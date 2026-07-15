Volkswagen ID.Cross oficiálně: Brácha epiqu sází na luxusní prvky vyšších tříd za příznivou cenu
Nové elektrické SUV Volkswagen ID.Cross se představuje v plné kráse. S délkou do 4,2 metru doplňuje spalovací T-Cross a do své třídy přináší prémiovou výbavu, jako jsou masážní sedadla nebo adaptivní podvozek, za překvapivě příznivou cenu.
Nový čistě elektrický zástupce segmentu kompaktních SUV se dnes představil v oficiální podobě. Volkswagen ID.Cross se s délkou do 4,2 metru postaví v modelové nabídce po boku spalovacího modelu T-Cross. Oproti tuzemské Škodě Epiq je o něco menší, na prostoru pro cestující by to však nemělo mít vliv, snad kromě prostoru nad hlavou.
ID.Cross je totiž s výškou 1851 mm někde mezi hatchbackem ID.Polo a zmiňovaným sourozencem z Mladé Boleslavi. S ním sdílí kromě platformy MEB+ také dvě velikosti baterie a nabídku tří výkonových variant elektromotoru APP290. U té úplně základní varianty ale neomezuje maximální nabíjecí výkon na 50 kW jako epiq. Nabijete ji tak rychleji.
|Volkswagen ID.Cross
|Trend
|Life/Style
|Life/Style
|Kapacita baterie
|37 kWh
|52 kWh
|Max. výkon
|85 kW (116 k)
|99 kW (135 k)
|155 kW (211 k)
|Max. dojezd (WLTP)
|317 km
|306 km
|427 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|11 s
|9,8 s
|7,1 s
|Nabíjecí výkon (DC/AC)
|88/11 kW
|105/11 kW
|Doba nabíjení (DC, 10-80 %)
|23 min
|24 min
|Cena od
27.995 €
(678.300 Kč)
|momentálně nedostupné
Life 36.525 €
(884.960 Kč)
Style 39.110 €
(947.500 Kč)
Design exteriéru je již díky výrazné podobnosti s konceptem i dřívějším únikům oficiálních fotografií dobře znám. Díky využití designového jazyka Pure Positive vypadá přesně tak, jak bychom od moderního Volkswagenu čekali. S historickými modely jej spojuje tlustý C-sloupek a nadčasové tvary, které ničím neuráží.
Zmíněný C-sloupek propojuje model ID.Cross s retro minivanem ID.Buzz díky výraznému designovému elementu v podobě tří horizontálních čar v barvě karoserie. Sloupek je jinak černý a navozuje pocit „létající střechy“. Hlavním designovým prvkem přední i zadní části jsou světlomety. Nejvýraznější jsou, pokud je auto vybaveno volitelnými LED maticovými světlomety IQ.LIGHT a 3D LED zadními světlomety, v rámci nichž je osvětlené také logo automobilky.
Interiér kombinuje moderní minimalismus s materiály příjemnými na dotek, což jsme si již měli možnost vyzkoušet na první jízdě s maskovaným prototypem. Látku najdeme také na palubní desce či středové konzoli. Volkswagen se u modelu ID.Cross zaměřil především na vnímanou kvalitu, a tak v interiéru najdeme například kovový okraj ovladače hlasitosti na středovém tunelu a strukturované konce všech ovládacích tlačítek.
Těch je v interiéru ID.Crossu přijatelné množství a ovládá se s nimi především klimatizace a varovná světla. Fyzická tlačítka najdeme také na novém volantu, který se představil v modelu ID.Polo. Ostatně interiér modelu ID.Cross je tomu z menšího pola velmi podobný.
Většinu funkcí zajistí centrální displej o úhlopříčce 12,9" s novým systémem založeným na operačním systému Android. Má dobrou grafiku i rozlišení, jak se s ním žije na denní bázi, ale zjistíme až při redakčním testu. Před řidičem najdeme digitální přístrojový štít Digital Cockpit Pro, který má ve všech verzích úhlopříčku 10,25 palce.
