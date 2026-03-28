Volkswagenem Grand California po Andalusii. Modernizovaný obytňák je chytřejší
Po stránce jízdní techniky je to pořád crafter a podle toho i jezdí. Kempovací vestavba však doznala několika změn, které činí život s Grand Californií snazší. Verzi 600 s pohonem všech kol jsme důkladně otestovali na jihu Španělska.
Největší sériový Volkswagen prošel modernizací – ale to už není novinka. S novou elektronickou výbavou se představil v létě roku 2024, kdy dostal do základní výbavy lepší samočinné nouzové brzdění či schopnost v případě nouze – ve smyslu zdravotní indispozice řidiče – auto bezpečně zastavit u krajnice. Mezi příplatky je adaptivní tempomat v kombinaci s aktivním vedením v jízdním pruhu.
O tom všem jsme ale už psali, když se novinka představila. A samozřejmě, kromě užitkového crafteru prošla stejnými změnami i největší karavan Volkswagenu – Grand California. Navíc jí také přibylo nové ovládání obytné vestavby, které, upřímně, potřebovala jako sůl.
Dřív jste totiž měli hezký dotykový displej, který ale mlčel jako hrob, když vám došel plyn – to se dalo zjistit ze záložního ovládacího displeje pod zadní dvousedačkou skrz číselný kód, který bylo třeba si vyhledat v návodu k obsluze. Tato funkcionalita zůstává – ale neměli byste ji potřebovat, neboť Grand Cali dostala kompletně nový ovládací systém obytné vestavby, stejný, jako nabízí nová california na základě multivanu.
Volkswagen mě pozval, abych tohle všechno vyzkoušel v kopcích i na pobřežích jižního Španělska. Taková nabídka se neodmítá, říkal jsem si, když jsem seděl na palubě letadla mířícího do Málagy.
Volkswagen Grand California Dune |
V rámci modernizace přibyla také speciální verze Dune, která je v českém ceníku v podobě příplatku za zhruba 150 tisíc korun. Kromě speciální šedobéžové barvy, nálepek a černých 17" litých kol tu jsou už v základu LEDkové světlomety, robustní plastové panely kolem vozu a kompletní suitu asistenčních systémů. Také tu je automatická klimatizace, couvací kamera, elektricky sklopná zrcátka a ambientní osvětlení interiéru.
Už ale šplhám do sedačky Grand Californie 600 s pohonem všech kol. Číslo znamená zhruba délku v centimetrech, k mání je ještě 680 a se čtyřkolkou můžete mít obě, obě však potom mají celkovou hmotnost o pár metráků nad 3,5 tuny. Potřebujete tedy řidičák sk. C a platí pro vás rychlostní limity jako pro náklaďáky, ale protože nejde o nákladní, nýbrž osobní vůz, tedy třídu M1, není tu tachograf.
Mám tedy před sebou displej coby přístrojový štít a centrální obrazovku, které známe z malých volkswagenů. Z nich také pochází volič automatické převodovky vpravo pod volantem, spojený s pádly řazení na volantu, a sdružená páčka blinkrů a stěračů na levé straně.
Nejprve do hor
Každý z nás má vlastní vůz, máme před sebou den a půl ježdění a dvě noci v „divočině“. První den míříme do hor, v nichž přijde ke slovu i ten poslední ze 163 koní, které dává modernizovaný vznětový dvoulitr. Kopce tu umí být skutečně prudké a silnice úzké, zjišťuji záhy.
Motor spolupracuje, stejně jako dřív, s osmistupňovou automatickou převodovkou. První kvalty jsou hezky krátké, aby se těžké auto – „můj“ kousek má 3182 kg s eurořidičem, naftou a 20 litry vody ve stolitrové nádrži, tu já ale mám plnou a eurořidič váží o 40 kg méně než já, takže jsem téměř přesně na 3,3 tuny, když tu jedu sám – dokázalo snáze rozjet do kopců.
