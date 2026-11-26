Volkswagen zaplatí za připojené elektroauto. V2G startuje i pro Škodu
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Volkswagen a jeho energetická dceřiná společnost Elli spustí v prosinci v Německu službu Vehicle-to-Grid pro elektromobily. Majitel v první fázi dostane zaplaceno za hodiny, kdy nechá auto připojené k obousměrnému wallboxu.
Zapojit se budou moci kompatibilní elektromobily značek Volkswagen, Cupra a Škoda, samostatný způsob objednávání bude mít Volkswagen Užitkové vozy. Nový ale tento princip ani výše bonusu nejsou.
Základem je nový Elli BiDi Charger za 1.995 eur (asi 49 tisíc korun) včetně DPH a dopravy, instalace se platí zvlášť. Jde o stejnosměrný wallbox s výkonem až 11 kW v obou směrech, podporou 400V i 800V architektury a komunikačního standardu ISO 15118-20.
Proč stejnosměrný wallbox?
Aby mohla energie z baterie zpět do sítě, musí ji někdo přeměnit ze stejnosměrné na střídavou. Volkswagen tento měnič umístil do wallboxu, který s autem komunikuje přes konektor CCS podobně jako rychlonabíječka. Odtud i cena kolem dvou tisíc eur, která je několikanásobkem ceny běžného střídavého wallboxu.
Samotný záměr přitom novinkou není. Volkswagen nabídku ohlásil už v dubnu a v červnu na veletrhu Power2Drive v Mnichově představil i bonus až 720 eur (asi 17.500 Kč) ročně. Nově jsou známé cena wallboxu, prosincový termín spuštění a rozšíření o Škodu, se kterou letní oznámení ještě nepočítalo.
Podstatnější než samotný hardware je ale obchodní model. Majitel auta v první fázi neprodává Elli konkrétní kilowatthodiny, ale především flexibilitu své baterie. Po příjezdu vůz připojí a v aplikaci nastaví, kdy jej bude znovu potřebovat a jak nabitá má v tu chvíli baterie být. Systém pak může v těchto mezích automaticky řídit nabíjení a při využití V2G také tok energie zpět.
Několik aut by však pro energetický trh velký význam nemělo. Proto Elli spolupracuje se společností The Mobility House Energy, jejíž platforma FlexEngine sdružuje kapacitu mnoha připojených baterií do takzvané virtuální elektrárny a uplatňuje ji na trhu s elektřinou. Agregátor tak potřebuje hlavně vědět, s jakou kapacitou a na jak dlouho může počítat. Právě proto zatím bude platit za čas připojení, a ne za kilowatthodiny.
Čtvrt eura za hodinu
Při startu služby dostane majitel 0,24 eura (asi 5,80 Kč) za každou hodinu, kdy je auto připojené k wallboxu. Do bonusu se ale počítají jen připojení v režimu V2G, která trvají nejméně tři hodiny. Strop je šedesát eur (zhruba 1460 korun) měsíčně a 720 eur za první smluvní rok (17.600 korun).
Na dosažení maxima je třeba nasbírat 250 hodin připojení za měsíc, tedy v průměru zhruba osm hodin a dvacet minut denně. Bonus přitom není výkupní cenou elektřiny a není navázán na množství energie skutečně poslané do sítě.
To se má změnit později. Elli počítá s tarifem V2G Return, který má za elektřinu dodanou z baterie do sítě platit 0,40 eura (deset korun) za kilowatthodinu. Termín spuštění této části ale zatím neoznámila a negarantuje ani minimální množství energie, které od zákazníka odebere. Jiný tarif V2G Flow pokrývá spotřebu domácnosti a nabíjení auta.
Ani maximální bonus za první rok přitom nepokryje cenu samotného wallboxu. Částka 720 eur odpovídá o něco víc než třetině jeho ceny, a to bez instalace. Podle Volkswagenu by bonus početně pokryl elektřinu asi na patnáct tisíc kilometrů jízdy. Kdyby zůstal stejný i v dalších letech, cena wallboxu by se vrátila za necelé tři roky. Jak bude bonus vypadat po prvním smluvním roce, ale Elli neuvedla.
Model placení za čas připojení přitom Volkswagen nevymyslel. BMW s energetickou společností E.ON nabízí Vehicle-to-Grid v Německu od letošního února pro iX3, v listopadu se přidaly nové i3, iX4 a iX5. Bonus je stejný do posledního centu: 24 centů za hodinu, nejvýš šedesát eur měsíčně při 250 hodinách připojení. E.ON ale navíc už teď platí za energii skutečně vrácenou do sítě, v aktuální nabídce 42 centů (deset korun) za kWh. Wallbox BMW stál při startu 2095 eur (asi 51 tisíc korun). V říjnu přidal vlastní nabídku i Mercedes-Benz pro elektrický GLC a novou třídu C, rovněž s The Mobility House.
Technicky připravený milion aut
Podmínkou služby není jen kompatibilní vůz a wallbox. Domácnost potřebuje také vhodný chytrý elektroměr. Před objednáním nabíječky musí zákazník projít digitální technickou kontrolou místa instalace a získat individuální nabídku montáže.
Volkswagen uvádí, že na obousměrné nabíjení je technicky připraven víc než milion vozů na platformě MEB v Evropě, z toho přibližně 360 tisíc v Německu. Neznamená to však, že všechny mohou službu okamžitě využít. Způsobilost závisí na konkrétním modelu, softwaru a funkcích, které má automobilka pro daný vůz schválené. Seznam konkrétních modelů Elli v listopadu nezveřejnila. Podle červnového oznámení šlo o vozy se softwarem ID. 3.5 a baterií s kapacitou nejméně 77 kWh a o všechny modely ID. se softwarem ID. 6. Podmínky pro Škodu zatím známé nejsou.
Německo bude prvním trhem nové nabídky Elli a další evropské země mají následovat příští rok, kdy chce firma uvést také samostatné řešení Vehicle-to-Home. To na rozdíl od V2G umožní využívat energii z baterie přímo v domácnosti, například jako úložiště přebytků z fotovoltaiky.
Zdroj: Volkswagen, Electrive, Electrek