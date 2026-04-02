Volkswagen modernizoval své největší SUV, do Evropy se nechystá
Nový Volkswagen Atlas pro americký trh se svým vzhledem přiblížil evropskému vrcholnému modelu Tayron. Je však výrazně větší.
Model Atlas je nesmírně důležitým modelem značky na americkém trhu. V minulém roce tvořil spolu s modelem Atlas Cross Sport bezmála třetinu všech prodejů, přestože se ve své první generaci podpořené několika facelifty nabízí od roku 2017. Nyní přichází v úplně nové generaci postavené na modernizované platformě MQB Evo.
Narostl pouze do délky, oproti evropskému Tayronu je nyní o ohromných 33 centimetrů delší, 13,6 cm širší a 11 cm vyšší. Díky tomu nabízí velkorysý prostor ve třetí řadě sedadel. K pohonu využívá dobře známý motor EA888 ve variantě Evo5. Jde o zážehový čtyřválec o objemu 2,0 litru s výkonem 286 koní a točivým momentem 350 Nm. Maximální zatížení tažného zařízení je přibližně 2250 kg (5000 lbs).
Velké změny se odehrály zvenku i uvnitř. První generace modelu Atlas měla velmi výrazné prolisy blatníků vpředu i vzadu v kombinaci s velmi jednoduchou hlavní linií na boku karoserie. To se u nového atlasu výrazně změnilo. Profil vozu s čistými maskulárními liniemi a nová zadní část karoserie se hodně přiblížily právě evropskému tayronu.
Nové přední LED světlomety s dvojitou světelnou linií přes celou šířku přední části modernizují poslední facelift první generace modelu. Jejich spodní linie je přerušena osvětleným znakem VW. Atlas se svou mohutnost vůbec nesnaží skrývat, naopak ji využívá.
To platí také v zadní části, kde najdeme zadní svítilny po celé šířce. Jejich vnitřní grafika je tvořena obdélníky ve dvou rovinách a jednou úzkou světelnou linií, což navazuje na přední grafiku. Standardem jsou dynamická směrová světla se třemi volitelnými animacemi.
Vzadu najdeme výraznější spoiler a víko zavazadlového prostoru prakticky zarovnané se zadním nárazníkem. Podle automobilky to vozu dodává modernější tvar, my spíše vidíme výhodu v jednodušším přístupu do zavazadlového prostoru.
Obrazovky a ambientní osvětlení
Nový interiér přešel od klasického tvaru palubní desky s velkou kapličkou přístrojů k minimalistickému designu, bohužel stále bez většího množství fyzických tlačítek. Ta zůstávají prakticky pouze na volantu.
Interiéru nově dominuje velký 15" centrální displej (v základní verzi jen 12,9") s dotykovými posuvníky pro snazší ovládání teploty. Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25" je standardem u všech modelů, stejně jako kvalitní povrchy interiéru.
Ten nabízí mnoho měkčených částí a dekor palubní desky z pravého dřeva. K dispozici jsou čtyři barevné palety interiéru – vzdušná oblázkově šedá, černá, tmavě šedá a zcela nová tmavě vínová. Bohužel zatím neexistují fotografie těchto materiálů.
Řazení se přesunulo na sloupek řízení, což uvolnilo prostor na středové konzoli, kde své místo našlo několik zajímavých věcí. Zejména jde o dvě bezdrátové nabíječky, které mají zvýšenou střední část a podporují nabíjení Qi2. Zařízení by se díky lepšímu proudění vzduchu nemusela přehřívat.
Druhou zajímavostí středové konzole je multifunkční otočný ovladač Driver Experience Dial, který nemálo připomíná škodovácké Smart Dials z nové generace Škody Superb a Kodiaq. V interiéru nového atlasu je však jen jeden a lze s ním ovládat hlasitost zvuku, jízdní režimy a funkci Atmospheres. Ta koordinuje nastavení osvětlení a audiosystému.
Ambientního osvětlení je v interiéru nemálo a je možné, že důvodem je existence modelu Teramont prodávaného v Číně. Ten je totiž s novým modelem Atlas prakticky totožný – a jak víme, právě ambientní osvětlení a velké displeje hrají na tamním trhu důležitou roli. Uvidíme, zda je ocení také zákazníci za velkou louží.
Co ocení bezpochyby, jsou sedadla. U základních verzí je standardem koženka, dva nejvyšší výbavové stupně nabízejí kůži Varenna a Nappa. Ve všech modelech dostal řidič vylepšenou bederní opěrku a sedadlo nastavitelné ve 12 směrech. U vyšších výbav je řidiči k dispozici také opěrka stehen.
Obě přední sedadla za příplatek nabídnou masážní systém a umějí být vyhřívaná i ventilovaná. To ostatně za příplatek umějí také sedadla ve druhé řadě. Pasažéři nepochybně ocení integrované sluneční clony v bočních oknech a výdechy klimatizace na B-sloupku. Stejně jako u předchozího modelu jsou téměř u všech výbav dostupná kapitánská křesla a panoramatické střešní okno.
Základní verze atlasu nabídne audiosystém s 9 reproduktory a v nejvyšší výbavě je k dispozici prémiový audiosystém Harman Kardon® se 14 reproduktory, mezi základní výbavou nechybí třeba přední a zadní parkovací asistent nebo elektricky ovládané víko zavazadelníku.
Na bezpečnost dohlíží sada bezpečnostních asistentů s technologií IQ.Drive. Funkce Travel Assist umožňuje poloautomatickou jízdu pod dohledem řidiče v rychlostech od 0 do 150 km/h včetně iniciace změny jízdního pruhu řidičem. Systém Emergency Assist nyní dokáže navést vozidlo na krajnici, pokud zaznamená zdravotní indispozici řidiče. Pasivní bezpečnosti pomáhá také nový přední středový airbag. Do prodeje bude druhá generace modelu Atlas uvedena na americkém trhu letos na podzim.
Zdroj: Volkswagen