Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Volkswageny Multivan a Caddy čeká facelift. A nezapomene se ani na techniku

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
Volkswagen Caddy 1.5 TSI eHybrid
71 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Diskuze (1)

Na výroční konferenci v loňském roce oznámila společnost Volkswagen Užitkové vozy plánovanou modernizaci modelových řad Caddy a Multivan

Současný VW Multivan T7 je na trhu od roku 2021, menší caddy je ve stávající generaci ještě o rok starší. Modernizace se zaměří na zvýraznění vzhledu a také na inovaci v kabině. Jak budou modernizované verze úspěšných modelů vypadat, zatím ukazují designové skici zveřejněné německým magazínem Auto Bild.

Modernizace hned dvou modelů v témže roce je odrazem dobrých ekonomických výsledků značky. V roce 2025, navzdory náročnému tržnímu prostředí, zvýšil VW Užitkové vozy jak tržby, tak také prodej. Dokazuje to 428.000 dodaných vozů na trh a nárůst tržeb na 16,9 miliardy eur. Oboje znamená značný obchodní úspěch značky sídlící v německém Hannoveru.

Pokud zůstaneme u multivanu (T7), tak ten v loňském roce dosáhl vůbec největšího úspěchu od zahájení výroby před pěti lety. Prodalo se jej celosvětově 38.700 kusů. Právě řada T, jak se retrospektivně tyhle volkswageny označují, hrála v nabídce VW vždy významnou roli srovnatelnou v případě značky Volkswagen třeba s kompaktním golfem.

V rámci Volkswagenu Užitkové vozy se jedná o vlajkovou loď. Menší caddy se takovou tradicí jako řada T pochlubit nemůže, zároveň ale patří mezi nejoblíbenější modely značky. Facelifty plánované na rok 2026 mají stavět na následujícím základu: nová vydání tak budou modernější, více funkční, praktičtější pro každodenní použití a s novými prvky výbavy a techniky, o kterých zatím VW taktně mlčí. Společnost se také připravuje na budoucnost s elektrickým ID. Buzz. Funkce jako Vehicle-to-Load, „Good Night Package“ a „Camp Mode“, stejně jako verze ID. Buzz Cargo s dlouhým rozvorem, mají za cíl rozšířit všestrannost vozidla.

VW dále plánuje v budoucnu nabídnout modely Transporter a Caravelle s plug-in hybridními pohony. Značka VW Užitkové vozy také výrazně rozšiřuje svou nabídku zaměřenou zejména na firemní zákazníky. Crafter tak bude brzy k dispozici třeba jako třístranný sklápěč.

V případě nového multivanu a caddy se zatím jedná o první nástřel. Více podrobností bude známo v průběhu roku. Kdy přesně ale budou modernizované verze známých modelů představeny, se zatím neví. Jisté je pouze to, že to bude tenhle rok.

Zdroj: Auto Bild, Wikipedia, Foto: Auto Bild a auto.cz

Vstoupit do diskuze (1)

