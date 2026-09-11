Volvo bude v Evropě prodávat vozy čínské značky. Kdysi ji pomáhalo založit
Expanze čínských značek do Evropy většinu místních značek hrozí, Číňany vlastněné Volvo se ale nemá čeho bát. Od příštího roku bude v Evropě také výhradním distributorem vozů Lynk & Co, které spadají pod stejný koncern Geely.
V roce 2016 Geely společně s Volvem založilo novou značku Lynk & Co. Tehdy šlo o společný podnik mezi automobilkou Geely Auto, Volvo Cars a Geely Holding – všechny samozřejmě spadají pod stejný holding Geely. V Číně sídlící značka měla mířit na mladší publikum a své vozy chtěla zpočátku nabízet formou předplatného. Z toho postupně sešlo a automobilka je začala prodávat napřímo bez klasických dealerů. Ani to se neukázalo jako dostatečné, a tak dnes Lynk & Co prodává i přes dealery.
Nezvyklé jméno má působit jako moderní startup. První část „Lynk“ symbolizuje konektivitu, propojování vozidel a digitální služby, zatímco přípona „& Co“ zastupuje společenství a otevřenou platformu. Přineslo ale také právní střet s americkým koncernem Ford.
Ten při schvalování ochranné známky v USA napadl žádost čínského konsorcia s argumentem, že název „Lynk & Co“ zní foneticky téměř stejně jako jeho vlastní luxusní divize Lincoln a mohl by mást zákazníky. Zástupci Geely namítali, že jde o neúmyslnou shodu a odlišně zaměřené produkty, a po vzájemných jednáních Ford nakonec hrozbu právních kroků stáhl.
Prvotina nazvaná Lynk & Co 01 rovnou zamířila i do Evropy, značka ostatně silně stavěla na svém částečně švédském původu. V EU se 01 prodávalo pouze jako hybrid a PHEV a druhá z těchto verzí se dokonce na chvíli stala nejprodávanějším plug-in hybridem Evropy. Z prvního elektrického modelu Lynk & Co se nakonec stala samostatná značka Zeekr, která dodnes nese stejné logo.
Lynk & Co má dnes v nabídce deset modelů se spalovacími motory, plug-in hybridy a elektromobily. Tři z nich se prodávají i v Evropě a od loňska také v České republice. V nabídce je původní plug-in hybridní model 01, elektrické SUV 02 a vrcholné plug-in hybridní SUV 08, které by měl brzy doplnit také plug-in hybridní kombík 07 GT.
Vlastnická struktura se od té doby změnila a dnes je Lynk & Co společným podnikem mezi Zeekr Group a Geely Auto. Volvo ale není ze hry a od příštího roku plně převezme distribuci Lynk & Co v Evropě. Čínská značka využije stávající dealery a servisy Volva, což by jí mělo pomoci s rychlejší expanzí.
Celosvětově bojuje Lynk & Co s padajícími prodeji a ani v Evropě není jeho situace ideální. V roce 2022 zde značka prodala 26.387 vozů, jen o dva roky později už to ale bylo jen 5975 kusů. V roce 2025 přišlo zásadní zlepšení a čísla vyrostla na 9571 kusů, za prvních sedm měsíců tohoto roku je na 8397 kusech. V Česku se loni registrovalo 70 kusů, letos je za prvních osm měsíců na 76 vozech.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: ACZ, zdroj videa: ACZ