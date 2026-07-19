Volvo bude v Belgii vyrábět čínská auta. Pomůže to zaplatit belgická vláda
Výroba čínských aut přímo v Evropě je zjevně dalším krokem, kterým si tamní automobilky chtějí podmanit místní trh. Pomáhají jim v tom ale i lokální automobilky a další takovou, která bude sdílet své továrny, je pod Geely spadající Volvo.
Čínské automobilky mají novou strategii pro Evropu, stojí za ní pravděpodobně nátlak tamní vlády. Místo výstavby továren na zelené louce se mají snažit využít kapacit stávajících továren, ať už ve spolupráci s místními automobilkami, nebo přímo odkoupením. O několika takových projektech už jsme psali, vyrábět se zde budou mimo jiné vozy Leapmotor, Hongqi, Chery, Omoda, Jaecoo, Dongfeng nebo BAIC.
Teď něco podobného čeká také Volvo, které řeší budoucnost své továrny v belgickém Gentu. Rozhodně ji nemá v plánu opouštět, jak dokazuje krátké tiskové prohlášení automobilky. V tom společnost oznámila, že podepsala memorandum o porozumění s belgickou federální vládou a regionální vládou Flander s cílem „posílit dlouhodobou konkurenceschopnost“ svého závodu v Gentu.
Dohoda zjevně počítá s tím, že vláda vloží až 119 milionů eur (v přepočtu přibližně 2,88 miliardy Kč) na „průmyslové, inovativní a ekologické iniciativy, stejně jako na finanční programy a opatření“. Společnost Volvo uvedla, že tyto peníze „pomohou zajistit budoucí využití závodu a podpoří pokračování výrobní činnosti“.
Kromě toho, že tato dohoda připravuje půdu pro pokračování výroby vozů Volvo v Belgii, automobilka naznačila, že by tento krok mohl vytvořit příležitosti k využití závodu pro „smluvní montáž vozů jiných značek“. Výrobce to prezentuje jako situaci výhodnou pro obě strany, protože by se tím zvýšilo využití kapacity továrny a zároveň by to podpořilo průmyslovou aktivitu v regionu.
Fabrika v Gentu produkuje modely EX30, EX40, XC40, EC40 a V60. V budoucnosti zde budou zjevně vznikat také modely čínských značek a nemusíme chodit daleko, abychom si domysleli, jaké. Volvo spadá do čínského koncernu Geely, pod který kromě hlavní značky Geely spadá také Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Riddara a další. Všechny mají také ambice v Evropě, kde už prodávají převážně z Číny importované vozy.
Například Polestar už ale plánuje i lokální výrobu v nové slovenské továrně Volva u Košic. Ta má být otevřena příští rok a kromě modelů Volva zde bude vznikat také elektrické SUV Polestar 7. V Gentu už měl dříve vznikat hybridní crossover Lynk & Co 01, na to ale nakonec nedošlo a dnes se sem dováží z Číny.
Plány mělo Geely také v Polsku, kde se měly jeho vozy montovat v továrně chystané značky Izera. Ta sama měla využívat techniku Geely, ale Číňané zde chtěli montovat i své vlastní elektrické modely. Na to nedošlo a celý projekt Izera se dostal do zásadních problémů. Nakonec zde pravděpodobně budou vznikat vozy tchajwanského Foxconnu.
Továrna v belgickém Gentu byla otevřena v roce 1965 jako první evropská lokace Volva mimo Švédsko. Začalo se zde s výrobou série 120 a postupně se stala nejdůležitější továrnou Volva v Evropě. V nejlepších letech zde vznikalo až 258.000 vozů ročně. V roce 2025 vyrobilo Volvo v Gentu celkem 212.177 vozidel. Ve srovnání s rokem 2024 to představuje nárůst o 14 %.
Zdroj: Volvo, zdroj foto: Geely, zdroj videa: Auto.cz