Umožňuje řidiči vybrat z několika zobrazení včetně retro designu, který se inspiroval přístroji z první generace modelu Golf z 80. let. Místo otáčkoměru ukazuje ID.Cross aktuálně využívaný výkon elektromotoru.
Komfort až na prvním místě
Ještě důležitější jsou ale asistenční systémy, kterými může být ID.Cross vybaven. Systém Travel Assist je nyní propojen na internet a dokáže reagovat na barvy semaforu. Na červenou tedy sám zastaví a následně se opět sám rozjede (z důvodu bezpečnosti ne v momentě, kdy vůz stojí v křižovatce první). V novém ID.Crossu lze také využít mód řízení jedním pedálem.
Kvalitní 360° kamerový systém umí okolí vozu ukázat z ptačí perspektivy, parkování však usnadní také systém Park Assist Pro, který zvládne parkovací manévry zcela sám. Dokonce ani nemusíte sedět uvnitř, stačí mít s vozidlem propojený svůj mobilní telefon.
Mezi volitelnou výbavou najdeme také další prvky dostupné v autech vyšších tříd, srovnatelný T-Cross je nenabízí. Pro kompaktní segment jsou jedinečná elektricky nastavitelná přední sedadla ve 12 směrech s pneumatickou masážní funkcí. Volit lze mezi třemi programy a její intenzita je nezvykle silná. Sedadlo řidiče je vybaveno funkcí paměti.
Připlatit lze za špičkový jedenáctikanálový audiosystém Harman Kardon s výkonem 425 wattů, deseti reproduktory (vč. centrálního reproduktoru pro čistý přenos hlasu) a subwooferem. Milovníci slunečního svitu ocení rozměrné panoramatické okno (74 x 90 cm), které sahá až do zadní části vozidla a lze jej zatemnit pomocí elektrické sluneční clony.
Zvláštní pozornost byla věnována nejen komfortním funkcím, ale také odpovídajícímu nastavení podvozku. Už při jízdě s prototypem jsme si všimli skvělého odhlučnění a celkově vysokého jízdního komfortu. Toho bylo dosaženo instalací kvalitních tlumičů, optimalizací podvozku pro komfort a četnými opatřeními pro snížení hluku a vibrací.
Komu by ani to nestačilo, může si ve vrcholné variantě připlatit za nově vyvinutý adaptivní podvozek DCC, který díky plynulému přizpůsobování tlumení povrchu vozovky a jízdní situaci nabízí podle automobilky vyvážený jízdní zážitek i při dynamickém stylu řízení. To nabízí přímou odezvu a celý vůz se ovládá s jistotou a přesností. Dobře naladěná je také odezva brzdového pedálu, přičemž rekuperace je nyní díky umístění elektromotoru na přední nápravě silnější než u předešlých modelů.
Na vybraných trzích je model ID.Cross možné objednávat už dnes za cenu od 27.995 eur (678.300 Kč) v základní variantě s menší baterií. V porovnání s českým ceníkem je tak přibližně o sto tisíc dražší než základní varianta modelu T-Cross. Větší baterii v modelu ID.Cross pořídíte od 36.525 eur (884.960 Kč).
Další varianty modelu i výbavové stupně přijdou později, všechny verze však dostanou funkci V2L v rámci standardní výbavy. ID.Cross Life přidává k základní výbavě Trend například 18" kola z lehkých slitin, dvouzónovou automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat (ACC), zadní kameru a také asistent pro průjezd křižovatkami.
Vrcholný Style je standardně vybaven maticovými světlomety IQ.LIGHT LED s LED světelným pásem, 3D LED zadními světlomety a osvětlenými logy VW vpředu i vzadu. V interiéru potěší vyhřívaná sedadla a volant, personalizované obložení interiéru a bezklíčový systém startování a zamykání.
Thomas Schäfer, generální ředitel značky Volkswagen, vedoucí skupiny Brand Group Core a člen představenstva koncernu, uvedl: „Model ID. Cross v sobě spojuje technologické know-how, čistý design, působivá a propracovaná řešení i skutečné všestranné vlastnosti – a to vše za vynikající poměr ceny a výkonu. To jsou ideální předpoklady pro nový úspěch značky Volkswagen.“
Zdroj: Volkswagen