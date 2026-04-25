Volkswagen v Česku vyhlásil akci na užitkáče. Z cen se prý posadíte za volant
Volkswagen Užitkové vozy spustil akční nabídku, která cílí na firmy před hlavní sezonou. Zlevnění se dotklo části spalovací i elektrifikované nabídky včetně rodiny ID.Buzz.
S jarem začínají zakázky a firmy spolu s řemeslníky se dostávají do pracovních otáček. Aby měly zajištěnou mobilitu, Volkswagen Užitkové vozy vyhlašuje akci na většinu svého portfolia pod heslem „Ceny, které vás posadí za volant“.
Pro převoz nákladů se hodí klasický skříňový Transporter, přičemž verzi s krátkým rozvorem vybavenou vznětovým čtyřválcem o výkonu 81 kW (110 koní) je možné mít od 629.900 Kč bez DPH. Pro větší náklady je určený Crafter, který startuje na stejné částce, tedy 629.900 Kč bez DPH.
Dále se Volkswagen zaměřuje na elektrifikovanou řadu Caddy. Její plug-in hybridní verzi, v ceníku označovanou jako „eHybrid“, automobilka zlevňuje o 360.000 Kč. To znamená, že cena startuje na 759.900 Kč včetně DPH a e-dotace. Tím pádem vychází plug-in hybrid levněji než naftový derivát s výkonem 90 kW. Elektrifikovaný Volkswagen Caddy k tomu nabídne nejen výkon 110 kW (150 koní), ale i průměrnou spotřebu 1,7 l/100 km. Ve srovnání s 5,5 litru na 100 km u naftové verze je úspornější a také řešením pro vjezd do nízkoemisních zón.
Do akce je zahrnutá také rodina ID.Buzz. Osobní i užitková verze mají čerstvě modernizovanou základní výbavu, která nově obsahuje tepelné čerpadlo, a navíc lze objednat i třízónovou automatickou klimatizaci, panoramatickou střechu a head-up displej řidiče.
Provedení pro přepravu osob ve výbavě Pure koupíte po započtení dotace od 959.900 Kč včetně DPH. Pokud vám tato verze nevyhovuje, lze se slevou až 335.196 Kč včetně DPH pořídit i jinou variantu. V případě užitkového „buzze“ lze počítat se slevou až 288.908 Kč bez DPH včetně e-dotace.
