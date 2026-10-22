Volkswagen v Evropě nabídne své čínské modely. Podle Schäfera aspoň na zkoušku
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Evropským automobilkám v určitých ohledech trochu ujel vlak. Zažívá to koncern Volkswagen, který ale na situaci zareagoval poměrně rychle a dnes má v Číně celou řadu nových elektromobilů s lokalizovanou technikou. Některých se dočkáme i v Evropě.
Spekuluje se o tom už delší dobu, teď je to v podstatě jistota. Šéf koncernu Volkswagen Thomas Schäfer britskému médiu Autocar potvrdil, že se pracuje na možnosti prodeje čínských vozů Volkswagenu v Evropě. Tedy těch, které byly vyvinuty v rámci konceptu „v Číně pro Čínu“ a stojí z většiny na technice specifické pro tento region.
Britským novinářům k tomu Schäfer řekl: „Do budoucna se připravujeme na import jednoho nebo více modelů z Číny. Víte, existuje několik zajímavých aut, která bychom pro Evropu nutně nevyvíjeli, protože jsou rozměrově až příliš velká – jako například dovezení ID. Era. Mohli bychom ale udělat několik vybraných dovozů a uvidíme, jak to bude fungovat. Cílem není nahradit žádné ze stávajících vozidel.“
Volkswagen ID. Era je série zatím čtyř modelů, Schäfer zřejmě myslí největší z nich. ID. Era 9X je 5,2 metru dlouhé SUV, které má jako první vůz s logem VW sériový hybrid. Auto stojí na platformě vyvinuté koncernem SAIC, má baterie o kapacitě 51 nebo 65 kWh a pod kapotou pracuje čtyřválec z řady VW EA211. Kombinovaný výkon systému je dle verze 370 nebo 380 kW.
V Číně toto auto stojí v základní verzi v přepočtu 961.000 Kč, nejdražší varianta je za 1.116.000 Kč. V Evropě jsou za podobné ceny výrazně menší elektrické modely. K tomu Schäfer řekl: „To hlavní na naší síle v Číně spočívá v tom, že jsme v posledních dvou letech prošli procesem ke snížení nákladů na vozidla – a to jak materiálových, tak vývojových. Zásadně jsme přehodnotili naše auta a spolupracovali s partnery zde i tam.
Připravili jsme vozy, které jsou na čínském trhu cenově plně konkurenceschopné. S kolegy v Číně jsme pracovali ruku v ruce. Náš technický šéf Kai Grünitz a jeho tým s nimi fungovali v synergii. Známe přesně každý krok a na našich autech jsme pracovali paralelně.“
Z Číny se pro Volkswagen stává exportní centrum a například v Evropě prodávaná Cupra Tavascan je vyráběna pouze v závodě podniku Volkswagen Anhui. Ta ale ještě stojí na platformě MEB, stejně jako evropské modely. Do budoucna se více počítá se specifickými čínskými modely. „Nyní začínáme s exportem do zemí globálního Jihu a do regionů, které mají z Číny snazší přístup než z Evropy, jako je Austrálie nebo Blízký východ,“ řekl k tomu Schäfer.
Volkswagen má v Číně tři separátní podniky. Nejstarší je společný podnik s automobilkou SAIC, následovaný dalším s automobilkou FAW. Nejmladší vznikl jako společný podnik s menší automobilkou JAC. V tom ale později Volkswagen získal většinový podíl a odkoupil i poloviční podíl v koncernu, do kterého JAC spadá.
Každý ze tří podniků vyvíjí vlastní řadu elektromobilů a hybridů na separátní technice. Volkswagen Anhui má řadu ID. Unyx, která začala s platformou MEB, ale přechází na techniku sdílenou s automobilkou Xpeng. V té Volkswagen drží pětiprocentní podíl. Zatím na tomto základě vznikl pětimetrový elektrický sedan ID. Unyx 09 a podobně velké elektrické SUV ID. Unyx 08.
SAIC-Volkswagen vyvíjí řadu ID. Era, která má zatím čtyři produkční modely. Menší stojí na platformě CMP (China Main Platform), kterou pro tamní trh vyvinul přímo Volkswagen. Větší modely využívají základ od SAIC, Era 9X techniku sdílí s vozem IM LS8. SAIC-VW je také zodpovědný za novou značku AUDI bez kruhů, jejíž první dva modely také stojí na technice značky IM.
FAW-Volkswagen má řadu ID. Aura, ve které jsou zatím dva produkční modely. Starší T6 stojí na platformě MEB, ale s novou elektronickou architekturou vyvinutou pro Čínu. Novější Aura L5 už využívá novou platformu CMP. Pod FAW-VW spadá i značka Jetta, která také přechází na čínskou techniku.
Zdroj: Autocar, zdroj foto a video: Volkswagen