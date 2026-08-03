Volvo ES90 nechalo Jeremyho Clarksona ve štychu. I jeho obočí už ho mělo plné zuby
Za „nejhloupější auto, jaké kdy řídil” označil bývalý moderátor automobilových pořadů Top Gear a The Grand Tour Jeremy Clarkson Volvo ES90. Vadila mu přílišná závislost na displejích a elektronice i absence fyzického klíče.
Jeremy Clarkson je automobilovými nadšenci po celém světě uznávaný mimo svůj humor také proto, že si nebere servítky s hodnocením jakéhokoli testovaného vozu. A to i přesto, že již nejednou vyplynulo, že na své frustraci měl tak trochu podíl i on sám.
Tentokrát se dostal do nepříjemné situace při testování automobilu značky Volvo. Čistě elektrický vlajkový model ES90 totiž nenabízí klasický klíček – po jeho koupi se většina majitelů s autem propojí skrz aplikaci a spoléhá na svůj mobilní telefon, což je skvělé řešení, které vesměs funguje dobře napříč automobilovým světem.
Pokud však tohle spojení z nějakého důvodu nechcete vytvářet (např. si ES90 chcete jen na chvíli půjčit od kamaráda, kolegy, na letišti nebo na testování), poté zbývá alternativa s klíčkem ve formě přístupové karty, se kterou je potřeba auto odemykat a zamykat. To se dělá přiložením karty k elektronicky výsuvné klice bočních dveří.
A právě s touto kartou měl bývalý moderátor Top Gearu problém. Autem přijel do cílové destinace, zamkl, odešel a po návratu se již auto neodemklo. „Vyšel jsem ze schůzky někde uprostřed ničeho a dveře se nechtěly otevřít. Neměl jsem náhradní klíč. Musel jsem se nechat odvézt domů,“ popsal v deníku The Times Clarkson.
Testovanou ES90 mu servisní středisko později dovezlo zpět, ale když ji večer znovu zkoušel odemknout, problém přetrvával. „Tu noc jsem nový systém vyzkoušel a trvalo mi 14 pokusů, než se mi podařilo dostat dovnitř. A když se mi konečně podařilo otevřít dveře a usadit se do toho krásného sedadla, na palubní desce se objevila zpráva ‚Nebyl detekován klíč‘. Vzdal jsem to,“ popsal přetrvávající problémy Clarkson.
Ve své recenzi následně popsal model ES90 jako „nejhloupější auto, jaké kdy řídil“. Stěžoval si také na přílišné množství funkcí, které se ovládají skrz dotykové obrazovky a programovatelná tlačítka. Zároveň ale uznal, že technicky je Volvo ES90 opravdu působivé, a vyzdvihl jeho výkon, dojezd a kultivovanost.
A to Clarkson testoval pouze verzi Single Motor s baterií o kapacitě 92 kWh, s výkonem 245 kW (333 k) a točivým momentem 480 Nm. Vrcholná verze s pohonem všech kol hodnoty téměř zdvojnásobuje. Na výbavě však britské zastoupení Volva nešetřilo, Clarkson totiž testoval vrcholnou výbavu Ultra, která na českém trhu začíná na cenovce 2.007.900 korun. Za takové peníze by možná i ten fyzický klíček mohl být, nemyslíte?
Clarkson nakonec udělil vozu ES90 pouze tři z pěti hvězdiček a dospěl k závěru, že ačkoli ES90 není úplným propadákem, jeho příliš komplikovaná technologie ho činila tak otravným, že i jeho obočí ho už mělo plné zuby.
Zdroj: The Times, Oxfordmail.co.uk, Volvo