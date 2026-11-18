Volkswagen má novou dodávku velikosti crafteru. V rodném listě ale nemá Německo
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Velká dodávka Volkswagenu v Jižní Americe dlouho chyběla. Zatímco první generaci crafteru automobilka vyvinula s Mercedesem, tentokrát se obrátila na čínský koncern SAIC. S jeho pomocí nyní uvádí model Tempest, který se postaví sprinteru či transitu.
Druhá generace velkoprostorového užitkového modelu Crafter je na evropském trhu nabízena již téměř deset let, v Jižní Americe ale takový model koncernu Volkswagen dodnes chyběl. Konkurenta pro transit, sprinter či ducato představuje až nyní, a to s pomocí svého čínského partnera SAIC.
V reklamním spotu se nový model Tempest automobilka nebojí zařadit do linie následovníků ikonického modelu T1 Bus, co je však reálně spojuje? Nový užitkový vůz stojí na základě dodávky Maxus Deliver 9, kterou čas od času můžeme potkat také na evropských silnicích, kde je v podstatě přímým konkurentem dobře známého crafteru.
Pro jihoamerické trhy tato dodávka čínského původu dostane přepracovanou přední část s užší maskou chladiče a logem VW, například hlavní světlomety však příbuznost stále prozrazují. Kromě toho proběhla naoko pouze výměna znaků, i když automobilka Volkswagen uvádí, že její vlastní inženýrský tým provedl více než 250 technických úprav, přizpůsobil přes 50 výrobních procesů a během vývoje najezdil při testování 1,5 milionu kilometrů.
Znát je to zejména pod kapotou, kde pracuje dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel od společnosti SAIC, u kterého ale inženýři Volkswagenu zvýšili výkon na celkových 130 kW (176 k) a točivý moment na hranici 400 Nm. Motor je stále spojen výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou, která pohání zadní kola.
Variability evropského crafteru tedy nedosahuje; ten umožňuje výběr mezi pohonem předních, zadních nebo všech kol, 6st. manuální či 8st. automatickou převodovkou a vznětovými motory o výkonu 103 až 130 kW. Shoda výkonů může naznačovat příbuznost motorizací, ale není tomu tak.
Stejně jako evropský crafter může jihoamericko-čínský tempest nabývat mnoha podob. Je k dispozici jako skříňová dodávka, prosklená dodávka, minibus a valník, a to ve dvou různých výškách a dvou délkách. Objem nákladového prostoru se v závislosti na konkrétní variantě pohybuje v rozmezí 9,7 až 12,3 metru krychlového. Pro srovnání, model VW Crafter v globální specifikaci nabízí nákladový prostor o objemu 9,3 až 18,4 metru krychlového.
Ačkoliv byl model VW Tempest představen teprve před pár dny, automobilka už od brazilských zákazníků obdržela více než tisíc předobjednávek. Ceny dodávky vyráběné v čínských závodech společnosti SAIC zatím nebyly zveřejněny, víme jen, že od příštího roku bude nabízena také v Argentině, kam chce divize nákladních vozidel VWCO (Volkswagen Caminhões e Ônibus) expandovat.
„S modelem VW Tempest nevstupujeme jen do nového segmentu. Rozšiřujeme hranice značky VWCO a do dodávek a užitkových vozidel přinášíme vše, co jsme za 45 let vybudovali: na míru šité inženýrství, maximální kvalitu, robustnost a závazek k provozu našich zákazníků. Je to začátek nové kapitoly v naší historii,“ říká Roberto Cortes, prezident a generální ředitel společnosti.
Užitkový vůz Tempest je klíčovou součástí ohromné investice ve výši 300 milionů brazilských realů (téměř 1,2 miliardy korun) do divize VWCO. Kromě nových modelů tyto peníze pomáhají vybudovat nové centrum pro kontrolu kvality lehkých užitkových vozidel a pokračovat v expanzi do Argentiny.
Od příštího roku tam bude vyráběn další chystaný model, tentokrát elektrifikovaný pick-up s dobře známým názvem Amarok. Ten bude také postaven na základě poskytnutém společností SAIC, tentokrát na platformě sdílené s modely Maxus Interstellar X, MG U9 nebo LDV Terron 9. Do Evropy se ani jeden ze zmíněných modelů nechystá.
Zdroj: CarScoops, Volkswagen Caminhões e Ônibus