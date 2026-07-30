Volkswagen ID.3 Neo proti všem. Jak si stojí v konkurenci ostatních značek?
Volkswagen ID.3 Neo právě vstoupil na český trh, byť ceník byl znám už od dubna v předprodeji. Porovnali jsme ho tedy s nejbližšími konkurenty.
Volkswagen uvádí na český trh modernizovaný ID.3 Neo. Elektrický hatchback dostal nové označení, upravený design, hodnotnější interiér a tři výbavové linie Trend, Life a Style. Základní Trend s výkonem 125 kW a baterií 50 kWh začíná na 749.000 Kč včetně DPH.
Už základní výbava nabízí 12,9" infotainment Innovision, digitální kokpit, automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, LED světlomety, zadní parkovací senzory, bezdrátový App-Connect, funkci Vehicle-to-Load a asistenty Lane Assist, Side Assist, Front Assist i Light Assist. Dobrou zprávou je také návrat klasických tlačítek na multifunkční volant.
Základní kombinace přináší elektromotor s výkonem 125 kW doplněný 50kWh baterií, na kterou ujede až 412 km podle WLTP. Nabíjení střídavým proudem probíhá výkonem 11 kW, u stejnosměrného proudu zvládá 100 kW.
Výbava Life přidává tepelné čerpadlo, litá kola, zadní kameru, dvouzónovou klimatizaci, indukční nabíjení telefonu a proaktivní ochranu cestujících. Začíná na 829.000 Kč, silnější verze se 140 kW a 58kWh akumulátorem stojí 919.000 Kč a provedení o výkonu 170 kW a 79kWh baterií vyjde na 1.079.000 Kč. U větších baterií lze využít DC nabíjení až 183 kW.
Vrcholná verze Style přidává matrixové LED světlomety, bezklíčové odemykání, alarm, vyhřívaný volant i přední sedadla, udržitelné čalounění, navigaci a ambientní osvětlení s 30 barvami. Ceny začínají na 919.000 Kč a končí na 1.179.000 Kč za nejsilnější verzi 170 kW/79 kWh.
ID.3 Neo vs. konkurence
Volkswagen ID.3 Neo zůstává ve vysoce konkurenčním segmentu s několika hlavními soupeři, kteří ale mají pohon předních kol. Také nabíjení střídavým proudem o výkonu 11 kW je stejné. Jedním z nich je MG4 EV Urban nabízené s baterií o kapacitě 43 a 54 kWh. Menší najdeme u provedení s výkonem 100 kW, větší pak u 118kW verze. Malé jsou i rozdíly ve výkonech rychlého nabíjení, konkrétně 82 a 87 kW. Na jedno nabití ujede MG podle verze 325 až 416 kilometrů.
Renault Mégane E-Tech Electric zvedá hladinu výkonu na 160 kW se 60kWh baterií u všech provedení. Jednotné je také rychlonabíjení s výkonem 130 kW a na plně nabitou baterii ujede 458 až 464 kilometrů.
|Volkswagen ID.3 Neo: srovnání s konkurencí
|Model
|Výkon (kW/k)
|Kapacita baterie (kWh)
|Dojezd (km)
|Cena (Kč)
|Volkswagen ID.3
|125/170
|50
|417
|749.000
|MG4 EV Urban
|110/149
|43
|325
|599.990
|Renault Megane E-Tech
|160/220
|60
|464
|960.000
|Hyundai Kona Electric
|115/156
|48,4
|380
|799.990
|Kia EV4
|150/204
|58,3
|440
|939.980
|Kia EV3
|150/204
|58,3
|436
|809.980
Zbytek konkurentů pochází z Koreje. Elektrický Hyundai Kona nabízí výkon 99 a 150 kW, v obou případech se 65kWh akumulátorem, který lze nabíjet výkonem 100 kW. V závislosti na vaší volbě ujede 377 až 510 kilometrů.
Kia do boje vyráží s modely EV3 a EV4. Kompaktní SUV EV3 zaujme výkonem 150 kW a výběrem baterií s kapacitami 58 a 81 kWh. Nabíjení na DC stanici o výkonu 350 kW je v segmentu málo vídané. V závislosti na volbě verze ujede 436 až 605 kilometrů. Větší EV4 využívá stejný motor, akumulátory i techniku nabíjení. Zajímavé je, že navzdory větší velikosti ujede 440 až 625 kilometrů.
|Volkswagen ID.3 Neo: Dostupné technické údaje a české ceny
|Výkon [kW]
|125
|140
|170
|Točivý moment [Nm]
|310
|Pohon
|zadní kola
|Akumulátor netto [kWh]
|50 (LFP)
|58 (LFP)
|79 (NMC)
|Nabíjení DC max. [kW]
|105
|105
|183
|Dojezd [km]
|417
|490
|626
|Maximální rychlost [km/h]
|160
|Rozměry [mm]
|4265 x 1809 x 1552
|Rozvor [mm]
|2770
|Hmotnost [kg]
|1889-1911
|1904-1991
|1984-1911
|Objem kufru [l]
|385/1267
|Cena Trend [Kč]
|749.000
|-
|-
|Cena Life [Kč]
|829.000
|919.000
|1.079.000
|Cena Style [Kč]
|919.000
|1.019.000
|1.179.000
Zdroj: Kia, MG, Renault, Volkswagen I Video: Volkswagen