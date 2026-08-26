Volkswagen Passat B4: Policejní vlajková loď
V roce 2023 se představil kompletně nový Volkswagen Passat. Ve stejném roce legendární model oslavil padesátiny. A ve stejném roce taky vstoupila na veteránskou scénu jeho čtvrtá generace. Sice parádní, zato nejméně úspěšná – produkovala se jen tři roky jako modernizace předchozího modelu B3.
Odhalení Volkswagenu Passat bývalo vždy velkou celoevropskou událostí. Vždyť na ten akatuální jsme čekali devět roků. Že už se představí pouze s karoserií kombi, tradičně označovanou Variant, to je sice zásadní zpráva, jenže na druhou stranu žádná novinka – sedan už totiž z evropského výrobního programu dávno nenápadně zmizel.
Zato když před více než 30 lety absolvovala světovou premiéru čtvrtá generace passatu, rovnou odhalila obě karosářské verze – a okamžitě se začala prodávat. Možná byla ale trochu přehlížena – ve Frankfurtu ji totiž tehdy ve stánku Volkswagenu zastínil ještě atraktivnější model: mladistvý Golf Cabriolet.
Sympaticky podbízivá novinka Passat B4 ve skutečnosti nebyl od podlahy nové auto, vznikl totiž důkladnou modernizací svého pětiletého předchůdce. Přestože navenek i zvenčí si dala novinka hodně záležet, aby v ní pozdní osmdesátky nikdo nehledal, technicky zase tolik přínosná nebyla. Standardní dvojice čelních airbagů spolu s přitahovači pásů, protiblokovací brzdový systém ABS a řada nových bezpečnostních výztuh sice z passatu udělaly jeden z nejbezpečnějších modelů střední třídy, jenže zpočátku zákazníkům přinesl pouze dva nové motory, nic víc. Čtyřválcová vznětová jednotka 1.9 TDI o výkonu 66 kW dorazila opožděně po Audi 80, golfu a ventu. Mnohem dynamičtějšími parametry se pochlubil zážehový agregát 2.0 16V, převzatý z Golfu GTI.
Jinak se paleta pohonných jednotek nezměnila, dvojice zážehových osmnáctistovek dávala na výběr mezi 55 a 66 kilowatty a základní dvoulitrový čtyřválec se vzchopil na 85 kW. A jedinou vznětovou jednotku zpočátku představoval motor 1.9 D o stejně skromném vstupním výkonu 55 kW jako zmíněná slabší osmnáctistovka.
Přestože šlo o vlajkovou loď automobilky, passat se mnohem více cítil rodinným než manažerským vozem. Podle tehdejšího průzkumu automobilky bylo 56 % zákazníků modelu méně než čtyřicet let a 67 procent objednávek passatu sloužilo v roli rodinných automobilů.
Ceník nového modelu ctil familiární poměry, a proto byl k zájemcům velmi přátelský. Základní sedan CL se čtyřválcem 1.8 (55 kW) tak stál 541.909 korun, a naopak nejlevnější moderní vznětová specifikace 1.9 TDI (66 kW) byla k mání v karoserii Variant za 707.909 Kč. Na tak velké a prostorné německé auto to byly velmi solidní a přesvědčivé sumy. Vždyť starší soupeři Opel Vectra nebo Peugeot 405 sice v základu stáli o sto tisíc méně, jenže startovali se zážehovou šestnáctistovkou, a hlavně neposkytovali tak velkorysý vnitřní prostor. A naopak moderní Renault Laguna 1.8 RN stál proti passatu v základu o 12.091 Kč víc.
Z ministerské kolekce
Dnes už na silnici potkáte Passat B4 jen výjimečně. Vždyť nejmladší kusy z tříleté série loni oslavily čtvrtstoletí. Mnohem většímu rozšíření se těší následná generace B5, charakteristická podélně uloženými motory a zaoblenou karoserií, z níž vyvstala také první novodobá Škoda Superb.
Ve své době u nás čtvrtá generace velkého volkswagenu proslula nejen jako oblíbená prostorná podnikatelská limuzína, ale také coby policejní strašák. Nenápadné sedany v nepříliš atraktivním temně zeleném laku sloužily jako výběrčí pokut za překračování rychlosti, rozpoznatelné byly podle naříznuté chladičové mřížky, z níž vykukovala bradavice měřicího radaru. Jinak byly ale osazeny běžnými registračními značkami. Pod kapotou však žádný obyčejný motor neměly, policejní passaty spoléhaly na vrcholný šestiválec 2.8 VR6.
