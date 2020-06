Volkswagen prý zareaguje na problémy s novým Golfem změnou vedení. Týkat se má i Škody

Volkswagen loni představoval dvě klíčové novinky. Novou generaci Golfu, nejprodávanějšího automobilu v Evropě vůbec, a nový elektromobil ID.3, který chce být důležitým průkopníkem elektrického pohonu. Jenže ani jedna premiéra se moc nezdařila, důsledky problémového uvedení se mají již brzy projevit rošádou ve vedení značek koncernu VW Group.

Německá automobilka už před představením osmé generace Golfu přiznávala rozsáhlé problémy s vývojem nové generace softwaru, která má být připojená s internetem a mimo jiné tak umožnit aktualizace infotainmentu online. Problémy s vývojem dokonce odsunuly premiéru Golfu 8, který se místo loňského frankfurtského autosalonu nakonec prezentoval na samostatné akci ve Wolfsburgu.

Jenže ani po uvedení do prodeje se softwarové potíže nového Golfu zcela nevyřešily. Automobilka musela minulý měsíc přerušit dodávky vozu zákazníkům, a to právě z důvodu problémové elektroniky. Konkrétně výrobce tento zásah vysvětlil chybami asistenta pro tísňové volání (tzv. eCall), který nemusí správně pracovat. V Evropské unii je ale tento pomocník od jara 2018 povinný, a tak Volkswagen nemůže vozy dodávat bez jeho plnohodnotné funkčnosti. Problém se přitom dotkl i dalších koncernových aut s novou generací softwaru, Škody Octavia 4 a Seatu Leon 4, jejichž dodávky byly rovněž přerušeny.

Volkswagen se samozřejmě snaží pracovat na nápravě, nyní se však ukazuje, že problémové uvedení bude mít rozsáhlé důsledky také pro personální obsazení jednotlivých značek koncernu. Svým způsobem obětním beránkem má být šéf marketingu Volkswagenu Jochen Sengpiehl, který má být vyhozen. Údajně i v reakci na kritizovaný reklamní spot k novému Golfu, který byl označen za rasistický.

Německý Auto Motor und Sport s odkazem na zákulisní zdroje mimo to hovoří o významné rošádě i na nejvyšších postech jednotlivých značek skupiny.

Na pozici šéfa značky Volkswagen se podle této zprávy má přesunout Oliver Blume, generální ředitel Porsche, jehož klíčovým úkolem bude právě náprava všech škod, které problémový software nadělal. Zároveň tato změna uvolní ruce Herbertu Diessovi, který má dnes na starosti Volkswagen nejen jako značku, ale také jakožto celý koncern. Nově by se Diess staral právě jen o záležitosti celé VW Group, zatímco Blume by šéfoval mateřské značce.

Jenže přesun šéfa Porsche si vyžádá i další změny, které se podle Auto Motor und Sport mají dotknout i Škody Auto. Její předseda představenstva Bernhard Maier by se podle těchto zpráv vrátil do Porsche, odkud do mladoboleslavské automobilky přišel v roce 2015 z pozice šéfa prodejů. Nyní by se však do Zuffenhausenu Maier vrátil jakožto generální ředitel, jako nástupce Olivera Bluma. Kdo by jej nahradil ve Škodě Auto, v tuto chvíli není jasné.

Volkswagen se v tuto chvíli k těmto zprávám oficiálně nevyjadřuje. „Spekulace týkající se personálních změn nekomentujeme,“ říká za značku Škoda PR manažer českého zastoupení Pavel Jína. Nakolik jsou tyto spekulace skutečně pravdivé, se nicméně jistě dozvíme v dohledné době.