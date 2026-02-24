Volkswagen vyrobil Golf GTI Roadster a nechal nás ho řídit! Má přes 500 koní, stačilo jen pár
V rámci prezentace modelu Golfu GTI Edition 50 nám Volkswagen ukázal nejen předchozích sedm generací golfu GTI, ale také vybrané koncepty z minulosti na téma GTI. Jedním z nich je roadster.
Koncept VW Golf GTI Roadster není žádnou horkou novinkou. Poprvé se představil jako virtuální koncept pro počítačovou hru Gran Turismo 6 už v roce 2014. Tehdy mělo auto červenou případně bílou barvu. Nyní pro rok 2026 jej VW přelakoval na zelenou Dark Moss. Jde o stejný barevný odstín, jaký má také nový Golf GTI Edition 50.
Základem se pro stavbu roadsteru stal Volkswagen Golf GTI sedmé generace. Karoserie je ale od základu nová, což je patrné na první pohled. Chybí druhá řada sedadel a samozřejmě střecha. Dveře se otevírají šikmo nahoru podobně jako u ryzích supersportů, přičemž se současně otočí o přibližně 90 stupňů.
Od začátku byl Golf GTI Roadster brán pouze jako designérské cvičení bez ambicí na byť třeba jen na malosériovou výrobu. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že stejný osud potkal i méně avantgardní koncepty, například BlueSport z roku 2009, bylo tohle jasné od samého začátku.
Tvarově je ovšem auto velmi atraktivní. Už jen mohutné zadní křídlo vypadá dravě, což můžeme říci také o výrazně vytažených předních a zadních blatnících. S modelem Golf GTI má tak koncept společné masku chladiče s typickou červenou linkou, tedy prvkem, který zdobí všechny GTI od samého začátku existence modelu.
Zatímco vozy GTI většinou nabízely pohon přední nápravy, přijal roadster řešení z verze R, a tedy se vyznačuje pohonem všech kol 4Motion. Motor, který je zde vidlicový šestiválec o objemu 3,0 litru, se dvěma turbodmychadly, našel své místo konvenčně vpředu napříč před přední nápravou.
Volkswagen udává výkon 503 koní (370 kW) a maximum momentu 560 Nm. Vůz jezdí na 20palcových kolech s centrální maticí a pneumatikami 235/35 vpředu, respektive 275/30 vzadu. Dle údajů výrobce auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy a maximální rychlost činí 309 km/h. Auto je zároveň dost těžké, když váží 1421 kg.
Parametry jsou oslňující, jenže poté, co jsme měli možnost krátce usednout za volant roadsteru, je bereme s velkou rezervou. Možnost vůz vyzkoušet jsme dostali v rámci prezentace Golfu GTI Edition 50. Nečekejte ale nějaké svezení, vůz neopustil plochu před závodním okruhem. Jízda tak spočívala v tom, že jsme s roadsterem udělali několik koleček, na ploše menší než je fotbalové hřiště.
Takže jaké jsou dojmy? Už jen usednutí za volant vyžaduje trochu té akrobacie. Otevřít dveře jsme neuměli, musel nám pomoci technik z VW. Nemohli jsme totiž najít miniaturní ovladač, jemuž se z nedostatku terminologie říká klika. Následně bylo potřeba přelézt přes velmi široký práh a usadit se. Sedíme ale hrozně vzadu, těsně před zadní nápravou a tedy volant sotva dosáhneme. Bohužel sedadlo je pevné, takže při řízení se budeme muset trochu natáhnout. Mých 170 cm se tak v tomhle případě ukázalo jako dost limitujících. Velmi nezvykle vypadal také volant, za který by se nemusel stydět ani Boeing 737. Byl potažený příjemným semišem.
Sedíme tedy v kabině, ale jak nastartovat motor? I to nám musel technik přidělený k vozu ukázat. Šestiválec probudíte k životu tlačítkem, ukrytým v řadě tlačítek na spodní straně mohutné středové konzole, v podstatě takového mostu. Problém je, že na tlačítka není ze sedadla vůbec vidět, leda že byste si klekli a patřičně ohnuli hlavu. Ke spouštění motoru slouží tlačítko zcela vpředu, za ním následují spínače suplující volič samočinné převodovky. Najít mezi nimi ale D nám chvíli trvalo.
Co je právě aktivováno (D, R, P, N) poznáte podle svítící drobounké diody na panelu v oblasti pedálové skupiny vedle akcelerátoru. Indikace je ale velmi nevýrazná. Mám D, držím pedál brzdy a můžu vyrazit. Auto celé už po prvních metrech jasně ukazuje, že je to koncept. Smím jet nejvýše 50 km/h. Ono to ale rychleji na určené ploše beztak nejde. Brzdy jsou těžké, zpomalovat se tomu moc nechce.
Také tuhost karoserie by musela pro sériovou výrobu projít dalším vylepšením. Auto jako by nemělo tlumiče, takže přejezd jediné nerovnosti na ploše, kterou byl elektrický kabel pod plastovým krytem, se nesl ve znamení výrazného rázu do celého vozidla. A to nás ještě technik upozorňoval, abychom kabel přejížděli opatrně a velmi pomalu.
Absence čelního skla znamenala, že už od 40 km/h byl nápor vzduchu na mou hlavu docela velký, při padesátce to už opravdu foukalo. Nějak si neumíme představit jet v tomhle autě třeba rychlostí 100 km/h. A těch 309? To je s největší pravděpodobností rychlost stanovená výpočtem. Pokud ji v tomhle autě reálně někdo zkusil, má náš velký obdiv.
Golf GTI Roadster je na první pohled úžasný a je snadné se do tohoto auta zamilovat. Jenže možnost vyzkoušet si jej, byť velmi krátce a ve specifických podmínkách, jasně ukázala, že je to zkrátka jen designový koncept, který k tomu, aby se mohl vyrábět a plnit to, co svým nesmírně atraktivním vzhledem slibuje, by musel ujít ještě dlouhou cestu.
Zdroj: Motor1, tisková zpráva VW, Foto: Volkswagen a Tomáš Dusil