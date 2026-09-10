Volkswagen v rámci diety zvažuje prodej legendární Ducati
Má auru jako ferrari mezi motorkami, věrnou armádu fanoušků, na okruzích už roky drtí konkurenci a vydělává. Přesto se může stát, že ikonická italská značka Ducati brzy změní majitele. Koncern Volkswagen totiž prochází historickou dietou a při záchraně svého automobilového impéria zvažuje, že se s boloňskými superbiky po čtrnácti letech rozloučí.
Volkswagen v rámci snahy o zefektivnění a oživení konkurenceschopnosti spustil bezprecedentní prověrku svého obrovského portfolia. Generální ředitel Audi Gernot Döllner, pod jehož křídla italský výrobce Ducati formálně spadá, nedávno v rozhovoru potvrdil to, o čem se v kuloárech zatím jen opatrně šeptalo.
Vedení koncernu aktuálně hodnotí budoucnost zhruba šesti set ze svých dvou tisíc obchodních jednotek a luxusní motocykly jsou mezi nimi. Döllner sice krotí vášně prohlášením, že finální verdikt ještě nepadl a vše je jen součástí „disciplinovaného řízení portfolia“, signál vyslaný trhům je ale zřejmý: boloňská chlouba může být brzy na prodej.
Tento krok nelze vnímat odděleně od drsné reality, ve které se dnes největší evropská automobilka nachází. Koncern potřebuje kapitál a především se nutně potřebuje zbavit přítěže. Jen před pár dny dozorčí rada odklepla bolestivý restrukturalizační balíček. Ten počítá se zrušením hned padesáti tisíc pracovních míst a zmenšením celého portfolia firem zhruba o třetinu.
První oběti už známe. V červnu se skupina dohodla na prodeji většinového podílu v divizi lodních motorů Everllence, což by mělo do pokladny přinést masivních 7,4 miliardy eur. Odříznutí Ducati, jejíž hodnotu analytici z Bloomberg Intelligence odhadují na 30 miliard korun (1,25 miliardy eur), by tak do snahy osekat byznys až na automobilovou dřeň logicky zapadalo.
Ducati vydělává, ale ne dost
Z obchodního i technologického hlediska však italská značka rozhodně netrpí. Ročně prodá kolem 50.000 motocyklů, loni vygenerovala tržby téměř miliardu eur a provozní zisk 52 milionů eur. Její proslulé desmodromické rozvody dodnes skvěle ladí s inženýrskou kulturou, která kdysi definovala revoluční pohon quattro u Audi nebo zadní motory u Porsche 911.
V motoristickém sportu navíc nemá Ducati aktuálně konkurenci a od roku 2020 si v MotoGP neochvějně připisuje jeden pohár konstruktérů za druhým, čímž jen utužuje komunitu svých skalních fanoušků, hrdě se označujících jako „Ducatisti“.
Problém je jinde. Současnému vládci VW Oliveru Blumeovi tyto výsledky zkrátka nestačí. Jeho cíl je neúprosný: do roku 2030 musí celá skupina dosáhnout provozní marže 9 %. A to je meta, na kterou výrobce motorek momentálně nedosahuje.
Případný prodej by nesl i silný symbolický a emotivní odkaz. Byl to totiž tehdejší patriarcha koncernu a velký milovník jedné stopy Ferdinand Piëch, kdo v roce 2012 Ducati do rodiny Volkswagenu osobně přivedl a následně dokonce zasedal v její správní radě. VW se o prodej už jednou pokusil v roce 2017, tehdy ale tvrdě narazil na neústupné německé odbory a potupně stáhl plán.
Není to poprvé
Dnes je však situace na šachovnici diametrálně odlišná. Odboráři mají plné ruce práce s hašením požárů na domácí půdě, kde bojují proti bezprecedentnímu rušení továren. Osud italské dcery tak pro ně rázem přestal být prioritou.
Zatímco se v Německu hraje o přežití, tak i samotné Audi, pod které Ducati spadá, prochází masivní transformací. Výsledkem je například čerstvé oživení jména A2 pro čistě elektrický evropský crossover, nebo naopak tlak na obří SUV Q9 zacílené primárně na americké zákazníky.
Právě za oceánem teď Audi nutně potřebuje rozjet vlastní výrobu, aby se vyhnulo hrozícím clům, vůči nimž je oproti konkurenčnímu BMW či Mercedesu nebezpečně zranitelné. Ve hře je využití kapacit stávajících továren VW nebo nového závodu Scout Motors, nicméně finální rozhodnutí padne až po tom, co se vyřeší efektivita evropských hal, jako je ta v Neckarsulmu.
Volkswagen stojí na rozcestí a razantně odhazuje luxusní zátěž. Zda ikonické rudé stroje zamíří k novému majiteli, nebo přežijí i toto brutální koncernové zemětřesení, ukážou nejbližší měsíce.
Zdroje: Audi, Bloomberg Intelligence, Bloomberg News, Getty Images, Transport Topics, Volkswagen