Volkswagen vyrobil ID.Polo s 367 koňmi na předku. Zadní dveře nemá a ani nepotřebuje
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Nedávno jsme informovali o chystaném rychlém Volkswagenu, zatím ale pouze zahaleném v červených plachtách na provokativních snímcích. Do barvy jsme se sice nestrefili, že ale půjde o třídvířko nám vyšlo. Volkswagen ID.Polo GTI Clubsport ale Peugeotu E-T16 a Renaultu 5 Turbo 3E nakonec konkurovat nebude, i kdyby vznikl v sériové podobě.
S malými elektrickými hot-hatchi se zdá se roztrhl pytel. Po ulítlých konceptech Peugeot E-T16 a Renault 5 Turbo 3E se do party přidává i Volkswagen. Svou vizi toho, jak co nejlépe zneužít dedikovanou elektrickou platformu MEB+ pro účely zábavy nám přitom oficiálně představí na veletrhu Essen Motor Show (27. listopadu – 6. prosince 2026).
Vše pořád na předku
Zatímco sériové elektrické ID. Polo GTI, jež můžete objednávat od října, nabízí 166 kW (226 koní) a 290 Nm, koncept GTI Clubsport vyměnil původní pohonnou jednotku APP290 za elektromotor APP550 běžně pohánějící zadní kola modelů ID.7 nebo ID. Tiguan.
Výsledek? Na přední kola nyní putuje až 270 kW (367 koní) a rovných 550 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h tak nadopovanému polu zabere 4,7 sekundy a zrychlovat nepřestane do 240 km/h. Vysokonapěťová baterie svou kapacitu 52 kWh nezměnila, byla však upravena tak, aby zvládla krátkodobý odběr až 290 kW.
Že předokolky si s instantním nástupem točivého momentu poradí daleko hůře než vozy se zadním pohonem, to je značce také důvěrně známo. Aby si tak Polo s takovou porcí síly poradilo, používá hned několik fyzikálních fíglů, zejména pak elektronicky řízenou uzávěrku diferenciálu VAQ a funkci Launch Control.
Podvozek je dále snížený o 15 mm a má upravenou geometrii, širší je i rozchod kol a adaptivní tlumiče DCC by měli být naladěné speciálně pro závodní tratě. O zpomalení se starají karbon-keramické brzdy, jejichž management využívá integrovaný brzdový systém sériového modelu (one-box braking system).
O pár dveří méně
Co do vzhledu by se tohle ID.Polo neztratilo ani na tradičním motoristickém svátku germanofilů v rakouském Wörthersee. Největší změnou je ztráta zadních dveří - jelikož koncept je pouze dvoumístný, stejně je tohle ID.Polo nepotřebuje. Otázkou pak jen zůstává, proč na místě pořád zůstaly kliky zadních dveří.
Malicherné detaily ale stejně zastiňují blatníky rozšířené o 50 mm na každé straně, vyplňují je pak okruhová kola značky BBS o průměru disku 19". Přítlak teoreticky zvyšuje velký přední splitter, zadní difuzor a karbonové zadní křídlo přesahující linii střechy, i když si nejsme jisti, zda účinky těchto úprav někdo někdy testoval ve skutečnosti, nebo alespoň v tunelu. Vypadají ale božsky, o tom není žádná diskuse.
V předchozím článku jsme tento automobil mylně považovali za červený, což nám úplně nevyšlo. Ikonickým volkswagením lakem Tornadorot je ale lakovaná alespoň ochranná klec, kterou tohle ID.Polo jako správný závoďák disponuje. Posádku pak drží na místě skořepiny Recaro s pětibodovými pásy, zatímco palubní desku a obložení potáhli mikrovláknem ArtVelours učni automobilky.
S tlačítky, bez rádia
Zajímavostí je pak infotainment ID.Polo GTI Clubsport, o němž automobilka tvrdí, že ve voze není. Vzhledem k tomu, že samotná 12,9" obrazovka uprostřed palubní desky trůní, řekli bychom, že jde pouze o softwarovou stránku věci - z prvních fotografií na displeji vidíme pouze fotku auta a tři jízdní režimy. Volantu ale zůstala tlačítka pro ovládání audia, zatím tak není zřejmé, jaký smysl u konkrétního kusu mají.
Jisté je ale to, že bychom ho moc rádi viděli na silnici, což vypadá daleko realističtěji než u šíleného Renaultu či Peugeotu. Značka ale zřejmě s takovým záměrem nepočítá, dle vlastních slov vozem chtěla jak oslavit 50 let značky GTI, tak postavit protipól konceptu Mission Efficiency. Co na ID.Polo GTI Clubsport říkáte vy? Podělte se s námi v komentářích!
Zdroj: Volkswagen Newsroom