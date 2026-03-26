Volkswagen svolává 100 tisíc elektromobilů kvůli riziku požáru. V Česku jich je jen hrstka
Sto tisíc elektrických VW a cuper může mít vadný modul v baterii. V Česku jich jezdí jen pár stovek, v Německu téměř třicet tisíc. Servisní akce již běží.
Německá automobilka Volkswagen svolává do servisu zhruba 100 tisíc elektrických aut kvůli možným problémům s moduly v jejich trakčních bateriích. Většina z nich jsou modely Volkswagenu z rodiny ID – jde o modely ID.3, ID.4, ID.5 a ID. Buzz –, asi 20 tisíc dalších jsou Cupry Born. Jde o vozy vyrobené mezi únorem 2022 a srpnem 2024.
V Německu jezdí zhruba 28 tisíc aut, která musí do servisu, uvádí agentura Reuters. V Česku je to 440 vozů „vyrobených v období od 24. června 2023 do 23. srpna 2024“, řeklo české zastoupení značky.
„V rámci našeho průběžného sledování kvality jsme zjistili, že u vozidel řady ID. z omezeného výrobního období nemusí modul vysokonapěťové baterie ve všech případech plně odpovídat našim technickým specifikacím,“ pokračovala mluvčí automobilky v ČR Lenka Vaňková.
Problém se může projevovat znatelným snížením dojezdu nebo rozsvícením žluté výstražné kontrolky. Možnost tepelného přetížení existuje v ojedinělých případech, v extrému však může vést k požáru. „Abychom vyloučili možná rizika, preventivně kontrolujeme všechna dotčená vozidla,“ pokračuje Vaňková.
Majitelé dotčených vozů přijedou do autorizovaného servisu, kde auta nejdřív dostanou aktualizaci softwaru a následně se bude hledat, zda ve voze skutečně je bateriový modul s odchylkou. Pokud ano, bude preventivně vyměněn, samozřejmě bez nákladů pro zákazníka.
„Po dokončení zásahu budou nabíjecí výkon a dojezd vozidla opět bez omezení odpovídat původním specifikacím. Do provedení kontroly doporučujeme preventivně provozovat vozidlo v režimu Battery Care Mode, nabíjet baterii maximálně na 80 % a pokud možno nabíjet venku,“ uzavírá Vaňková.
Zdroj: Reuters, VW ČR | foto, video: auto.cz