmentu málo vídané. V závislosti na volbě verze ujede 436 až 605 kilometrů. Větší EV4 využívá stejný motor, akumulátory i techniku nabíjení. Zajímavé je, že navzdory větší velikosti ujede 440 až 625 kilometrů.

Volkswagen ID.3 Neo: Dostupné technické údaje a české ceny
Výkon [kW]125140170
Točivý moment [Nm]310
Pohon zadní kola
Akumulátor netto [kWh]50 (LFP)58 (LFP)79 (NMC)
Nabíjení DC max. [kW]105105183
Dojezd [km]417490626
Maximální rychlost [km/h]160
Rozměry [mm]4265 x 1809 x 1552
Rozvor [mm]2770
Hmotnost [kg]1889-19111904-19911984-1911
Objem kufru [l]385/1267
Cena Trend [Kč]749.000--
Cena Life [Kč]829.000919.0001.079.000
Cena Style [Kč]919.0001.019.0001.179.000

Zdroj: Kia, MG, Renault, Volkswagen I Video: Volkswagen

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