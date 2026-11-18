Volkswagen T-Roc R je tady. Má režim pro drift i Nordschleife
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Druhá generace Volkswagenu T-Roc R přijíždí s torque splitterem, 333 koňmi a několika speciálními režimy pro ostrou jízdu. Automobilka si však nechává prostor i pro příplatky.
Minulá generace Volkswagenu T-Roc měla nejen verzi kabrio, ale i ostré provedení R. U té současné sice kabriolet asi očekávat nemůžeme, ale „erko“ je tady a je zhruba tím, co jsme čekali.
Nebudeme tedy chodit kolem horké kaše a podíváme se rovnou na techniku. Uložený napříč pod přední kapotou pracuje dvoulitrový čtyřválec EA888 evo5, který je spojený s 48V mild hybridní technikou a nabízí 333 koní, tedy 245 kW v 5750–6500 otáčkách. Točivý moment vrcholí 420 newtonmetry mezi 1900 a 2500 otáčkami.
Elektřina tu slouží pro pohon kompresoru, který spolupracuje s klasickým výfukovými plyny poháněným turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, ale roztáčí se mnohem rychleji. Teoreticky tak eliminuje tzv. turbolag – prodlevu mezi sešlápnutím plynového pedálu a roztočením turbodmychadla.
Kromě toho slouží mild hybrid – zde použitý poprvé u verze R – také ke snížení spotřeby. Systém nabíjí 48V baterii startér-generátorem napojeným na motor řemenem, takže umí také silněji zpomalovat rekuperací, uvádí automobilka. Vůz umí při plachtění také vypnout motor a k pohonu příslušenství používat energii z 48V baterie.
Motor spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol 4Motion. Ten má místo zadního diferenciálu rozvodovku s názvem torque splitter, kterou známe z Audi RS 3 a některých modelů značky Cupra. Torque splitter aktivně rozděluje točivý moment proudící na zadní nápravu mezi její jednotlivá kola; klidně ho může všechen poslat jen na jedno z nich.
Pomáhá tak vozu zatáčet pod plynem nebo se stabilizovat ve složitější situaci. Oproti ostatním vozům vybaveným torque splitterem je zde nový software a zejména právě při rozdílné trakci na jedné a druhé straně vozu je T-Roc R jistější.
Ve standardu jsou adaptivní nastavitelné tlumiče DCC a progresivní řízení, oproti běžnému T-Rocu tu je pevnější uložení tlumičů pro rychlejší odezvu řízení, pevnější silentbloky či tužší zadní stabilizátor. Samozřejmostí je elektronická simulace uzávěrky předního diferenciálu XDS; torque splitter vzadu umí fungovat jako uzavřený diferenciál skutečně.
Devět režimů, čtyři výfuky
Nový T-Roc R nabídne sedm standardních jízdních profilů a dva navíc, které jsou jakýmsi rozšířením režimu Sport. Jde o mód Race, v němž např. motor udržuje turbodmychadlo konstantně ve vyšších otáčkách, a Special, který byl odladěn specificky na Severní smyčku Nürburgringu. Jde hlavně o specifické naladění odpružení pro tamní nerovný asfalt, ale i o specifické momenty podřazování před zatáčkami, nebudete-li chtít kvalty sázet manuálně pomocí pádel pod volantem.
Jeden z profilů nese název Drift, ten asi příliš vysvětlovat není třeba – je určený na uzavřené tratě a usnadní driftování. A konečně, režim Individual ESC control opět dělá to, co říká jeho název – dovolí řidiči v různých krocích vypínat stabilizační systém či a kontrolu trakce.
Aby však zůstaly skutečně vypnuté, musíte předem vypnout Front Assist, tedy samočinné nouzové brzdění – ten totiž podle automobilky „v nouzi systém ESC plně aktivuje“. Takové chování je však u rychlých aut koncernu Volkswagen standardní, takže kdo je zná, nebude to pro něj překvapením.
Modrá zvenčí, modrá uvnitř
Stejně tak není překvapením počet koncovek výfuku, který je u verzí R už roky stejný. T-Roc R však dostal zcela novou barvu modrou Lapiz, která bude k mání i s černou střechou. Ostatní tři barvy v nabídce jsou v podstatě odstíny šedi.
Interiér novinky nabízí speciální volant, který může být kožený i velurový, se speciálním tlačítkem k aktivaci jízdního režimu Race. Kdo by však čekal speciální sedačky, má smůlu – přinejmenším při vstupu na trh budou standardní sedačky laděné spíš do komfortu. Zatím ovšem neznáme seznam příplatků, tak můžeme doufat, že T-Roc R dostane i sportovnější sedačky, automobilka je však zatím nezmiňuje.
Konečně, za zmínku stojí specifické zobrazení přístrojového štítu, které staví otáčkoměr doprostřed displeje. A také, že se T-Roc R dostane na trh v prvním čtvrtletí roku 2027.
Zdoj: Volkswagen