Při jejich sjíždění přichází ke slovu jak pádla řazení na volantu, tak i nevýhoda nového voliče. Před modernizací tu totiž byla klasická páka, kterou člověk v případě potřeby přesunul z polohy D na stranu, a tak byl pevně v režimu manuálního řazení. Nový volič ale nic takového nenabízí, ba nemá ani režim S či L, který by držel vyšší otáčky, a tak lépe brzdil motorem. Snažím se k tomu používat pádla, což jaksi funguje, a vůz sám dokáže za určitých situací brzdit motorem, aniž bych na pádla sáhl. Za celý ten den a půl jsem se s tímto systémem nedokázal sžít dost na to, abych si byl vždycky jistý, co v danou chvíli udělá. Asi to půjde, ale přesto tu možnost trvale přepnout do „manuálu“ chybí.
Naopak čtyřkolka ve mně vzbouzí mnohem větší pocit jistoty než předokolka. Tu jsem za covidu řádně prověřil v předchozí verzi Grand Californie a kdykoliv jsem sjel z asfaltu, přemýšlel jsem, kudy a jak jet, kde můžu zastavit a kde naopak ne, abych dokázal taky vyjet. Tady nic takového dělat nemusím.
Stálý pohon všech kol, který má navíc tlačítkem ovládanou uzávěrku zadního diferenciálu, přichází ke slovu hned první večer. Kemp v horách nemá totiž rovně snad ani hladinu vody ve sklenici a tráva, na které všichni stojíme, je mokrá. Sem tam jsou vidět brázdy od předokolek, které marně bojovaly s fyzikou; mně stačí uzamknout zadní diferenciál a snadno se do kopce posunu, když potřebuji vůz nasměrovat tak, abych ležel aspoň… no, málo křivě.
Pohodlnější kempování Grand California má vždy dvě možnosti ohřevu vody a nezávislého topení. Jedna z nich je vždy elektrická, kterou použijete, máte-li na nocovišti možnost připojení k elektřině. Druhou si zákazník volí při objednávání – buď je to nafta, nebo plyn. Já mám dieselovou verzi, a tak si po ustavení auta do co nejvodorovnější polohy zapínám topení i ohřev vody, abych si mohl ráno dopřát teplou sprchu.
Je to snadné – pomocí dotykového displeje na buňce koupelny si nastavím požadovanou teplotu v interiéru a zapnu ohřev vody. Mohl bych to udělat i skrz aplikaci ke smartphonu, který se ke kempovací vestavbě připojuje separátně od infotainmentu. A už se můžu odebrat posedět s kolegy.
Vestavba samozřejmě obsahuje i dvouplotýnkový vařič, dřez a ledničku. Ta je výsuvná a má dvě patra plus malý mrazák, stejně jako v minulosti, ovšem rozdíl tu přeci jen je. Dřív bylo nutné pro otevření výsuvnou část trochu nadzvednout; ona se totiž vysouvá dopředu a takto Volkswagen zajistil, že v případě nehody nedošlo k jejímu otevření. Teď už nadzvednutí není potřeba, ovšem zámek, který musíte překonat, má o něco větší odpor. Důvod je úplně stejný.
Verze 600 má vzadu postel, na které mohou spát dva lidi napříč vozem. Ovšem, nesmí to být dlouháni – postel má 193 × 136 cm a i já se svými 184 cm výšky musím spát diagonálně, abych se vešel pohodlně. V tomhle je 680 lepší – lůžko je tu orientované podélně, nikoliv napříč, a měří 200 × 167 cm. A hlavně má citelně tlustší matraci, takže je výrazně pohodlnější.
Oběma lze zvednout střední část, abyste se dostali do zavazadelníku vespod, který je jinak přístupný jen zvenčí zadními křídlovými vraty. Tahle možnost ale prakticky zmizí ve chvíli, kdy na postel natáhnete prostěradlo, takže stejně musíte auto obíhat. Líbí se mi tedy možnost uložit oblečení do schránek nad postelí.
