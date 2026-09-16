Volkswagen představil nejvýkonnější GTI v historii. Titul drží o jediného koně
Kromě nejvyššího výkonu v historii označení GTI je čerstvě představené vrcholné ID.3 Neo také první zadokolka v historii tohoto označení.
Označení GTX pro rychlé elektrické modely se příliš neujalo, Volkswagen proto i u nich přechází k tradičnímu GTI. Tuto éru odstartoval už s ID.Polem GTI, které se kompletně odhalilo v květnu letošního roku, nyní se po jeho bok staví větší ID.3 GTI.
Předně, ten výkon. ID.3 GTI nabízí 326 koní (240 kW), tedy o jediného koně předstihlo golf GTI Edition 50 – ten má 325 koní (239 kW). Hnací náprava je samozřejmě zadní z titulu platformy MEB, ovšem oproti zmíněnému golfu, který je předokolkou, není zrychlení na stovku lepší – ID.3 GTI ho podle automobilky zvládne za 5,6 s, o 0,3 s pomaleji než onen vrcholný golf. Lepší trakce zadní nápravy při zrychlování ani vyšší točivý moment (545 Nm oproti 420) hned ze startu nedokážou vynahradit odhadem zhruba půltunový hmotnostní handicap.
Když už jsme u techniky, pokračujme baterií, která má využitelnou kapacitu 79 kWh, což stačí k dojezdu 601 km na jedno nabití dle metodiky WLTP. Jaká bude realita, bude záviset kromě samozřejmého stylu jízdy a profilu trasy zejména na použitých pneumatikách. Na oficiálních fotkách stojí vůz na goodyearech Eagle F1 a asi můžeme předpokládat, že Goodyear upravil tento svůj model pro použití na ID.3 GTI, byť se o tom automobilka zatím nezmiňuje.
Oproti dosavadní verzi GTX je tu inovované odpružení DCC s nastavitelnou tuhostí tlumičů. Ke čtyřem jízdním režimům Eco, Comfort, Sport a Individual přibyl mód GTI, v němž je vůz v nejsportovnějším nastavení a umožní použití launch controlu. Také přepne zobrazení přístrojového štítu do specifického režimu, v němž je uprostřed displeje velký kruhový ukazatel zatížení elektromotoru a rychlost.
Pneumatiky jsou obuté na 20" kolech designu Wörthersee stejně jako v případě menšího ID. Polo. Není to samozřejmě jediná úprava vzhledu, také vidíme přepracovanou přední masku s nárazníkem, jehož mřížka má voštinový vzor, samozřejmou červenou linku mezi předními světlomety (která tedy tolik nevynikne, když je červené celé auto, ale je tam) nebo voštinový vzor zespoda zadního nárazníku.
V interiéru se opakují červené detaily v podobě prošívání, linky napříč palubní deskou nebo označení středu na věnci volantu. Sedačky, jejichž středy jsou čalouněné látkou, mají vzor připomínající golfy GTI, nevypadá to však, že by prošly oproti minulosti nějakými změnami; nakolik je jejich boční vedení dostatečné, zjistíme, až se s ID.3 GTI prvně svezeme.
Katalog příplatkové nabídky bude obsahovat 480W audiosystém Harman Kardon, head-up displej s rozšířenou realitou, funkce V2L, parkovací asistent s možností uložení manévru či nejnovější generace Travel Assistu, tedy kombinace adaptivního tempomatu s aktivním vedením v jízdním pruhu. Ten zvládá reagovat i na semafory a detekuje-li červenou, umí sám zastavit.
Volkswagen ID.3 GTI se začne prodávat zkraje roku 2027. Ceník zatím není na světě, starší ID.3 GTX se však prodávalo zhruba od 1,25 milionu korun. Nové ID.3 GTI bude, odhadujeme, spíš dražší s tím, jak setrvale rostou ceny nových aut.
Zdroj: Volkswagen