Vozy General Motors najely více než miliardu mil bez držení volantu. Další úroveň má přijít do dvou let
Řízení bez rukou na volantu již důvěřuje přes 750 tisíc zákazníků společnosti General Motors. Ta využívá data z uskutečněných cest k vývoji plně autonomního systému, jehož spuštění oznámila už na rok 2028.
Na severoamerickém trhu koncern General Motors prodal již přes 750.000 vozidel vybavených systémem Super Cruise, který umožňuje cestovat bez rukou na volantu. Všechna tato vozidla sbírají data z reálného provozu a učí se z nich, což pomáhá společnosti GM urychlit plán uvedení plně autonomních verzí.
„Super Cruise je základním kamenem autonomního plánu společnosti GM, od dnešních funkcí bez použití rukou až po řízení bez nutnosti sledovat vozovku,“ konstatoval Rashed Haq, viceprezident pro autonomní vozy společnosti GM.
Už v roce 2028 by toho měl být schopen vrcholný (nepočítaje ultra-exkluzivní celestiq) model Escalade IQ. Ostatní řidiči o jeho spuštění budou informováni tyrkysovými světly na přístrojové desce a na vnějších zpětných zrcátkách. Zpočátku bude systém fungovat pouze na vybraných dálnicích.
„Naším cílem je uvést na trh nejdůvěryhodnější a nejlépe škálovatelnou technologii pro řízení bez nutnosti sledování silnice, která je krokem k autonomnímu řízení,“ stojí v tiskové zprávě z konce minulého roku.
V té době ujela vozidla vybavená systémem Super Cruise „teprve“ 700 milionů mil, (1,126 miliardy km) toto číslo však rychle narůstá a o půl roku později již jde o více než jednu miliardu ujetých mil, tedy 1,6 miliardy km. Systém Super Cruise navíc vůbec není pouze pro vrchní vrstvy, GM jej nabízí také ve svém nejlevnějším modelu Bolt. Celkově ho momentálně objednáte u 23 různých vozidel společnosti.
Právě na širokém rozšíření a dostupnosti systému si společnost GM zakládá, navíc jej nabízí nejen pro elektrické modely, ale také pro vozy se spalovacím motorem. Data společnosti ukazují, že systém zákazníci opravdu používají. Za poslední rok najeli bez rukou na volantu v průměru přes milion mil denně.
V průměru při svých cestách využívají Super Cruise pro jízdu bez rukou na volantu po dobu 24 minut, alespoň jednou měsíčně pak technologii využije 85 % řidičů a více než polovina majitelů vozidel s tímto systémem ji používá minimálně jednou týdně. Počet zákazníků, kteří používají Super Cruise denně, vzrostl za poslední rok o 80 %.
Reálný svět
Na základě získaných dat minulý měsíc spustila společnost GM testování nové generace autonomního systému na veřejných komunikacích s omezeným přístupem v Kalifornii a Michiganu, zatím samozřejmě pod dohledem vyškoleného testovacího řidiče. Postupně do běžného provozu nasadí přes 200 vozidel.
Testování v reálném provozu představuje klíčový milník v rámci zavádění technologie automatizovaného řízení do osobních vozidel ve velkém měřítku. Společnost vyzdvihuje, že za více než miliardu ujetých mil získala různorodá data z geograficky odlišných míst, různého počasí a různorodých dopravních vzorů a typů cest a samozřejmě velké množství informací o chování řidičů a ostatních účastníků dopravy.
General Motors se chystá pokračovat ve vývoji systému a budování bezpečné budoucnosti pro masovou implementaci do širokého spektra modelů.