Střešní i boční okna jsou otvírací a mají také neprůsvitné rolety a moskytiéry, stejně jako dřív. Spolu s možností zatemnění předních oken se dá v interiéru Grand Californie vytvořit celkem slušná tma. Já zatáhl boční okna, ale s předními jsem se neobtěžoval – Španělsko je od Česka docela daleko na západ, ale od 30. let minulého století je ve stejném časovém pásmu, takže se tu rozednívá dost pozdě.
K moři přes Gibraltar
Ráno jsem se vyhrabal ze spacáku do interiéru vytopeného přesně na požadovanou teplotu a jal se zkoušet sprchu. Tady není oproti minulosti nic nového – buňka je těsná a tlak vody není vysoký, ale stačí to.
Po snídani rychlý úklid a už vyrážím do Rondy. Je proslulá zejména nejnovějším ze tří mostů, klenoucích se nad hlubokým skalnatým kaňonem Tajo – Novým mostem, Punte Nuevo. „Nový“ je ovšem ve vztahu ke dvěma ostatním – byl dokončen v roce 1793. Punte Viejo, tedy Starý most, je z roku 1616 a Puente Romano, Románský most, je ještě mnohem starší.
Dostalo se nám varování, ať nejezdíme přes něj, že tam je zákaz vjezdu a číhají tam bdělí policisté, lační po penězích turistů. (Až později jsem z dodané fotogalerie zjistil, že to možná nebude s tím zákazem tak horké, když Volkswagen nafotil auta, kterými jezdíme, na tom mostě. Možná ale právě takhle zjistili to o těch policistech…)
Navigace mě vedla pod něj na šotolinovou cestu – ve Španělsku je podíl cest bez asfaltu, ovšem běžně používaných, mnohem větší než u nás –, tak jsem si říkal, že možná vyzkouším tu čtyřkolku. Trasa však spíš prověřila mou schopnost manévrovat na centimetry, protože tato cesta byla opravdu uzoučká.
Po procházce – no, spíš šplhání po stráni – na vyhlídku na most, když jsem se vydal dál směrem na Gibraltar, došlo i na ten 4Motion. Začalo totiž pršet a léty ohlazená kamenná dlažba setsakra klouzala. Pro čtyřkolku však nebyl problém prudký kopec vyjet.
Snažím se sbírat razítka do pasu, somruju je, kdykoliv jsem na hranicích mimo Schengenský prostor, a Gibraltar je britské území. Někteří kolegové sem šli pěšky, já se však vydal na tento mys autem. Vystál jsem si frontu na razítko – aut v ní nebylo hodně, ale dodávka přede mnou stála u kontroly neskutečně dlouho – a v ní vymyslel, že prostě dojedu po jedné straně jediného zdejšího kopce na jih Gibraltaru, udělám si pár fotek a druhou stranou pojedu zpátky.
Měl jsem cíl nastavený ve vestavěné navigaci, ale ta jaksi nepočítala s čerstvou uzavírkou těsně před cílem. Vydal jsem se tedy vyznačenou objížďkou – jenže opět mě těsně před cílem zastavila značka omezující výšku vozidel, vjíždějících do tunelu, na 2,9 metru. Grand California 600 přitom je 308 cm vysoká. „Nějak to musí jít,“ řekl jsem si a zkusil třetí cestu, která už konečně vedla k majáku na samé špičce mysu.
Opět jsem lehce zmokl při čtení místních informačních tabulí a vydal se druhou stranou kopce zpátky do EU. Přesněji, skrz ten kopec – vedl tudy tunel, jehož vnitřní výška 3,4 metru už mi stačila. Neotočila mě ani žádná objížďka a po pár minutách jsem opět čekal na hranicích. Opět jsem si vybral tu frontu, která se posouvala nejpomaleji. A to razítko? Španělé dali, ale gibraltarský celník byl neoblomný: „Do pasů EU nesmím.“ Stejně jako v Londýně či Edinburghu.
