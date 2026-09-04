Volkswagen schválil největší restrukturalizaci své historie. Dotkne se všeho, včetně pracovních míst
Dozorčí rada koncernu Volkswagen včera jednomyslně schválila program Future Plan 2030. Počítá se s uzavřením dalších přibližně padesáti tisíc pracovních míst, s výrazným zúžením modelové nabídky i s hledáním nového využití pro čtyři německé závody. Konkrétní rozdělení škrtů mezi značky a země zatím skupina nezveřejnila.
Future Plan 2030 přechází do realizační fáze. Volkswagen jej označuje za nejrozsáhlejší a strategicky nejhlubší transformační program ve své 89leté historii. Týká se celé skupiny, tedy všech jejích značek, dceřiných společností a dalších aktivit.
Schválení předcházela náročná jednání vedení, zástupců zaměstnanců a spolkové země Dolní Sasko, která patří mezi významné akcionáře Volkswagenu. Konečný výsledek byl jednomyslný.
„Je to silný signál pro budoucnost skupiny Volkswagen. Přebíráme odpovědnost za všechny naše zaměstnance, partnery i pracovní místa v průmyslu po celém světě. V příštích letech chceme investovat několik miliard eur, aby naše značky byly ještě atraktivnější, silnější a konkurenceschopnější,“ uvedl generální ředitel koncernu Oliver Blume.
Další pracovní místa skončí
Asi nejcitlivější částí plánu je redukce počtu zaměstnanců. Volkswagen očekává, že bude muset celosvětově zrušit přibližně padesát tisíc pracovních míst včetně manažerských.
Podle agentury Reuters jde o další snižování nad rámec přibližně stejného počtu pozic, jejichž rušení už dnes probíhá. Celkově by se tak změny mohly dotknout zhruba stovky tisíc zaměstnanců.
Podrobnosti však chybějí. Automobilka zatím neuvedla časový plán ani rozdělení škrtů mezi jednotlivé značky, země a provozy. Není proto jasné, jak velká část připadne na Volkswagen, Audi, Porsche, Škodu nebo další části skupiny.
Čtyři závody bez zajištěné výroby
Nejistá je také budoucnost továren v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu. Volkswagen připouští, že jim mezi lety 2031 a 2034 zatím nedokáže zajistit konkurenceschopnou výrobu.
Nejedná se tedy o už schválené uzavření všech čtyř závodů. Skupina pro ně prověřuje alternativní využití. Koncepci budoucího uspořádání evropské výrobní sítě chce připravit do konce června 2027.
Jedním z hlavních důvodů je nadbytečná kapacita. Evropské továrny skupiny podle jejího vedení aktuálně vyrábějí o více než půl milionu automobilů ročně více, než činí poptávka.
Polovina modelů, méně variant
Zásadně se promění také nabídka automobilů. Do roku 2035 chce Volkswagen zmenšit modelové portfolio skupiny přibližně o polovinu a celkovou složitost nabídky snížit asi o 75 procent.
Menší počet modelů a variant má zvýšit vyráběné množství jednotlivých vozů, snížit náklady a umožnit efektivnější využívání platforem, elektronických architektur, softwaru a asistenčních systémů. Technická řešení se zároveň mají více přizpůsobovat rozdílným potřebám západních a východních trhů.
Kterých konkrétních modelů se redukce dotkne, Volkswagen zatím neoznámil. Poloviční portfolio navíc nemusí znamenat zánik poloviny dnes známých jmen. Do celkového počtu se promítají rovněž regionální automobily, karosářské varianty a nabídky jednotlivých značek.
Volkswagen v budoucnu počítá s ročním prodejem přibližně devíti milionů vozidel. Do roku 2030 chce dosáhnout devítiprocentní provozní marže a provozního výsledku kolem 31 miliard eur.
Úspory však neznamenají zastavení investic. Na vývoj, technologie a další kapitálové výdaje chce skupina v letech 2027 až 2031 vynaložit přibližně 135 miliard eur.
Jednodušší a rychlejší koncern
Součástí plánu jsou plošší manažerské struktury, kratší rozhodování a jednotnější hodnocení vedoucích pracovníků. Skupina chce také prověřit své portfolio firem, které má zmenšit přibližně o třetinu. Přezkoumat chce i své nemovitosti. V Severní Americe se Volkswagen zaměří na nejvýnosnější segmenty. V Číně počítá se slabším růstem trhu a současně chce rozšířit vývoz na další rozvíjející se trhy.
Schválením programu začíná jeho nejobtížnější část. Volkswagen musí rozhodnout, kde konkrétně pracovní místa zaniknou, které modely vyřadí a jakou budoucnost nabídne čtyřem německým závodům bez zajištěné výroby.
Řada opatření bude navíc vyžadovat dohodu se zástupci zaměstnanců. Přesný dopad největší restrukturalizace v historii Volkswagenu proto ukážou až následující měsíce.
Zdroj: Volkswagen, Reuters, AP