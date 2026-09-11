Volkswagen oživuje zapomenutou polskou značku. Míří s ní do armády
Jen pár dní po oznámení brutálních škrtů a možného konce Seatu se oživení dočkala značka, která spadá do portfolia koncernu Volkswagen. U nás nepříliš známý výrobce nákladních vozů Star mu může posloužit jako zkratka do polské armády.
Polsko nikdy nebylo masivním výrobcem automobilů a i dnes je jeho produkce na méně než polovině České republiky. V naprosté většině jde o vozy zahraničních značek, dříve ale Polsko mělo i pár svých vlastních. Ty byly úspěšné doma, na exportních trzích dlouhodobě moc ne a do našich končin se vyvážely spíše omezeně.
Trochu lépe na tom byly polské užitkové vozy a třeba nysa, žuk nebo lublin se daly docela hojně potkávat i u nás. Mezi ty méně známé značky patří výrobce nákladních vozů Star, s jehož produkty se na českých silnicích dá setkat jen velmi výjimečně. Právě tato značka, která skončila v roce 2009, se znovu vrací na scénu.
Fabryka Samochodów Ciężarowych Star byla založena v roce 1948 ve Starachowicích ve Svatokřížském vojvodství. Na rozdíl od FSO, založeného ve stejný rok, nedostala od státu automobilka Star žádnou ze zahraničí získanou licenci. Prototypy prvních nákladních vozů vznikly od základu v Polsku, a to včetně motoru, na kterém se podílel i výrobce traktorů Ursus.
Mnozí technici ve Staru měli navíc zkušenosti z vývoje ve starší automobilce PZInż, která existovala mezi roky 1928 a 1939. Ta vyráběla osobní i nákladní vozy a také autobusy, a to jak pod vlastními značkami, tak i s licencí z Itálie pod značkou Polski Fiat.
První produkční Star 20 byl středně těžký nákladní automobil s řadovým šestiválcem o výkonu 62,5 kW, čtyřstupňovým nesynchronizovaným manuálem a několika možnými konfiguracemi délky a nosnosti. Vyrábět se začal ve stejný rok, zpočátku po stovkách ročně, ale dosáhl až na 7700 kusů vyrobených v jeden rok. Následovalo několik modernizovaných verzí s odlišnými čísly a výroba skončila až v roce 1971.
Tou dobou už se vyráběl nástupce s moderní hranatou kabinou a jednolitým čelním oknem, pod názvem Star 28 s dieselovým šestiválcem a Star 29 s benzinovým. Z něj byly opět odvozeny další verze a modernizace pod různými čísly a jedním z nich byl i šestikolový Star 266, který se stal nejúspěšnějším modelem v historii automobilky.
Jeho výroba probíhala od roku 1973 až do přelomu milénia, vzniklo více než sto tisíc kusů jak pro Polsko, tak exportní trhy a auto se mimo jiné zúčastnilo i Rallye Dakar. Na to došlo v roce 1988 a oba kusy dojely do cíle, ale bez většího úspěchu. Star 266 se ale především dočkal masivního nasazení v polské armádě.
Té bylo dodáno přes 20 tisíc kusů a Star 266 se tak stal nejběžnějším vozem polské armády, což platí dodnes. Ačkoliv jde o vůz s původem v 60. letech, pro polskou armádu je tak důležitý, že stále probíhají modernizace provozovaných kusů. Během nich se stovky kusů dočkaly lehce obrněné kabiny nebo motorů z produkce automobilky MAN.
Právě MAN AG v roce 1999 finančně strádající automobilku, které se úplně nepovedl přechod do tržní ekonomiky, plně převzal. Ačkoliv dodávky armádě probíhaly i nadále, v civilním sektoru objednávky padly na naprosté minimum. Zatímco v roce 1990 fabrika vyprodukovala přes 6000 aut, v roce 1992 to bylo jen 1600. Počet zaměstnanců klesl ze 11.000 na necelé 4000 a podniku hrozil bankrot.
Podnik byl transformován na akciovou společnost Zakłady Starachowickie STAR S.A. a hledal silného partnera. Vznikly například prototypy s motory a kabinami Mercedes-Benz, ale obchodní dohoda selhala. V roce 1998 se továrna dohodla s koncernem MAN na dodávkách německých motorů a kabin Steyr pro modernizované modely.