Při dalším putování mě překvapily retardéry v podobě klád částečně zapuštěných do šotolinové cesty, kde by člověk stejně nejel víc než dvacítkou. Kdyby tu byl jeden či dva u nějakého výjezdu ze dvora, asi bych to pochopil, ale napočítal jsem jich asi šest po pár stovkách metrů, umístěných úplně zbytečně na místech, kde ani nikdo zpoza keře nemohl na cestu vyjet.
Druhá noc proběhla ve stejné pohodě jako první. Opět jsem myslel na to, jak správně Grand Californii – a potažmo všechny obytné volkswageny – zevnitř zamykat. Auta totiž poznají, jestli je klíč uvnitř nebo vně vozu, když chcete startovat, ale aby to poznaly i při zamykání, to ne. Takže když zamknete klíčem zevnitř, zapnete tím i čidlo hlídající vnitřní prostor v rámci alarmu. Vrtění na lůžku nevadí, ale když se zvednete, třeba abyste se napili, auto začne k velké nelibosti ostatních obyvatel kempu houkat. Když ale k uzamčení zevnitř použijete místo klíče tlačítko v rohu postele, alarm vnitřní prostor nehlídá.
O trochu lepší cestování
Grand California tedy opět ukázala, že je důstojným, byť trochu stísněnějším konkurentem velkým obytným autům s alkovnou. Menší vnější rozměry – byť jsou stále dost velké – jí umožňují snáze se protáhnout jihoevropskými uličkami. A přepracovaná elektronika jak vozu, tak i kempovací vestavby je velkým zlepšením.
Kromě snazšího ovládání interiéru speciálním dotykovým panelem mě totiž těšila i lepší jízdní elektronika. Zejména Travel Assist, tedy aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, je při dlouhém cestování rychlostí kamionu velkým přínosem.
Verze 600 je oproti 680 sice o nějakých 115 mm vyšší, takže se na rozdíl od šestsetosmdesátky nevejde tam, kde je omezení výšky na tři metry, ale celých 850 mm rozdílu délky je v rozvoru náprav a zadní převis je u obou stejně dlouhý. To znamená, že je i obratnější – a to se v úzkých průjezdech nejen na jihu Evropy, kde se moc neobtěžují se značkami omezujícími délku či šířku vozu, velmi hodí.
Jízdní pohodlí je poplatné technice – je stejné, jako bych jezdil s velkou naloženou dodávkou, protože de facto s ní i jezdím. Výmoly jsou znát o to víc, že je vestavba na nich úplně stejně hlučná, jako dřív – a jako v obdobných obytňácích třeba od slovinské Adrie.
Po jízdní stránce se tedy nic moc nezměnilo. Pro cestování je však nová Grand California o malý chloupek lepší než dřív.
|Základní tech. data Volkswagenu Grand California 600 Dune 4Motion
|Motor
|1968 ccm, I4 vznětový, turbo
|Výkon/Toč. moment
|120 kW (163 k)/410 Nm
|Převodovka, pohon kol
|8st. aut., stálý pohon 4×4 s vícelamelovou mezinápravovou spojkou, uzávěrka zadního diferenciálu
|Nejvyšší rychlost
|156 km/h
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|3182/3880 kg
|Rozměry
|5986 × 2040 × 3077 mm
|Rozvor náprav
|3640 mm
|Spotřeba paliva
|zatím neznámá
|Standardní/přídavné lůžko
|1930 × 1360/1900 × 1600 mm
|Obytná vestavba
|2× plynový vařič, dřez, 70l chladnička s mrazákem, sprcha s bojlerem, kazetová toaleta
|Nádrž na čistou/šedou vodu
|100/80 l
|Nezávislé topení
|plynové+elektrické/naftové+elektrické
|Základní cena verze
|1.714.900 Kč
|Základní cena testované verze
|2.112.049 Kč
zdroj: Autorský text | foto, video: Volkswagen