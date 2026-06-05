Volvo XC60 se brzy dočká další modernizace. Spekuluje se o velké baterii pro plug-in hybrid
Od poslední modernizace uběhlo sotva půl roku a Volvo už testuje další. Ta by tentokrát měla přinést výraznější technické změny a zajistit nejpopulárnějšímu modelu značky konkurenceschopnost až do příchodu nové generace na konci dekády.
Středně velké SUV modelové nabídky Volvo tvoří už od roku 2008 model XC60. Ve své druhé generaci přišel na trh v roce 2017 a po necelých pěti letech dostal první větší omlazovací kúru. Momentálně je stále nejprodávanějším modelem značky.
K tomu mu poslední roky pomáhají průběžná drobná vylepšení. Na začátku letošního roku dostal model XC60 novou mřížku chladiče, nové odstíny laku karoserie, lépe odhlučněnou kabinu a především větší a intuitivnější displej infotainmentu.
Černá XC60 na testovacích poznávacích značkách mě samotného nedávno zaujala v Praze. Kromě zakryté mřížky chladiče však nijak zvlášť neupozorňovala na to, že by měla být něčím zajímavá. Očividně jsem se ale mýlil, jelikož zahraniční server AutoNews nyní přichází s informací o dalším chystaném faceliftu oblíbeného modelu.
Ten by se měl znovu dočkat drobných vzhledových změn. Letmý pohled na prototyp zachycený v Praze naznačuje další verzi mřížky chladiče a možná o něco tmavší zadní světlomety, kterých se při nedávné modernizaci dočkal větší model XC90.
Server AutoNews spekuluje také nad výraznějšími změnami přídě, mezi které by měly patřit užší světlomety. Ty výrazně omladily také větší XC90, takže by šlo o pochopitelný krok. Vůz by se navíc přiblížil čistě elektrické variantě v podobě modelu EX60, spekuluje se nad větší změnou spalovací verze také v interiéru.
Nejvýznamnější změna by se však měla odehrát v útrobách plug-in hybridní varianty. Očekává se výrazný nárůst kapacity vysokonapěťové baterie, dle zdrojů serveru AutoNews by měl čistě elektrický dojezd modernizovaného modelu přesáhnout 150 km. To je prakticky dvojnásobek dnešního dojezdu, který dle WLTP dosahuje 78 km.
Tento nárůst by znamenal posun Volva XC60 na špici v porovnání s moderními konkurenty v oblasti čistě elektrického dojezdu. Ve své plug-in hybridní variantě Mercedes GLC umožňuje čistě elektrický dojezd až 127 km, BMW X3 pouze 80 až 88 km a Audi Q5 si také musí vystačit jen s 82 km bezemisního dojezdu.
Nová generace Volva XC60 je v plánu až na konec dekády, taková změna by tak mohla populární variantě spolu s modernizovaným vzhledem a technologiemi přinést dostatečné předpoklady k udržení své popularity na trhu.
Server Car&Driver také zmiňuje systém pohonu s prodlužovačem dojezdu, který Volvo používá v pro čínský trh určeném modelu XC70. Generální ředitel Volva Håkan Samuelsson totiž serveru nedávno sdělil, že automobilka uvažuje takový systém pohonu pro americký trh představit.
Bylo by logické, kdyby se objevila v nové generaci modelu XC60, u té stávající je její osazení nepravděpodobné. Pokud by se potvrdily spekulace o větší baterii, je otázkou, jaký vliv taková změna bude mít na hmotnost modernizované XC60 a jak ovlivní jízdní vlastnosti, které jsou nyní velmi vyvážené a příjemné. Švédští inženýři si však jistě poradí.
Zdroje: Volvo, AutoNews, Car&Driver