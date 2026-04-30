Volkswagen ukázal největší SUV, poslední auto Kabaně i budoucnost levné značky
Celé dekády nejprodávanější značka Číny padla na druhé místo, a tak se musí snažit dostat se zpět na výsluní. Volkswagen v Pekingu ukázal nové modely jak své hlavní značky, tak i prémiového Audi a levné Jetty.
Volkswagen se v Číně objevil jako druhá západní automobilka v roce 1984, kdy se zde rozběhla výroba sedanu Santana. Auta německé značky se ale v Číně prodávala ještě o něco dříve. Pro automobilku to byl obrovský úspěch, až do roku 2023 byla jasně nejprodávanější značkou v Číně. Jenže nástup domácích producentů, kteří byli lépe připraveni na masivní elektrifikaci, dominanci Volkswagenu zastavil.
Nejprodávanější značkou je teď v Číně BYD, loni se na dvojku dostalo Geely a Volkswagen se musí spokojit se třetím místem. Navíc problémy nezasáhly jen hlavní značku, ale také Audi a Jettu, zatímco Škoda se z čínského trhu radši rovnou stahuje. Ty, co zůstávají, dostaly nové strategie, zásadně odlišné od těch stávajících. Dobře se na tom ukazuje, jak zásadně se návyky čínských zákazníků změnily.
Není tomu tak dávno, co se do Číny v podstatě uklízely starší vozy a platformy z Evropy. Ostatně i původní Volkswagen Santana z počátku 80. let se zde vyráběl ještě v roce 2013, kdy byl nahrazen přeznačkovanou Škodou Rapid, a takto vydržel až do roku 2022. Dodnes prodávaná čínská verze Škody Kamiq zase stojí na platformě PQ34, která pamatuje ještě první generaci Octavie. A celá značka Jetta si založila existenci na recyklaci starších modelů Volkswagenu, Seatu a Škody.
Změna se ukázala loni na autosalonu v Šanghaji, kde Volkswagen prezentoval tři nové koncepty, každý pro jeden ze svých podniků v Číně – SAIC-Volkswagen, FAW-Volkswagen a Volkswagen Anhui. Když jsem letos přijel do Pekingu, produkční verze ID. Unyx 08 z Volkswagen Anhui stála před hotelem. Tento model je postaven na základě platformy Edward od automobilky Xpeng, ve které má Volkswagen 5% podíl.
Na stánku autosalonu Volkswagen vystavoval produkční verzi ID. Era 9X od SAIC-Volkswagen. Přes 5,2 metru dlouhé SUV stojí na platformě SAIC a techniku sdílí s modely značky IM, která své modely v Evropě prodává s logy MG. Era je první produkční Volkswagen se sériovým hybridem, pod kapotou si schovává patnáctistovku EA211 (za jejíž vývoj je dnes zodpovědná Škoda) a může mít LFP baterii o kapacitě 51,1 kWh nebo NMC se 65,2 kWh. Základní verze má pohon zadních kol a výkon 220 kW, vrcholem je čtyřkolka se 380 kW.
Naživo působí největší SUV Volkswagenu (spalovací Atlas/Terramont je kratší) opravdu masivně. Prozatím má výsuvné kliky, o které stejně jako další nové modely VW brzy přijde, od příštího roku jsou totiž v Číně nelegální. Designově se velmi odlišuje od toho, co dnes od VW známe, uhlazeným designem působí až čínsky. Jak nám ale na stánku řekl mluvčí Volkswagenu pro design Štěpán Řehák, všechny čínské Volkswageny jsou dílem německého designérského týmu.
Hned vedle se také ukázalo poslední německé dílo Jozefa Kabaně, který dnes působí u automobilky SAIC a je primárně zodpovědný za vozy MG. Volkswagen ID. Unyx 07 je v podstatě protáhlou sedanovitou verzí vozu, který v Evropě známe jako Cupra Tavascan. Ta se pro export vyrábí v čínské továrně Volkswagen Anhui, po boku s místní verzí známou jako Volkswagen ID. Unyx 06. I nová varianta stojí na platformě MEB, využívá baterii o kapacitě 82 kWh a k dispozici je jako zadokolka nebo čtyřkolka.
Vlajkovou lodí řady ID. Unyx bude sedan 09, dlouhý přes pět metrů. Designově je velmi podobný modelu 08, s předními světly protaženými až k logu uprostřed. Jakou má techniku, Němci neřekli, očekává se ale sdílení základu s Unyx 08, a tedy i stejné baterie o kapacitě 82 nebo 95 kWh, pohon zadních nebo všech kol a výkony od 230 po 370 kW.
Volkswagen ID. Aura T6 od FAW-Volkswagen stojí na vlastní platformě Volkswagenu CEA, ale částečně také využívá techniku Xpeng. Jde o elektromobil velikostně podobný třeba Škodě Enyaq, ale Volkswagen zatím k autu neřekl v podstatě nic. Každopádně má jít o prvního zástupce nové řady ID. Aura.
Audi loni uvedlo novou značku AUDI a také koncept shooting brake E5 Sportback. Ten už letos jezdí v ulicích a na autosalonu se předvedla produkční verze SUV AUDI E7X. To stojí stejně jako menší sourozenec na platformě ADP, kterou má od automobilky SAIC. Bateriová verze má NMC baterie o kapacitě 100 nebo 109,3 kWh a 800V architekturu. S pohonem zadních kol má výkon 300 kW, čtyřkolka posiluje na 500 kW. Později se má objevit také varianta se sériovým hybridem.
Jetta se jako samostatná značka osamostatnila v roce 2019 a v rámci společného podniku FAW-Volkswagen zaujala pozici levnější značky. Tomu odpovídala její nabídka spalovacích modelů na základě starších škodovek a seatů. Prodeje měla sice zpočátku slušné, ale poslední roky stagnuje, a tak přišel čas na změnu strategie.
Ta se ukázala na autosalonu, kde stánek Jetty lákal zcela novým logem a dvěma koncepty. Jedním z nich je zamaskovaný a nijak nepojmenovaný sedan, druhým koncept hranatého SUV Jetta X. Ten prezentuje nový designový jazyk Modern Robust, který je výrazně hranatější a outdoorovější než nabídka Volkswagenu. Jakékoli info o technice opět chybí, zcela jistě ale půjde o silně elektrifikovaný vůz.
Jetta plánuje ve střednědobém horizontu prodávat 400.000 až 500.000 vozů ročně a do roku 2028 na to bude mít pět nových modelů. Čtyři z nich budou mít elektrický pohon nebo PHEV, jeden zůstane spalovací. První z nových modelů do výroby zamíří ještě letos na podzim. U Jetty se chystá i expanze na zahraniční trhy, Evropa ale zřejmě součástí nebude. Export mimochodem údajně není zcela zavržen ani u jiných čínských Volkswagenů.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Michal Dokoupil, Volkswagen, zdroj videa: Volkswagen