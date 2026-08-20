Volvo Truck slaví 100 let speciálními polepy. Ukázalo je nečekaně brzy
Říká se, že narozeniny byste neměli slavit dřív, než je skutečně máte. Podle Volva jsou však výroční polepy a speciální čalounění sedaček předehrou k oslavám, které se chystají na rok 2027.
Švédský výrobce nákladních aut Volvo odhalil svou připomínku stého výročí značky – speciální verze trucků FH a FH Aero. Výroční provedení se jmenuje 100 Year Edition a nejvýraznější novinkou jsou polepy boků kabin se stylizovanou číslovkou 100.
Kromě ní zaujme také promítaným logem se stejnou číslovkou na zem při otevření dveří. V kabině je největší změnou dvoubarevné čalounění sedaček, které jsou v dolní části potažené kůží a nahoře látkou. Zajímavý je proužek béžové kůže s vyraženým nápisem Volvo uprostřed opěradla; barva ladí s jednou z linek na vnějšku vozu. Ze stejného materiálu jsou i poutka záclonky a ta má na sobě natištěny siluety starších nákladních volv od roku 1928 do řady FH 4 z roku 2012.
Výroční provedení je už možné objednávat a je k mání na většinu konfigurací tahačů a tzv. sól, které jsou v nabídce. Podmínkou však je největší kabina FH nebo FH Aero.
Předehra k oslavám
Proč Volvo slaví výročí v druhé půlce srpna 2026, když začalo auta vyrábět v dubnu 1927 a první nákladní vůz dokonce až zkraje roku 1928? Je to „předehra k oslavám výročí v roce 2027“, uvádí tisková zpráva.
Přesné výročí založení automobilky je v každém případě vždy trochu složité určit, a tím spíš u Volva. Tato automobilka vznikla jako odnož výrobce ložisek SKF a už v červnu 1926 existovalo deset prototypů prvního modelu ÖV 4. AB Volvo, kde AB je zkratka slova „Aktiebolaget“, tedy „akciová společnost“, funguje od 10. srpna 1926. A ochranná známka na jméno Volvo existuje dokonce od roku 1911.
U Volva je to složitější proto, že když s výrobou osobních aut, náklaďáků a autobusů kdysi začínalo, šlo o jednu společnost. V roce 1999 však AB Volvo prodalo divizi Volvo Cars Fordu a soustředilo se na nákladní vozidla a autobusy. Volvo Cars a AB Volvo tak jsou dvě zcela oddělené firmy s jiným sídlem, jiným vedením a jinou vlastnickou strukturou; pojí je jen jméno a logo. Majoritním vlastníkem Volvo Cars je čínské Geely, kdežto v AB Volvo, které coby Volvo Truck vyrábí nákladní auta, drží Geely jen osmiprocentní podíl akcií.
Zdroj info, foto, videa: Volvo Truck