Od roku 1999 už ve vlastnictví MAN zde probíhala výroba vozů vlastní konstrukce, ale s komponenty MAN, v posledních letech už šlo jen o lehce upravené vozy z německého vývoje. Mezi roky 2004 a 2007 se výroba vozů s logy Star přesunula do rakouské továrny Steyr, zatímco polský závod byl kompletně přestavěn na výrobu autobusových koster, podvozků a komponentů pro autobusy MAN a Neoplan.
Oficiální tečka za značkou Star padla 9. ledna 2009, kdy společnost MAN Star Trucks & Busses vypustila slovo „Star“ ze svého názvu a přejmenovala se na MAN Bus. I když značka Star po 60 letech existovat přestala, samotný závod ve Starachovicích funguje dodnes. Je klíčovým výrobním centrem koncernu MAN pro městské autobusy. Vlastníkem MAN je dnes skupina Traton, což je dceřiná společnost koncernu Volkswagen zaměřená na nákladní vozy a autobusy.
Situace se změnila na armádní výstavě v polském městě Kielce, kde se tento týden představily nové vozy nesoucí značku a logo Star. Šestikolový nákladní vůz zatím nemá název modelu, ale kdo se vyzná v nákladních vozech, asi snadno odhadne, kde se vzal. Až na odlišnou masku a písmenka na ní totiž jde o nákladní vůz MAN TGS 6×6.
Podle nového plánu se polská verze s logy Star zaměří pouze na armádu, záchranné sbory a humanitární organizace jako třeba Červený kříž. Což zní logicky, protože zatímco na civilním trhu by nedávalo pro koncern Volkswagen smysl budovat novou značku vedle MAN, pro státní zakázky může být „polská“ identita novinky zásadní výhodou. Tamní armáda každopádně vozy MAN už delší dobu provozuje také.
„Logistika je jedním z klíčových faktorů úspěchu na moderním bojišti. Uvedením nového nákladního automobilu STAR přenášíme osvědčené modely spolupráce z naší civilní činnosti do oblasti vojenské logistiky. Spojujeme spolehlivou technologii MAN s odborností místních výrobců nástaveb a polských partnerů,“ řekl při představení Claus Wallenstein, generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus Polska.
Projekt se vyvíjí ve spolupráci se společností Rheinmetall MAN Military Vehicles, minimálně podvozky se budou vyrábět přímo v Polsku v továrně v Niepołomicích. Výrobce má zároveň v úmyslu spolupracovat s polskými dodavateli nástaveb a speciální techniky. Jedním z cílů je i nahrazení Staru 266 u polské armády.
Nejde jen o plány, koncern Volkswagen už podepsal s polskou vládou dohodu v hodnotě přibližně 1,2 miliardy eur (přes 21 miliard korun). Plán rozšíření závodu v Niepołomicích pro potřeby nové generace nákladních vozidel počítá s výstavbou nové karosárny a lakovny kabin. Do roku 2030 dosáhne výrobní kapacity až 300 vozidel a kabin denně. Práci zde najde nejméně 400 nových zaměstnanců.
Nezůstane ale jen u toho, na stejném veletrhu se totiž objevil i další vůz se znovuzrozenou značkou. Star 8x8 Hyperion je osmikolový těžký obrněný nosič, který má mimo jiné být podvozkem pro průzkumně-úderný systém Gladius. To je bezpilotní vojenské řešení vyvinuté polskou společností WB Group, které kombinuje vzdušný průzkum, systém velení a řízení a schopnost provádět přesně naváděné údery.
Hyperion opět vzniká na základě techniky MAN, ale celou nástavbu už vyvíjí právě WB Group ve spolupráci s výrobcem speciálních vozidel Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska-Białe. Těžký obrněný nosič s vysokou průchodností terénem dostal čtyřmístnou kabinu s filtračně-ventilačním systémem a je přizpůsoben pro přepravu 15- a 20stopých kontejnerů.
Zdroj: MAN, zdroj foto: MAN, zdroj videa: MAN