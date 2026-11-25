Volkswagen ID. Cross má nový vrchol. R-Line není jen výbava
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Vrcholné provedení Volkswagenu ID. Cross nese jméno R-Line, větší kola, speciální sedačky a hromadu výbavy. Také však má mezi předními koly skutečný samosvorný diferenciál.
Nejmenší elektrický crossover Volkswagenu, model ID. Cross, se představil už v létě a o pár měsíců později přišel i s menší baterií. Nyní přichází nová verze na druhý konec spektra – vrcholné provedení R-Line.
U většiny volkswagenů je to výbava a s odlišnou technikou, dostupnou jen k ní, se nepojí. V případě ID. Crossu to je ale jinak – namísto 211 koní varianty s 55kWh baterií a elektromotorem APP290 má o 25 koní víc, tedy 226. Jde o úpravu stávajícího elektromotoru, nikoliv o nový stroj, a stejná je také baterie – složení je NMC a celková kapacita 55 kWh, využitelná 52 kWh.
Zrychlení na stovku se tak poprvé u tohoto modelu dostalo pod 7 sekund, byť o jedinou desetinu, a zvýšila se také maximální rychlost ze 160 na 175 km/h. K mání pořád zůstává i manuálně odnímatelné tažné zařízení, kterým utáhnete až 1200kg přívěs. Také konstrukce náprav je stejná jako u levnějších verzí, tedy MacPherson vpředu a torzní příčka s tlumiči umístěnými vně pružin vzadu.
K trakci pomáhá elektronicky ovládaný samosvorný diferenciál VAQ s vícelamelovou spojkou, tedy nikoliv jen elektronická simulace. S ním se pojí také nový jízdní režim Traction. Podle automobilky je určený „zejména na povrchy s rozdílnou úrovní přilnavosti“. Funguje však i v ostatních jízdních režimech pro zajištění lepší jízdní stability na všemožných površích.
Verze R-Line dostane také adaptivní tlumiče DCC už do základní výbavy, nikoliv za příplatek, jako k 211k variantě výbavě Style. Z elektroniky stojí za zmínku suita asistentů a hlídačů IQ.Drive Pro, která bude k R-Line dostupná za příplatek. Obsahuje všechno, co vás napadne, včetně adaptivního tempomatu či varování před příčným provozem. Travel Assist, tedy aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, nebo asistent autonomního parkování s uloženým manévrem budou za další příplatek.
Zvenčí je ID. Cross R-Line poznat výraznějším předním nárazníkem se svítícími elementy v rozích. Upravený je také zadní nárazník, který nese vertikální odrazky. 19" kola jsou o palec větší než ta, která jsou dostupná k ostatním výbavám.
V kabině zůstalo všechno téměř při starém, včetně infotainmentu s 12,9" displejem a možností retro zobrazení. Infotainment běží na „střevech“ Android Automotive a velkým plusem jsou fyzické ovladače klimatizace v liště u výdechů ventilace. Volantu přibylo označení středu nahoře na věnci, tlačítka mu zůstala a jednoho potěší i kolečko k ovládání hlasitosti na středovém tunelu.
Sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou a výraznějším bočním vedením nabízejí kromě elektrického nastavení s pamětí také masážní funkci.
Konečně, kdo by neměl zájem o vysoký výkon a samosvor, může si provedení R-Line pořídit i k menší baterii LFP o využitelné kapacitě 37 kWh. Bude bez samosvoru a bez zvýšeného výkonu, takovýto ID. Cross R-Line tedy zůstane na 135 koních a 290 Nm se zrychlením na stovku za 9,9 sekundy.
Prozatím nejsou známé ceny ani termín vstupu na český trh. Dá se však očekávat, že R-Line bude nejdražší verzí jak s menší, tak i větší baterií.
|Volkswagen ID. Cross R-Line - základní technická data
|Trakční baterie
|LFP, 38,5 kWh celková, 37 kWh využitelná
|NMC, 55 kWh celková, 51,7 kWh využitelná
|Nejvyšší výkon a toč. moment
|99 kW (135 k)/267 Nm
|166 kW (226 k)/290 Nm
|Hnací náprava
|přední
|Dojezd na nabití (WLTP)
|424 km
|548–607 km
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|90 kW, 23 min (10-80 %
|105 kW, 24 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,9 s
|7,3 s
|Nejvyšší rychlost
|160 km/h
|175 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|zatím neznámá
|Délka × šířka × výška
|4153 × 1794 × 1581 mm
|Rozvor náprav
|2601 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|475/1345 l vzadu, 25 l vpředu
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|zatím neznámá
|Nejvyšší hmotnost přívěsu
|750 kg
|1200 kg
Zdroj: Volkswagen