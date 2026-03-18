Volkswageny Multivan a Caddy čeká facelift. A nezapomene se ani na techniku
Na výroční konferenci v loňském roce oznámila společnost Volkswagen Užitkové vozy plánovanou modernizaci modelových řad Caddy a Multivan
Současný VW Multivan T7 je na trhu od roku 2021, menší caddy je ve stávající generaci ještě o rok starší. Modernizace se zaměří na zvýraznění vzhledu a také na inovaci v kabině. Jak budou modernizované verze úspěšných modelů vypadat, zatím ukazují designové skici zveřejněné německým magazínem Auto Bild.
Modernizace hned dvou modelů v témže roce je odrazem dobrých ekonomických výsledků značky. V roce 2025, navzdory náročnému tržnímu prostředí, zvýšil VW Užitkové vozy jak tržby, tak také prodej. Dokazuje to 428.000 dodaných vozů na trh a nárůst tržeb na 16,9 miliardy eur. Oboje znamená značný obchodní úspěch značky sídlící v německém Hannoveru.
Pokud zůstaneme u multivanu (T7), tak ten v loňském roce dosáhl vůbec největšího úspěchu od zahájení výroby před pěti lety. Prodalo se jej celosvětově 38.700 kusů. Právě řada T, jak se retrospektivně tyhle volkswageny označují, hrála v nabídce VW vždy významnou roli srovnatelnou v případě značky Volkswagen třeba s kompaktním golfem.
V rámci Volkswagenu Užitkové vozy se jedná o vlajkovou loď. Menší caddy se takovou tradicí jako řada T pochlubit nemůže, zároveň ale patří mezi nejoblíbenější modely značky. Facelifty plánované na rok 2026 mají stavět na následujícím základu: nová vydání tak budou modernější, více funkční, praktičtější pro každodenní použití a s novými prvky výbavy a techniky, o kterých zatím VW taktně mlčí. Společnost se také připravuje na budoucnost s elektrickým ID. Buzz. Funkce jako Vehicle-to-Load, „Good Night Package“ a „Camp Mode“, stejně jako verze ID. Buzz Cargo s dlouhým rozvorem, mají za cíl rozšířit všestrannost vozidla.
VW dále plánuje v budoucnu nabídnout modely Transporter a Caravelle s plug-in hybridními pohony. Značka VW Užitkové vozy také výrazně rozšiřuje svou nabídku zaměřenou zejména na firemní zákazníky. Crafter tak bude brzy k dispozici třeba jako třístranný sklápěč.
V případě nového multivanu a caddy se zatím jedná o první nástřel. Více podrobností bude známo v průběhu roku. Kdy přesně ale budou modernizované verze známých modelů představeny, se zatím neví. Jisté je pouze to, že to bude tenhle rok.
