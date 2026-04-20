Volvo představilo novou řadu elektromobilů. Nabíjí se až 700 kW
Extrémní nabíjecí výkon nemá nic společného s Čínou, tahle nová auta jsou kompletně evropská. Do kanceláře ani pro děti do školky s nimi však asi nikdo dojíždět nebude, třebaže větší kufr abyste pohledali.
Volvo nabízí elektrické náklaďáky už řadu měsíců, nyní ovšem přichází s novou generací jejich techniky. Protože se u nákladních vozů kabina a technika vyvíjí odděleně, na rozdíl o osobních aut, kde je to často úzce svázáno, na „boudě“ žádné novinky nečekejte. V technice je to ovšem něco zcela jiného.
Začněme vrcholným modelem FH Aero Electric s prodlouženým dojezdem. To je nový truck na dálkové trasy, tedy do oblasti, kam elektrický pohon proniká jen velmi pomalu. Změnit to samozřejmě může spíš rozvoj infrastruktury než pokroky na straně výrobců nákladních aut, ovšem to je na jinou debatu.
Novinka má dojezd až 700 kilometrů na jedno nabití díky novému uspořádání hnacího ústrojí. Místo elektromotoru a převodovky uprostřed rámu totiž má tzv. e-axle, tedy dva elektromotory a šestistupňovou převodovku integrované do zadní nápravy. Je to řešení podobné osobním elektromobilům a uvolnilo to v rámu prostor pro další dva balíky baterií.
Celkem jich je až osm, což znamená až 780 kWh instalované kapacity baterií, z čehož je využitelných 725 kWh. Elektromotory mají nejvyšší výkon 571 nebo 639 koní, nejvyšší hmotnost soupravy je až 48 tun a nabíjet se vůz může až 700 kW výkonu díky standardu MCS, Megawatt Charging System. Z 20 na 80 % to trvá 50 minut.
Kromě vzácně dostupného konektoru MCS je však přítomen i klasický CCS Combo 2, který je všudypřítomný. Tím se však vůz může nabíjet výkonem jen 350 kW a z 20 na 80 % to trvá 1 h 25 min. A zajímavostí je i možnost pohonu příslušenství výkonem až 43 kW i na návěsu včetně „friga“, chladicí jednotky. Ta tak nemusí mít vlastní hlučný spalovací motor.
Nová verze nenahrazuje dosavadní elektrické FH Aero, nýbrž přibývá navíc. Koncepce s elektromotorem a převodovkou uvnitř rámu, z níž vede k hnací nápravě kardanová hřídel, zůstává v nabídce. E-axle je zatím k mání pouze v konfiguraci tahač 6×2 s odlehčenou natáčecí poslední nápravou s menšími koly.
Elektrický pohon dosavadní konfigurace je nicméně také nový. Kromě FH Aero ho dostaly také řady FH, FM a FMX. I zde jsou dva elektromotory, ovšem je možné je mít s pěti různými výkony až do 734 koní, ve všech možných konfiguracích od 4×2 až po 8×4 a nejvyšší hmotností soupravy až 65 tun. Také je zde vyšší výkon pohonu příslušenství, až 90 kW. Novinkou je tu osmistupňová převodovka.
„Ještě nikdy nebylo snazší nahradit naftové trucky elektrickými,“ řekl Roger Alm, prezident Volvo Trucks. „Pevně věříme, že elektrická vozidla budou v budoucnosti obstarávat značnou část nákladní automobilové dopravy,“ dodal.
Zdroj info, foto, videa: Volvo Trucks