Volkswagen uvede autonomní řízení úrovně 3. Jako první do sourozence Cupry
Kdekdo se ho bojí, autonomní řízení je ale další z velkých inovací, které se budou do vozů dostávat ve velkém. Vidět to je třeba na Číně, kde už dnes mnoho aut dokáže jezdit samo. Prozatím ale jen na úrovni 2. Jedním z prvních výrobců, kteří se posunou o úroveň dále, je Volkswagen.
Autonomní řízení v produkčních vozech ve volném prodeji se dnes převážně zastavilo na úrovni 2. Průkopníkem v úrovni 3 je Mercedes-Benz, který dostal schválení v Evropě a USA a jeho modely S a EQS se dají takto v omezeném rozsahu provozovat v Německu nebo některých státech USA. Honda má úroveň 3 pouze v Japonsku, BMW na řadě 7 v Německu, to je ale v podstatě vše.
Samořídící systém Tesla FSD je i přes velmi pokročilé schopnosti stále na úrovni 2 a to samé platí i pro čínské systémy, které dnes nabízí velká část automobilek. Ačkoliv jsou už samy schopny dojet po zadání do navigace až do cíle bez nutnosti zasáhnout do řízení, jak jsme si ostatně sami loni vyzkoušeli na autě značky Luxeed, stále jde o úroveň 2.
Rozdíl mezi úrovní 2 a 3 podle normy SAE totiž leží v právní odpovědnosti a povinnosti řidiče sledovat provoz, nikoli v tom, jak schopné auto doopravdy je. V úrovni 2 počítač sice může řídit, zatáčet i brzdit, ale řidič musí neustále sledovat provoz. Pokud systém udělá chybu, řidič je povinný okamžitě zasáhnout. A v některých případech ani nemusíte držet volant. Zda však vůz hlídáte, kontrolují kamery namířené na vaše oči a za nehodu je vždy zodpovědný člověk sedící za volantem.
Na úrovni 3 už se řidič nemusí dívat na cestu. Může si číst knihu, sledovat film na displeji nebo vyřizovat e-maily. Auto ho v případě potřeby vyzve k převzetí řízení, ale v době, kdy vůz řídí sám, člověk za volantem provoz sledovat nemusí. Právní odpovědnost zde přebírá automobilka, pokud tedy auto nabourá, vina je na výrobci.
Do rizika se nově odhodlal pustit i Volkswagen, který poprvé uvede autonomní funkci na úrovni 3 do dvou produkčních modelů. Ve druhé polovině roku 2027 se toho dočkají vozy ID. Unyx 06 a ID. Unyx 07, prodávané pouze na čínském trhu. Německá automobilka na tom pracuje společně s čínskou firmou Horizon Robotics ve společném podniku nazvaném Carizon.
„Čína se stala jedním z klíčových inovačních a technologických center koncernu Volkswagen, zejména v oblasti softwaru, umělé inteligence a automatizovaného řízení,“ uvedl generální ředitel VW Group Oliver Blume. „Naše prohloubená spolupráce v rámci společnosti Carizon dále posiluje naši schopnost vyvíjet a rozšiřovat řešení pro automatizované řízení založená na AI."
Systém ADAS úrovně 2+ od Carizonu se již objevuje v několika modelech VW prodávaných v Číně, mimo jiné v ID. Unyx 07 a ID. Unyx 06, a to s funkcí dálničního Navigate on Autopilot (navigace na autopilotu) a paměťovým parkováním. Verze L2++ dorazí koncem tohoto roku, rozšíří navigaci na autopilotu i do měst a je určena pro sedm nových elektrifikovaných vozidel VW na čínském trhu.
Model ID. Unyx 06 je čínskou verzí cupry tavascan, se kterou se společně vyrábí v továrně v čínském Hefei. Za to je zodpovědný místní podnik Volkswagen Anhui, ve kterém má německá automobilka majoritní podíl. Větší ID. Unyx 07 stojí na stejném základě a je v podstatě prodlouženou verzí šestky. Oba modely stojí na platformě MEB, technicky jsou tedy příbuzné vozům VW nabízeným v Evropě.
Autonomního řízení bychom se měli u volkswagenů dočkat i v Evropě. Pro systémy L2+ a L3 v Evropě VW dlouhodobě spolupracuje s izraelskou společností Mobileye. Ve spolupráci s ní vyvinul VW plně autonomní verzi elektrické dodávky ID. Buzz vybavenou lidary, radary a kamerami.
Tyto vozy již několik let intenzivně testuje v německém Mnichově a Hamburku a také v americkém Austinu. VW také uzavřel partnerství s americkým startupem Rivian, od kterého přebírá moderní elektronickou architekturu a softwarovou platformu pro své budoucí západní modely.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Auto.cz