Do flotily strážců zákona se zařadil také volkswagen na našich fotografiích. Ten dnes patří do rozsáhlé sbírky Retroautomuzea ve středočeských Strnadicích, kde skvěle doplňuje kolekci někdejších služebních limuzín různých ministerstev či Pražského hradu. A že jich kousek u Benešova mají k vidění: namátkou červené sedmičkové BMW E32 z původní trikolory Václava Havla, stříbrné E38 po jedenáctileté službě u ministerstva zdravotnictví, Audi A8 L Quattro po Václavu Klausovi, přehlídkovou prezidentskou Tatru 613 Landaulet nebo jeden z hradních Saabů 9-5.
Proti všem těmhle reprezentačním autům vypadá zelený passat možná až příliš obyčejně. Přitom v ulicích už tehdy upoutával pozornost především registračními značkami – série ABC historicky odpovídala roku 1968! U vozů ve státních službách se totiž vyřazené espézetky běžně recyklovaly. Konkrétní auto bylo původně nasazeno jako dálniční stíhačka. Do provozu bylo uvedeno v únoru 1995 a do zasloužené penze odjelo o tři roky později. V původním technickém průkazu jsou jako další majitelé uváděny různé organizační složky, prvního skutečně soukromého vlastníka se brčálový sedan dočkal až před dvaceti roky.
Prostornější než mamut
Jestliže před třiceti lety nás vnější délka passatu fascinovala, dnes už nám obcházení německého youngtimeru jako taková štreka nepřipadá. Délkou 4,6 metru se v současnosti pochlubí kdejaké kompaktní kombi – hravě jej překonává třeba i dnešní kombi Volkswagen Golf Variant. A pár zbylých zástupců střední třídy už dávno atakuje pětimetrovou hranici. Vnitřní prostor nás však stále ohromuje, tohle auto mělo jasný úkol – pasažéry hýčkat místem, a to především ty v druhé řadě. Sedadla jsou vzorně měkká, pohodlí věnovali vývojáři značnou pozornost. Passat se totiž mohl sebevědomě naparovat nejen v rámci střední třídy, ale dokonce i ve vrcholném segmentu nejluxusnějších limuzín. Vždyť třeba v nabídce prostoru pro kolena zadních cestujících překonával i tehdejší třídu S od Mercedesu řady W140, přezdívanou díky velkorysým rozměrům Mamut.
A ten výhled! Z kabiny se do všech směrů rozhlížíme jako z akvária. Přestože pomocným zadním oknům v zadních sloupcích nikdy příliš netleskáme, díky tenkým sloupkům máme i při couvání celý svět jako na dlani. Nejvíc nás však láká pohled kupředu, zvlášť když máme k dispozici vrcholnou specifikaci s motorem VR6. A to si představte, že následující generace B5 byla v závěru kariéry dostupná také s unikátní jednotkou W8, která měla zákazníky postupně připravovat na příchod luxusního sedanu Phaeton.
Testované auto ze strnadické sbírky vypadá navenek vcelku obyčejně, nic výjimečného ani nadpřirozeného z něj nečiší. Jenže když už si někdo v polovině devadesátek wolfsburskou vlajkovou loď s vrcholným šestiválcem objednal, většinou si dopřál rovnou nejprestižnější výbavu Exclusiv. Ta byla v roce 1994 k mání za 964.063 Kč a v základu se pochlubila například honosným prošívaným koženým čalouněním, elektricky nastavitelný řidičovým sedadlem nebo elektronicky řízenou klimatizací Climatronic.
Hezky se to poslouchá
Usedáme do bývalého policejního sedanu a probouzíme nejvýkonnější motor čtvrté generace passatu. Šestice válců s úhlem rozevření pouhých 15° je osazena rozvodem OHC, oba vačkové hřídele zde pohání společný rozvodový řetěz. Z toho faktu plynou předpoklady pro nekomplikovanou a snadnou údržbu. Strážci zákona dostali do rukou opravdu důstojné a rychlé limuzíny, což si ověřujeme už krátce po rozjezdu. Motor VR6 byl na výběr buď v kombinaci s pětistupňovou manuální převodovkou, nebo se čtyřstupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. My máme k dispozici klasické ruční řazení – a nemůžeme si stěžovat. Dnes už ale bohužel v celé střední třídě platí manuální převodovka za něco nestoudně archaického, co si do auta vlastně ani neobjednáte. A proč taky, když jednoho z největších pokroků za poslední desetiletí dosáhly právě samočinné skříně.
