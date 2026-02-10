Volkswagen Transporter a Caravelle přidávají plug-in hybrid, v ceníku startují nad milionem bez DPH
Výměnou za vyšší pořizovací cenu slibuje nízkou kombinovanou spotřebu, dojezd kolem padesáti kilometrů na baterii a zachování praktické použitelnosti včetně tažení přívěsu.
Volkswagen otevírá objednávky na modely Transporter a osobní Caravelle také s plug in hybridním pohonem. Vedle klasických spalovacích motorizací tak přibývá varianta, která má smysl hlavně pro městský provoz a regiony, kde se zpřísňuje přístup do center kvůli nízkoemisním zónám. Právě tam může možnost krátkých jízd čistě na elektřinu hrát zásadní roli.
Základ nabídky dál stojí na dieselu. Transporter se čtyřválcovým vznětovým dvoulitrem o výkonu 81 kW (110 koní) a šestistupňovým manuálem začíná na 659.900 Kč bez DPH. Nad něj se nově staví elektrifikované provedení eHybrid, které cílí na zákazníky, kteří chtějí spojit každodenní bezemisní popojíždění s univerzálním využitím dodávky bez závislosti na veřejném nabíjení.
Plug-in hybridní transporter eHybrid má systémový výkon 171 kW (232 koní) a v ceníku startuje na 1.044.695 Kč bez DPH. Kombi eHybrid vychází od 1.097.139 Kč bez DPH. U ryze osobní caravelle už Volkswagen uvádí cenu 1.394.063 Kč včetně DPH, tedy zjevně v jiné daňové logice než u užitkových verzí, které jsou komunikované bez daně.
Největší devízou eHybridu má být kombinace nízké spotřeby a schopnosti odjet část tras čistě na elektřinu. Pro transporter automobilka zmiňuje deklarovanou spotřebu paliva kolem 3,7 l/100 km, spotřebu elektrické energie 12,4 až 12,7 kWh/100 km a elektrický dojezd 54 až 57 km na nabitou baterii.
Důležité je, že eHybrid nemá být jen „městská hračka“. Volkswagen u něj zároveň uvádí možnost tažení přívěsu do celkové hmotnosti 2300 kg, což je pro část firemní klientely klíčový parametr. Současně zůstává v nabídce široká paleta karosářských variant a eHybrid má dál fungovat jako základ pro individuální nástavby, tedy přesně v logice, kvůli které model Transporter dlouhodobě míří do řemesel i flotil.
Zdroj: Volkswagen užitkové vozy I Video: Redakce