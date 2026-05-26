Volkswagen zlevňuje stylové crossovery. T-Cross a Taigo v edici Love startují pod půl milionem
Volkswagen přidává modelům T-Cross a Taigo edici Love. Kromě akčních cen nabízí i zvýhodněné financování a servisní balíčky.
Síla edice Love postupuje do své závěrečné fáze, která stojí na modelech T-Cross a Taigo. Ačkoliv jde v obou případech o rozměrově příbuzné crossovery, každý míří na zcela odlišnou klientelu.
T-Cross Love zaujme prakticky smýšlející publikum svou vnitřní variabilitou a bohatým vnitřním prostorem. V rámci akce se dodává s litrovým zážehovým motorem o výkonu 70 kW a pětirychlostní manuální převodovkou. K tomu dostanete 17" litá kola, klimatizaci a tónovaná zadní okna. Parkování usnadní přední a zadní senzory s kamerou a pak tu máme bezklíčové otevírání a plnou podporu spárování infotainmentu s chytrými telefony.
Zadní lavici lze posouvat v rozpětí 14 cm, takže zavazadelník poskytne objem až 455 litrů a díky sklopnému opěradlu spolujezdce i dostatek místa pro převoz dlouhých předmětů. Cena startuje na 499.000 Kč a při bonusu za výkup starého vozu klesne ještě na 479.000 Kč včetně prodloužené záruky na 3 roky nebo 90.000 km.
Taigo pro změnu vyráží sportovním směrem daným svažitou střechou a nižší stavbou karoserie při nepatrně větších rozměrech. Také disponuje výkonnějším zážehovým tříválcem o výkonu 85 kW spojeným se šestirychlostním manuálem.
Výbavou kopíruje výše zmíněný T-Cross, ale navíc má matrixová světla s podsvícenými lištami mezi nimi a automatickou klimatizaci. Cenově vychází od 510.000 Kč, s výkupním bonusem pak na 490.000 Kč.
Volkswagen ještě pobízí nerozhodné klienty financováním s úrokovou sazbou 3,9 % p.a., přičemž je možné si variabilně zvolit akontaci a délku splácení. Součástí splátky je povinné i havarijní pojištění včetně pojištění skel. Také dostanou zvýhodnění 10.000 Kč na servisní balíčky omezené pětiletým trváním nebo nájezdem 60.000 až 150.000 km. Tím pádem si lze dopředu naplánovat výdaje na servis a náhradní díly a ochránit se před inflací.
Zdroj: Volkswagen I Video: Redakce