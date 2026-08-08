Vracíte auto po operativním leasingu? Nejčastější chyby jsou ty triviální
Čtvrt roku jsme jezdili starším autem po operativním leasingu. Teď o prázdninách jsme ho přivezli zpět leasingové společnosti. Jak takové vrácení vozu probíhá? A kde dělají lidé zásadní přešlapy, které pak stojí zbytečné peníze?
Je slunečné prázdninové pondělí, přesně tři měsíce od dubnového termínu, kdy jsme na Porsche Praha-Prosek přebírali černý formentor, abychom vyzkoušeli a popsali, jak to chodí s provozem auta na operativní leasing – a navíc už po jednom operativním leasingu.
Šlo nám hlavně o samotný proces, proto tak krátká doba a jen 6500 ujetých kilometrů. Běžně si Češi berou auto na dvě tři sezony a najezdí s ním 23.800 kilometrů ročně.
Manuál řidiče
Než teď o prázdninách zamíříme na stejné místo, máme před sebou hodinku ručního čištění. Vysavač, klepadlo na koberce, hadr, kyblík – formentor pucujeme zevnitř. Nechceme před přijímacími techniky působit jako bordeláři. Následně s autem jedeme do myčky. To je nutnost. Podle zásad musí být při vracení auto čisté a bez jakýchkoliv polepů. Má to jednoduchou příčinu: na špinavé karoserii nejsou vidět poškození, technik pak podle předpisů nemůže auto převzít.
Lehoučkých šrámů se člověk nemusí bát. Je jasné, že drobným poškozením se při provozu auta nevyhne, zvlášť když operativní leasing trvá dva roky či déle.