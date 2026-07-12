Volkswagen Tiguan slaví 20 let speciální edicí. Oslovil už více než 9 milionů zákazníků
Oblíbené kompaktní SUV přichází ve variantě Edition 20, která předběžně oslavuje dvě dekády úspěšného modelu. Nabídne speciální lakování, bohatou výbavu a jedinečné designové prvky.
Pokud si nějaké auto zaslouží označení za úspěšný model, pak je to Volkswagen Tiguan. Od roku 2017 je totiž pravidelně celosvětově nejprodávanějším modelem v rámci celého koncernu Volkswagen Group. Od uvedení na trh v roce 2007 se ho prodalo přes 9 milionů kusů.
Historie modelu začíná již v roce 2006 představením zářivě oranžového konceptu na listopadové Motor Show v Los Angeles. Kompaktní SUV se sportovním designem a robustními vlastnostmi zaznamenalo tak pozitivní ohlas, že se již o rok později dostalo s drobně upraveným designem na trh.
Volkswagen Tiguan Concept |
Tiguan toho v první generaci nabízel mnoho. Kromě široké nabídky motorizací také volitelný pohon všech kol a prostorný interiér. Vzpomínáte na dvě různé varianty (nejen) předního nárazníku, které dávaly zákazníkům na výběr, zda chtějí hezčí vůz do města, nebo dobrodružnější auto s lepším nájezdovým úhlem?
Tuto volbu měli zákazníci i po větší modernizaci v roce 2012, která Tiguan omladila do doby, než v roce 2016 přišla generace druhá. Kromě svěžího designu přinesla prostornější kabinu, více komfortu pro posádku a nejmodernější asistenční systémy.
Již o rok později se model Tiguan stal nejprodávanějším modelem celého koncernu Volkswagen Group a tak to zůstává dodnes. Pomohlo tomu také uvedení prodloužené verze Tiguan Allspace pro zákazníky náročnější na prostor.
V roce 2020 druhá generace oslovila také sportovně založené zákazníky. Pod kapotou se totiž objevil oblíbený motor 2.0 TSI (EA888) o výkonu 235 kW (320 k), který spolu s pohonem všech kol 4Motion zajistil zábavné svezení.
Stávající třetí generace byla na trh uvedena v roce 2024 a na úspěchy předchůdců navazuje zcela novým designem, i když si pod kapotou zachovává širokou nabídku pohonných jednotek od zážehových přes hybridní a plug-in hybridní až po oblíbené vznětové. Na ostré variantě R se prý pilně pracuje. Poslední generace potěší také tažnou kapacitou až 2300 kg.
Exkluzivní barva i interiér
Na oslavu bohaté a úspěšné historie si automobilka připravila model Tiguan Edition 20, který se pyšní exteriérem R-Line, novým metalickým odstínem Maple Red a exkluzivními výročními detaily.
Mezi ty okamžitě rozpoznatelné patří například spodní část nárazníků v barvě karoserie nebo černé akcenty na lištách oken, střešních lyžinách, zpětných zrcátkách a označení modelu na víku zavazadelníku. Na B-sloupku najdeme laserově gravírovaný nápis „Edition 20“ a stejné logo je přenášeno pod zpětná zrcátka v podobě osvětlení. Standardem jsou 19" disky kol Coventry v jedinečné barvě.
Barevné schéma modelu Edition 20 pokračuje také v interiéru, kde najdeme jemné červené prošití na přístrojové desce, loketních opěrkách, sedadlech a podlahových rohožích. Na multifunkčním volantu najdeme dekor v barvě exteriéru. Sedadla jsou kromě červeného prošití oblečena do nového látkového čalounění s unikátní střední částí. Zboku najdeme nášivku s logem Edition 20, které najdeme také na prahových lištách.
Volkswagen Tiguan Edition 20 |
„S více než devíti miliony prodaných vozů po celém světě (...) je více než jakékoli jiné vozidlo příkladem kvality, všestrannosti a praktičnosti. Model EDITION 20 je naším způsobem, jak poděkovat všem zákazníkům, kteří k tomuto úspěchu přispěli,“ komentuje jubilejní edici Martin Sander, člen představenstva společnosti Volkswagen odpovědný za prodej, marketing a poprodejní služby.
Výroční edice je založena na výbavovém stupni Life a na německém trhu je již dnes dostupná za cenu 48.180 eur (1,17 milionu korun) s motorizací 1.5 eTSI. Ta má výkon 110 kW (150 k) a představuje základ nabídky. Po dovybavení výbavového stupně Life 19" koly je výroční edice dražší o přibližně 3000 eur (75.000 korun). Líbí se vám?
Zdroj: Volkswagen