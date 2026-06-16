Volkswagen ID. Cross prozrazen únikem. Konceptu je podobný jako vejce vejci
Nejmenší elektrický crossover Volkswagenu je s největší pravděpodobností na světě díky úniku, který novinku ukazuje do detailu. Retro budíky i tlačítkové ovládání má z ID. Pola.
Vypadá to, že si koncern Volkswagen oblíbil označovat za koncepty auta, která jsou až na naprosté detaily v sériové podobě. Udělala to tak škodovka s epiqem a nyní vidíme, že příběh podoby Volkswagenu ID. Cross je s největší pravděpodobností úplně stejný.
Na španělském fóru Cochespias, které je známým a spolehlivým zdrojem špionážních fotek a úniků, se s odkazem na polský web autoblog.spidersweb.pl objevily obrázky vozu, u nějž v podstatě není možnost, že by to bylo cokoliv jiného než produkční Volkswagen ID. Cross, sourozenec Škody Epiq.
Samozřejmě, neexistuje oficiální potvrzení, že jde skutečně o tento model. Že se opravdu díváme na produkční ID. Cross, soudíme z toho, že jeho podobnost s konceptem je opravdu téměř dokonalá, jen s drobnými rozdíly v kolech či předních světlometech.
Volkswagen ID. Cross Concept |
Také oficiální fotky maskovaného ID. Crossu podporují tezi, že modré auto je skutečně to, na co se budeme moci vbrzku v showroomech Volkswagenu těšit. Ostatně, jejich maskování toho spíš víc ukazovalo, než skrývalo.
Volkswagen ID.Cross |
Obrázky ukazují, že po stránce displejů a ovládání bude mít ID. Cross velmi blízko k ID. Polu. Jako jednu z variant nabízí totožný retro design přístrojového štítu, částečně skryté vnitřní kliky, volič převodovky vpravo pod volantem místo páčky stěračů a tlačítkové ovládání některých funkcí klimatizace včetně teploty. Zajímavý je také pohled pod přední kapotu, kde vidíme přední zavazadelník, který jako by z oka vypadl tomu v epiqu.
Stejně jako v případě Škody Epiq a dalších elektromobilů na platformě MEB+, produkční Volkswagen ID. Cross bude mít baterii LFP o kapacitě 37 kWh v základní výbavě a baterii NMC o 52 kWh za příplatek. Ta menší se bude pojit s výkonem 116 či 135 koní, ta větší dostane silnější elektromotor o 211 koních. Všechny verze budou mít výhradně přední pohon. Skutečné oficiální odhalení je na spadnutí, ceny se jistě dozvíme zanedlouho poté.
Zdroj: Autorský text | foto: autoblog.spidersweb.pl/Cochespias