Volkswagen vyrobil dva miliony elektromobilů, nové modely za rohem
Z Wolfsburgu hlásí další milník: značka Volkswagen dodala zákazníkům už dva miliony čistě elektrických aut. Tím jubilejním je ID.3 z továrny v Cvikově. Elektrická ofenziva běží od roku 2013 a dnes stojí hlavně na modelech ID.3, ID.4 a ID.7.
Volkswagen překonal hranici dvou milionů dodaných bateriových elektromobilů (BEV). Dvoumiliontým vozem se stalo ID.3 vyrobené v závodě ve Cvikově. Právě ID.3 v roce 2020 odstartovalo novou éru elektrické rodiny ID. Elektrická cesta Volkswagenu už ale začala v roce 2013 s malým modelem e-up!, později následoval e-Golf.
Novou elektrickou éru Volkswagenu zpočátku doprovázely porodní bolesti, zejména automobilka Tesla měla prostě náskok. Dnes už je Volkswagen jedničkou mezi elektromobily v Německu a patří k lídrům i na evropském trhu celkově. Také celosvětově se již řadí mezi největší výrobce elektrických aut.
Na dosažení dvoumilionové hranice mají zásadní podíl tři vozy rodiny ID. Právě kombinace kompaktního hatchbacku, globálního SUV a většího rodinného modelu vytváří páteř současné elektrické nabídky značky.
Jaké modely se na dva miliony kusů složily nejvíce? Jde zejména o ID.3, kterého se dodalo přibližně 628 tisíc kusů. Kompaktní hatchback byl prvním modelem na platformě MEB a zpřístupnil elektromobilitu širšímu publiku v nižší střední třídě. Automobilka aktuálně chystá další větší modernizaci tohoto modelu.
Nejlepší prodeje zaznamenali sourozenci ID.4 a ID.5, zhruba 901 tisíc vozů. Elektrické SUV je globálním tahounem značky, silné prodeje má nejen v Evropě, ale také v Číně a USA.
Nejmladší je model ID.7, kterého se včetně kombi Tourer prodalo přibližně 132 tisíc kusů. Liftback a kombi vyšší střední třídy rozšířily nabídku v roce 2023. Je alternativou k tradičnímu passatu a nabízí slušný reálný dojezd i komfort. Dohromady tato čísla samozřejmě dva miliony nedávají, ale VW nabízí ještě ID. Buzz v užitkové i osobní verzi a v nedávné minulosti prodával také e-Golf a e-up!.
V roce 2026 má Volkswagen uvést další čtyři nové elektromobily v segmentu malých a kompaktních vozů. Jedním z nich bude sériová verze konceptu ID. Polo. Cíl je jasný: nabídnout dostupnější elektromobily pro každodenní provoz a posílit pozici v objemově největších segmentech trhu. Právě dostupností chce značka dál zvyšovat podíl elektromobilů na celkových prodejích.
Nyní do nižších tříd
Předání jubilejního vozu proběhlo v tzv. průhledné továrně v Drážďanech. Po ukončení sériové výroby modelu Phaeton se zdejší areál více zaměřuje na zákaznický zážitek. Nabízí tematické expozice, ukázky výrobních procesů a testovací jízdy se všemi modely rodiny ID.
Loni si zde své auto převzalo přibližně 3500 zákazníků, přičemž více než 90 procent tvořily elektromobily nebo hybridy. Skleněná manufaktura je tak druhým největším dodacím centrem značky v Německu po Autostadtu ve Wolfsburgu. Klíčovým výrobním místem elektrické ofenzivy zůstává Cvikov. V roce 2025 zde sjelo z linek přibližně 212 tisíc elektromobilů.
Pro srovnání: v roce 2025 dodal Volkswagen celosvětově asi 4,7 milionu osobních aut, z toho přibližně 382.000 bylo čistě elektrických. Dva miliony elektromobilů tedy nejsou jednorázovým úspěchem, jde o výsledek více než desetiletého systematického rozšiřování nabídky. Teď přijde druhá fáze: dostat elektromobilitu do cenově nejdostupnějších tříd.
Zdroje: Volkswagen