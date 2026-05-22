Volkswagen vypral amarok na 90. Pick-up Tukan má evropské základy
V rámci modelové ofenzivy představí brazilská odnož Volkswagenu zcela nový kompaktní pick-up, který stojí na platformě MQB a odstartuje éru elektrifikace modelové nabídky Volkswagen na tamním trhu.
Nabídka vozů pro jihoamerický trh je značně odlišná od té evropské, a tak není divu, že zatímco u nás už malé pick-upy zcela vymizely z nabídky, v Brazílii Volkswagen chystá dokonce druhý model. Již od osmdesátých let totiž na tamním trhu prodává model Saveiro, který byl s 67.753 prodanými kusy minulý rok druhým nejprodávanějším pick-upem na tamním trhu.
Značka lidových vozů chystá do segmentu vstoupit s modelem Tukan, který přidá druhý pár dveří a modernější techniku. Cílem VW je nastavit nové standardy v oblasti bezpečnosti, komfortu a výkonu malých pick-upů. Pod barevnou kamufláží se skrývá pick-up postavený na platformě MQB, který sdílí některé komponenty s nedávno představenou novou generací oblíbeného modelu T-Cross.
Ten ostatně připomíná také výrazná žlutá barva, ve které se tukan poprvé představil už letos v únoru. Tehdy Volkswagen oznámil jeho jméno a ukázal C-sloupek, který odděluje kabinu od korby. Víme, že nový pick-up dostane specifické zadní odpružení, které využije tuhou nápravu a listové pružiny.
Tím se technicky přiblíží konkurenčnímu Fiatu Strada, který se v nultých letech dal pořídit také v Evropě. Stárnoucí model Saveiro totiž stále využívá torzní příčku a vinuté pružiny. Příliš dalších technických detailů není známo, i když společnost slibuje kromě ovladatelnosti a stability modelů na platformě MQB také možnost elektrifikace.
Následně potvrzuje, že od roku 2026 bude každý nově představený model pro brazilský trh elektrifikovaný a právě pick-up Tukan tuto novou éru značky zahajuje. Pod kapotou lze očekávat moderní mild-hybridní motorizaci 1.5 eTSI, nejspíše doplněnou o základní motorizaci v podobě malého 1.0 TSI.
Kamuflovaný vůz se představil u příležitosti oznámení brazilské nominace na Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, jelikož Volkswagen brazilský národní tým sponzoruje. Předpokládá se proto představení produkční verze během turnaje a uvedení na trh v následujících měsících. Tukan je jedním z 21 nových modelů značky, které plánuje pro Latinskou Ameriku představit do roku 2028.
„Volkswagen ještě více posílí svou přítomnost v Brazílii a rozšíří tak své prodejní kapacity v segmentu, ve kterém dosud nepůsobíme. Kromě toho bude tento model ze 76 % sestaven z komponentů brazilské výroby, (…) a přispívá k vytváření pracovních míst a bohatství pro Brazílii,“ uvádí Ciro Possobom, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Volkswagen do Brasil.
Menší amarok
Pod kamufláží lze zejména zezadu pozorovat designovou spřízněnost s větším modelem Amarok, což je ale extrémně zajímavé, jelikož na brazilském trhu se dodnes prodává pouze výrazně modernizovaná první generace amaroku, která zadní svítilny ve tvaru písmene C nemá.
Zadní čelo korby znovu odhaluje křiklavě žlutý lak karoserie a také výrazný nápis s názvem modelu, přičemž neméně výrazně působí mohutné střešní lyžiny protažené až do boků korby, což pro tento segment není úplně neobvyklý designový prvek.
Pod pestrobarevným maskováním toho není vidět o mnoho více, odhalená zůstává pouze výrazná mřížka chladiče s motivem medové plástve a relativně mohutný tvar přídě. Chybí vám malý pick-up i u nás? Přeci jen Dacia Logan Pick-up je na trhu ojetin stále vyhledávaným vozem…
Zdroj: CarScoops, VW Brasil