Udávané hodnotě nejvyšší rychlosti 220 km/h u konkrétního sedanu nemáme důvod nevěřit, akcelerace zeleného sedanu je velmi svižná a dynamika jízdy zcela odpovídá pozici nejdražšího modelu s logem VW. A k tomu ten podmanivý zvuk motoru…
Přesto už z charakteru auta při krátké testovací jízdě jasně cítíme, že není stavěné na žádnou závodní dráhu. Jeho hlavním posláním je důstojný a reprezentativní převoz čtyřčlenné posádky na dálkových cestách po celém kontinentu bez sebemenších známek únavy. V této disciplíně musíme třicetiletému passatu dodnes vyseknout poklonu, na jeho zadních sedadlech bychom přijali i nabídku na nonstop cestu kolem světa. Navíc se nám zvenčí i uvnitř pořád líbí. Možná je to i tím, že vlastně ani nestačil zestárnout. Bylo jich zkrátka vyrobeno příliš málo.
Na svůj věk nevypadá
Úplně poprvé se Volkswagen Passat světu představil přesně před padesáti lety, tedy v srpnu 1973. Po dvaceti letech od premiéry už šlo v případě třetí generace o vzhledově i technicky vycizelované auto, kterému by dnes čerstvé třicetiny tipoval asi jen hodně škodolibý škarohlíd. Za volantem špičkového šestiválcového modelu uznáváme, že tenhle vůz je dodnes technicky stejně nadčasový, jak zvenčí i uvnitř vypadá. Navíc tolik místa v kabině nejen tehdy, ale ani dlouho poté nikdo jiný nabídnout nedokázal. Škoda že se na trhu neudržel delší dobu, potenciál k tomu měl obrovský. Ale o to větším úkazem se jednou stane na náročné veteránské scéně.
|Volkswagen Passat GL 2.8 VR6
|Motor
|atmosférický zážehový vidlicový šestiválec vpředu napříč, rozvod OHC, vícebodové vstřikování Bosch Motronic
|Objem
|2792 cm³
|Vrtání x zdvih
|81,0 x 90,3 mm
|Výkon
|128 kW (174 koní) při 5800/min
|Točivý moment
|235 N.m při 4200/min
|Převodovka
|manuální pětistupňová
|Pohon
|předních kol
|Brzdy vpředu i vzadu
|kotoučové, přední s vnitřním chlazením, ABS
|Rozvor
|2625 mm
|Vnější rozměry
|4605 x 1720 x 1430 mm
|Zrychlení 0-100 km/h
|7,8 s
|Největší rychlost
|220 km/h
|Objem nádrže
|70 l
|Rok výroby
|1995
|Cena nového vozu (1995)
|826 062 Kč
Překvapení z Bratislavy
„První passat z Volkswagenu Bratislava, spol. s. r. o., je více než obyčejný automobil. Znamená pro všechny symbol velkých politických a hospodářských změn v zemi prosazující tržně-hospodářskou politiku. Dokumentuje nový začátek i výsledky, kterých je možné s novým, silným partnerem dosáhnout v krátkém čase. Rychlé, nekomplikované angažmá Volkswagenu a vynikající spolupráce ve všech oblastech – to vše zlepšuje konkurenceschopnost podniku a otevírá nové šance budoucnosti,“ prohlásil při slavnostní příležitosti náběhu montáže Volkswagenu Passat 21. prosince 1991 mluvčí obchodního vedení automobilky Jozef Uhrík. Volkswagen Bratislava SKD (Semi- Knocked-Down) spustil montáž passatů v únoru následujícího roku. Auta v částečně rozloženém stavu připravili v Emdenu pracovníci na zaškolení v této továrně.
Čtyři desetiletí velké limuzíny
Když se k nám v devadesátkách ve velkém oficiálně importovaly nové a individuálně dovážely ojeté passaty, největší popularitě se těšila karoserie sedan. Přestože na Západě představoval nejdražší volkswagen spíše rodinné auto, tuzemští podnikatelé v něm viděli především reprezentační limuzínu. Sedan se poprvé představil jako model Santana v roce 1981, o čtyřicet let později však z evropské nabídky modelu vypadl. Odbyt čtyřdveřové karoserie totiž začal postupně klesat. Není tak divu, že už se bez ní bude muset obejít i letošní nástupce, připravovaný pouze jako kombi Variant.
Zdroj: Auto Tip Klassik