Volva upozorní okolní auta na zvěř či cyklisty. Má to však háček
Nová softwarová aktualizace pro elektrické modely značky Volvo přináší systém, který dokáže v reálném čase detekovat rizika u krajnice a přes cloud o nich informovat ostatní řidiče v okolí. Reálný přínos ale bude do velké míry záviset na tom, kolik kompatibilních aut vlastně bude po silnicích jezdit.
Vybrané modely Volva si právě mohou stáhnout aktualizovaný software, díky kterému dokážou auta sledovat silnici společně. Když kamery a senzory jednoho auta zachytí v blízkosti vozovky vysokou zvěř, cyklisty, chodce nebo neoznačené práce na silnici, vůz si tuto informaci nenechá jen pro sebe.
Přesnou polohu hrozby okamžitě odešle do online cloudu, odkud se výstraha v řádu okamžiků dostane do všech blížících se vozidel. Funkce tak rozšiřuje stávající ekosystém Connected Safety u elektrických modelů EX60, EX90 a ES90.
Získaná data navíc nezůstávají uzavřena v rámci jediné značky. Díky zapojení do iniciativy European Data for Road Safety mohou tyto výstrahy přijímat i kompatibilní vozidla jiných výrobců nebo centra řízení dopravy. Se vzájemným propojením napříč různými značkami to v praxi zatím nebývá tak přímočaré.
Konec falešných poplachů?
Starší generace bezpečnostních systémů již umí varovat okolní vozy, ale v podstatě jen při zapnutých výstražných světlech nebo detekci prokluzu kol na namrzlém povrchu. Nová technologie přináší výrazný posun. Zásadním faktorem je nesrovnatelně vyšší výpočetní výkon. Ten palubním počítačům umožňuje zpracovávat masivní objemy dat ze senzorů a trénovat softwarové modely k vysoké přesnosti.
Právě přesnost je klíčová pro budování důvěry řidiče. Šéfka bezpečnosti Volva Åsa Haglundová říká, že časté falešné poplachy důvěru v asistenční systémy zcela ničí. Pokud by auto hlásilo nebezpečí příliš horlivě a v polovině případů by šlo o omyl, řidiči by varování začali velmi rychle ignorovat. Automobilka proto vědomě neprahne po prvenství na trhu za každou cenu. Rychlé nasazení nedokonale odladěného softwaru podle Haglundové bezpečnost na silnicích nezvýší.
V praxi však technologie naráží na zásadní limity. Systém funguje na principu síťového efektu – čím více vozů je do něj zapojeno, tím je užitečnější. Update je však v tuto chvíli určen výhradně pro hrstku nejnovějších a poměrně drahých elektromobilů (EX60, EX90 a ES90). Pravděpodobnost, že před vámi na opuštěné okresce v noci pojede právě jeden z těchto konkrétních modelů a včas odhalí přebíhající srnu, je tak zatím minimální.
Upozornění před zvěří • Volvo
Realita pokulhává
Otazník visí i nad slibovaným propojením přes European Data for Road Safety. Iniciativa sice existuje, jenže sdílení dat napříč konkurencí bývá v automobilovém průmyslu často zdlouhavé a technicky roztříštěné. Dokud nebudou stejným protokolem vybaveny miliony běžných aut na evropských silnicích, zůstává toto cloudové varování spíše hezkou technologickou ukázkou než plošným řešením, které by denně zachraňovalo životy.
Jinak je poměrně sympatické, že cílem novinky není sebrat řidiči volant z rukou nebo budovat plně autonomní auto bez lidského zásahu. Výrobce si plně uvědomuje, že člověk za volantem zůstává hlavní odpovědnou osobou, která však snadno podlehne únavě, večernímu šeru nebo chvilkové nepozornosti.
Technologie tak funguje jako neúnavný kopilot, který na rozdíl od člověka skenuje kompletní okolí vozu bez vteřiny zaváhání a v rizikových situacích dává šoférovi drahocenný čas navíc k reakci.
Kompletní, plnohodnotná komunikace mezi všemi auty na silnicích nás tak s největší pravděpodobností čeká až s nástupem plně autonomní dopravy a plošným rozšířením standardu V2X v nadcházejících letech.
Zdroje: Autocar, European Data for Road Safety, Volvo